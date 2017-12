De empate técnico

Para Patricia siempre.



Se dieron a conocer los tres precandidatos de las coaliciones electorales que participarán en las elecciones presidenciales y empezaron las precampañas. En el arranque y después de los primeros días, diversas encuestas muestran un empate técnico entre Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. Parametría, Consulta Mitofsky y Defoe-Spin. En las tres encuestas, los intervalos de las preferencias de los candidatos se cruzan o están muy cercanos. Las de López Obrador tiene rangos que van en el límite inferior de 20 a 33.5 por ciento; Anaya 25.5 a 18 por ciento y Meade de 16 a 24 por ciento. El cruce de las preferencias, hasta ahora, presenta una competencia cerrada entre los tres precandidatos, al inicio de las precampañas.

Cada uno de ellos seguramente tendrá sus propias encuestas y el detalle por entidad federativa y circunscripción. De lo que se puede analizar de la información pública de estas encuestas, la zona en donde López Obrador está más arriba es en la zona que corresponde a la Ciudad de México y la más baja en dónde está Sinaloa. En el caso de Meade está más arriba en la zona de Veracruz y península de Yucatán, y, lo más abajo en la zona donde está Sinaloa. Para Anaya la zona de Sinaloa es en la que está más arriba y en la Ciudad de México más abajo.

DE PRECANDIDATOS PARA SINALOA

La situación de las preferencias electorales es una prueba de que los partidos y coaliciones tendrán en la selección de candidatos a senador y diputados federales un elemento fundamental para sus posibilidades de ganar la elección. En lo particular, para los precandidatos y coaliciones en Sinaloa, este elemento será fundamental. Para Meade, será un reto que los candidatos al Senado y Cámara de Diputados de la coalición que encabeza el PRI logren remontar la mayor diferencia que tiene Meade por regiones en el país. Para Anaya, quienes decidan que sean sus candidatos al Congreso deberán sostener, en la región que incluye Sinaloa, una preferencia que es la más alta que tiene en todo el país. En el caso de López Obrador, en las dos regiones del norte del país (Sinaloa incluido) los candidatos a senadores y diputados de Morena deberán remontar la preferencia más baja que tiene en el país.

Anaya, de concretarse la coalición con el Partido Sinaloense (PAS), puede logar que Sinaloa se vuelva un apoyo para compensar otras regiones en donde está muy abajo, como en la Ciudad de México. Esa coalición puede marcar la diferencia en los votos de la elección presidencial. Baste recordar la elección de 2006, la diferencia entre Calderón (PAN) y el López Obrador (PRD) fue de 244 mil votos. El PAS solo, en 2016, obtuvo más de 249 mil votos. Por supuesto, nada es lineal. No significa que el PAS aportará los mismos cientos de miles de votos a Anaya. Pero, también el PAS puede aportar aún más votos cómo consecuencia de una mala percepción del gobierno de Sinaloa, de militancia priista. Por su parte, Morena deberá de tener en Sinaloa candidatos que logren aportar votos a su candidato presidencial pues se encuentra muy abajo en las preferencias electorales en este estado.

PÁRRAFOS: LA ENFERMEDAD Y JUST BREATHE

La ausencia de salud es quizá lo más duro que enfrenta el ser humano. La pobreza es un problema económico. Se enfrenta con trabajo en el marco de la ley o fuera de ella. La falta de amor es sólo un problema de la psique, claro que habrá quienes mueran por amor, ahí está Shakespeare. Pero la falta de salud voltea todo. Hace que el más bravo se vuelva cordero. Al más fuerte lo hace sentir la debilidad. Surge la imagen del más allá a los que creen en eso. Brota la impotencia del aquí y ahora para quienes está sólo la inmanencia. En ese momento, que como dice el poema de Violeta Parra “todo lo cambia cual mago condescendiente”, se viene la historia y los planes futuros en cascada. Después del mareo del golpe, sigue la decisión, la entereza y el deseo de lucha. Entonces, viene el hacer, ocuparse y atender. Lo demás, es para después. Ahí se ven a quienes realmente tienen dignidad de interés en la amistad. Se siente a quienes quieren a un amigo. Está el amor imposible que ve de lejos la lucha, incluso que puede quedar de lado. Porque, en ese momento, de nuevo que va a cambiar todo, sólo queda espacio para luchar. Todo va a estar bien. Ahí está Pearl Jam con “Just breathe” y “Come back”, para recordarlo. Alguna vez a toda mi familia le envié esto que hoy quiero recordárselos: “No dejen de just breathe, de respirar, háganlo en sus momentos más difíciles por venir. Y en esas noches y días duros, no dejen de hacerlo, sabiendo que yo estaré, en algún lugar, también respirando, y sobre todo, porque como dice la canción, I’m a lucky man, to count on both hands the ones I love…stay with me, just breathe.

