De éxito, califica alcalde de Mazatlán el desfile del carnaval

Campanas al vuelo. Aún no iniciaba ayer el primer desfile del carnaval, cuando el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ya lo consideraba un éxito. Señaló que la celebración masiva será histórica, no solo por coincidir con la visita de un presidente de la república (AMLO se mantuvo al margen de la celebración), sino también por las cifras de asistencia. Durante una entrevista, el alcalde manifestó que durante el espectáculo pirotécnico del sábado, confluyeron en el paseo costero alrededor de 220 mil personas. Otras 70 mil más acudieron a la zona de baile en Olas Altas. Anoche, los más de 4 kilómetros del paseo costero estaban también llenos de mazatlecos y turistas para ver el primer desfile del carnaval. La expectativa es rebasar el récord de 1.6 millones de personas que participaron en el carnaval del 2020. No obstante, no se han notado el esfuerzo por limitar el acceso a las zonas de fiesta. El Ayuntamiento había anunciado que solo se permitiría un aforo tope del 70 por ciento.

Problema advertido. El secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ya lo había advertido. La afluencia masiva de personas a la fiesta del carnaval diluiría cualquier esfuerzo de las corporaciones y las instituciones por mantener estrictos los protocolos preventivos (la sana distancia y el uso estricto de cubrebocas). Esto ha quedado más que confirmado en los recientes días. Hay filtros y revisiones en los accesos, pero ya dentro, se olvidan de toda medida preventiva. La misma oficial mayor, Nayla Velarde, dijo que es imposible poner vigilancia a cada uno de los asistentes a la fiesta para que acaten las disposiciones sanitarias. No obstante, sostiene que, en la medida de lo acordado, se han implementado los protocolos para prevenir más infecciones.

Polémica carnavalera. Y como toda celebración, esta edición del carnaval de Mazatlán no ha estado exenta de polémicas. Al director del Instituto de Cultura y Arte, José Ángel Tostado, le llovieron criticas a través de las redes sociales por haber coronado a la reina de los Juegos Florales, Ivanna Matamoros. La tradición dicta que ese privilegio le corresponde al poeta laureado y en esta ocasión, también subió al escenario el funcionario. Lo menos que se le dijo fue que tiene un exceso de protagonismo.

Gobernador ausente. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, también se mantuvo al margen de la celebración. Con todo y que fue él quien dio la anuencia para que la fiesta se realizar, muy a pesar del riesgo que representa para la salud pública de toda la entidad, no se presentó a coronar a la Reina del Carnaval. Mandó en su representación a la presidenta del Sistema DIF Estatal, Eneyda Rocha. Los funcionarios del gabinete justificaron la ausencia de Rocha Moya. Refirieron que debió acudir a algunas reuniones convocadas por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Que no anda en campaña. El presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a tomarse fotos con ciudadanos y simpatizantes que lo fueron a ver a la comunidad de Siqueros, en este municipio de Mazatlán. Muchas de las fotos las posó con personas que, enfundadas en gorra y camisas blancas y letras del color de Morena, con la leyenda que expresaba el voto en la consulta de revocación para que AMLO siga. El presidente tuvo mucho tiempo en Siqueros para este tipo de encuentros, pero no quienes le llevaban proyectos o reclamos –como los presuntos crímenes ambientales de cribadoras, que dañan el río Presidio– tuvieron que entregar sus carpetas con los reclamos a parte del equipo del presidente, pues este no tuvo tiempo, entre el tumulto, de ponerles atención. A unas personas que llevaban las leyendas el favor del presidente, al tomarse fotos con ellas, el mandatario les dijo que “no suban la foto”, pues su viaje no era de campaña sino de trabajo.