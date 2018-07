De esa pequeña esperanza

En México hay millones de mujeres que son jefas de hogar. Tienen hijos y viven no unidas (solas). Entre esos millones, algunas sí han tenido en el transcurso del nacimiento del hijo un compañero (concubino o marido). Esas millones de mexicanas son trabajadoras, luchan cada día por el bienestar de sus hijos, por el de ellas y por un futuro. En medio de esa lucha constante, algunas todavía tienen la “pequeña esperanza” de encontrar un marido proveedor, o al menos, un proveedor. El panorama es desalentador: Entre los 19 y 50 años, esas mujeres tienen la responsabilidad de uno o más menores de edad. Algunas, las más afortunadas, reciben apoyo económico. Otras, cuentan sólo con su ingreso para educar, alimentar y vestir esos hijos. Entre estos millones de mexicanas, un grupo tiene la fortuna que el padre proporcione pensión para solventar la manutención de los hijos. Es muy extraño que sea también para ella misma. Existen los casos, cada uno puede voltear en su entorno y verá muy pocos, sino es que ninguno.



Esas mujeres que reciben parte del sustento de los hijos, generalmente, vienen de una situación en donde, antes de la separación, había más. Sólo por la suma de ingresos, si ella trabajaba. O bien, por no pagar empleadas para cuidar hijos y hogar, ellas hacían ese trabajo. Viene la separación, y falta ingreso, quedan dos caminos: esperar que llegue otro proveedor o ponerse a trabajar. Ahí se comienzan a complicar. Primero, en general la pensión que aporta el que se fue no es suficiente. Por ejemplo, si es un hijo el que hay, entonces, la renta o hipoteca de la casa, se debe dividir en dos, una del hijo y la otra de la madre. De la mitad del hijo a ella le corresponde poner el 25%. Es decir, ella deberá de pagar el 75% de ese gasto de vivienda. Igual de la luz, internet, agua, mantenimiento, comida, gasolina, mensualidad del carro. Luego, están los gastos del hijo: vestido, educación (colegiaturas y útiles), actividades extracurriculares, médicos y medicinas. Y, sobre todo, cuidado: el pago de transporte escolar si aún no puede ir solo, en la casa, preparar alimentos, lavar trastes y ropa, comprar provisión, en fin, estar al cuidado del hijo y hogar. De esos gastos, a ella le corresponde la mitad y al padre la otra. Sumando, amable lector, sin importar si eres casado o separado, si tienes o no hijos, podrás comprar con cualquier amigo o conocido, que lo que aporta un padre separado del hijo (s) y la madre, cuándo aporta, es una cantidad menor a la mitad que le corresponde de los gastos (incluido los del cuidado).



DE LA LIQUIDACIÓN Y OTRO PROVEEDOR

Esto sin considerar la liquidación, que pocas veces llega, del fin del convenio (matrimonial, concubinato, unión, o simple promesa pasajera). Es decir, ellas renunciaron a sus trabajos o no los buscaron, porque en mutuo acuerdo aceptaron dedicarse a cuidar hijos y hogar, para que ellos trabajaran tranquilos. De repente, al paso de los meses, años, en fin, hasta un día, él se va o decide dar por concluida esa unión, trato o convenio matrimonial. Entonces, para ella empieza la búsqueda de los ingresos y la repartición de esa mitad del costo del cuidado y mantenimiento del hogar y los hijos. Ahí las cosas pueden ser aún más dramáticas, pues la incorporación o reincorporación al mercado laboral no es fácil, sobre todo por los efectos del paso de los años, educación y manejo de las herramientas de trabajo.

Así, ellas se encuentran con parte del costo de mantener a hijos, hogar y con menos recursos. Cuando no se quedan, completamente, con toda esa responsabilidad. Además, de los propios. Entonces, en su fuero interno, empujada muchas veces por un par de tragos, sale la confesión: tengo la pequeña esperanza de encontrar de nuevo alguien que me regrese al estado que tenía antes. Ahí sí, la esperanza muere al último. Pero mientras, agarran “lo que hay”. Esperando, no las engañen y lleguen inclusive a robar su magro patrimonio o ingresos, sólo les queda disfrutar eso que es “lo que hay”. No deben o deberían olvidar que son responsables de esos hijos que quedaron, porque se los dejaron o porque decidieron en común acuerdo.



PÁRRAFOS: DE BAJA DE IMPUESTOS Y FRONTERA

El candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador, le mandó al presidente norteamericano, Donald Trump, una carta el pasado 12 de julio. Ahí le expone, entre otras cosas, que en la zona fronteriza bajará el IVA al 8%, subirá el salario mínimo al doble, mover las aduanas 20 o 30 kilómetros de la zona fronteriza y se reducirá el IEPS para que la gasolina, diésel y electricidad se homologue con el precio de los USA. La propuesta de AMLO es crear una zona libre o franca a lo largo de los 3,185 kilómetros de frontera con los USA. Ante este anuncio habría que analizar los antecedentes del programa de maquiladoras de 1964, que el gobierno federal implementó para paliar los efectos de la suspensión del programa de braceros. Sus modificaciones hasta el presente. Sus consecuencias: ciudades sobrepobladas sin infraestructura urbana, inmigración sin horizonte laboral, y un sin fin de otras consecuencias positivas y negativas. Pero sobre todo, la construcción de dos países: el de la frontera y el resto.

lecturas_eldebate@yahoo.com