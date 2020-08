De escena nacional

En los últimos días ha habido noticias que mueven la política y afectaran lo electoral. La declaración del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informando que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, presentó una denuncia señalando que hubo sobornos de Odebrecht que se destinaron a la campaña del candidato presidencial del PRI en 2012, Enrique Peña Nieto (EPN).

Además, que Lozoya informó que las ordenes, para hacer ese y otros pagos con dinero de actos de corrupción, fueron de EPN y Luis Videgaray. Los otros pagos que hizo Lozoya fueron para dar sobornos a legisladores por su voto a favor de reformas que enviaba el Presidente al Congreso.

Falta que esas denuncias sean investigadas y sustentadas por la FGR. Luego, que se puedan presentar ante un juez. Finalmente, que sean aceptadas y haya sentencias contra denunciante y/o señalados.

Otra noticia fue el asesinato del padre del ex subsecretario de Gobernación y exsecretario de Sedesol de EPN, y actual diputado federal, Luis Miranda Nava.

Desde abril de este año Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que Miranda era investigado por esa dependencia. La muerte de su padre ha causado muchas reacciones y exigencias de justicia.

Una noticia más fue la solicitud de la FGR a un juez de control, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, de órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de la Secretaria de Gobernación durante la gestión del actual senador Miguel Angel Osorio Chong (sexenio de EPN).

Entre ellos del exsecretario de seguridad de la Ciudad de México, por 10 meses, en el gobierno actual de Claudia Sheibaum, y, de Frida Martínez Zamora, política muy cercana a Osorio y ex secretaria general de la extinta Policía Federal. Esta solicitud de la FGR implica averiguaciones previas documentada y presentada ante el juez federal.

Las tres noticias tienen como eje central a políticos del PRI ligados estrechamente a la presidencia de EPN y a su campaña presidencial por el PRI: tres exsecretarios de estado. Además, del expresidente mismo.

Habrá que seguir la evolución de la judicialización de las demandas, acusaciones y la acción de la FGR ante los juzgados. Aún faltan más noticias derivarán de ese seguimiento. Las elecciones de 2021, hay que recordar, son el 6 de junio, sólo faltan nueve meses y dos semanas.

De honestidad y mentira

El pasado 29 de julio, aquí en EL DEBATE, se publicaron unas reflexiones sobre la traición. Ahora van unas ya referidas en Lecturas sobre la mentira: “La mentira tiene un elemento moral difícil de justificar...La honestidad es un elemento del carácter de la naturaleza humana.

¿Es la honestidad una cualidad o defecto? La respuesta raya en el terreno de la filosofía. Lo que es un hecho es que es un elemento del carácter que es poco frecuente en el ámbito social…Pero está ahí, como algo que se pretende y se guarda en apariencias…vamos al escritor Mark Twain, en “Sobre la decadencia del arte de mentir”. Van unas citas del final:

“Ensayo para ser leído y discutido en reunión del club de historiadores y anticuarios de Hartford, propuesto para el premio de treinta dólares (Dice en una nota de pie de página Mark Twain: No acepté el premio): Observen bien, no pretendo insinuar que la costumbre de mentir haya sufrido decadencia o interrupción algunas... no.

Y es que la mentira, en tanto virtud y principio, es eterna; la mentira en tanto recreación, respiro y refugio en tiempos de necesidad, la Cuarta Gracia, la Décima Masa, la mejor y más segura amiga del hombre, es inmortal, y no desaparecerá de la faz de la tierra mientras exista este club. Mi queja se refiere sólo a la decadencia del arte de mentir.

Ningún hombre de principios, ninguna persona en sus cabales, puede ser testigo de la forma de mentir torpe y descuidada de la época presente, sin dolerse de ver tan noble arte así prostituido...”

Párrafos: De tipos de mentira

“La mentira es universal… todos mentimos; todos tenemos que hacerlo. Por tanto, lo sabio es educarnos con diligencia a fin de mentir de manera juiciosa y considerada; a fin de mentir con un buen propósito y no con uno pérfido; a fin de mentir para ventaja de los demás y no para la nuestra; a fin de que nuestras mentiras sean aliviadoras, caritativas y humanitarias, y no crueles, letales o maliciosas; a fin de mentir de manera agradable y graciosa, no torpe y tonta; a fin de mentir con firmeza, franqueza y desfachatez, con la cabeza en alto, sin vacilaciones ni torturas, sin actitudes pusilánimes, como si nos avergonzara el gran deber que tenemos de hacerlo.

Sólo así nos desharemos de la verdad hedionda y pestilente que está corroyendo la tierra; sólo así seremos valiosos, buenos y bellos, moradores meritorios de un mundo en el que incluso la naturaleza benigna suele mentir, excepto cuando promete mal tiempo…pero no soy más que un pobre estudiante nuevo de este arte gracioso…Hablando en serio, creo que es imprescindible examinar con inteligencia qué tipos de mentiras son las mejores y más saludables, dado que todos tenemos que mentir y que todos mentimos; y qué tipo de mentira es mejor evitar.

Considero que esto es algo que con toda confianza puedo poner en las manos de este club de expertos…puede ponérsele el epíteto a este respecto, y sin adulación inmerecida, de Maestra Emérita” (Lecturas, 15/May/2019). Ahora en agosto de 2020 cabe una pregunta: ¿Serán los próximos días y meses, de qué tipo de mentiras?

