De fallo del Tribunal y paridad de género

Todo indica que el día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá su resolución sobre la impugnación a los criterios de paridad de género del INE. Según diversos trascendidos es altamente probable que el máximo tribunal electoral ratifique los criterios del INE. Con lo cual todos los partidos que participarán en las elecciones de quince gobernadores deberán de postular ocho candidatos de un género y siete del otro. Con esto, les quedarían a los partidos sólo cinco días para definir en qué estados postularan hombres y en cuáles mujeres: ocho de un género y siete de otro, cada partido decidirá a que genero dedica ocho y cual otro siete. ¿Qué partido postulará ocho hombres y siete mujeres? ¿Y cuál partido decidirá siete hombres y ocho mujeres? Como dice la cita de Shakespeare en Hamlet: “To be ornotto be, thatisthequestion”. A estar atentos de la sesión del Tribunal electoral federal este día.

El resultado de esta resolución será definitivo para muchos y muchas aspirantes a las candidaturas a gobernador, en cada una de los quince estados. Por ejemplo, Morena que ya hizo pública sus convocatorias para seleccionar sus candidaturas a las quince gubernaturas y la semana pasada se hizo el registro de aspirantes. El Presidente nacional de Morena informó que se registraron 150 aspirantes para las elecciones del 6 de junio próximo. De esos 150 aspirantes, 56 son mujeres y 94 son hombres. Es decir, hay una relación de aproximadamente dos hombres por una mujer. En el caso particular de Sinaloa, informó que hubo 14 aspirantes registrados, diez hombres y cuatro mujeres. Es aproximadamente la misma proporción. En ese sentido, si los criterios del INE son ratificados por Tribunal Electoral federal, prácticamente en las entidades donde Morena decida que el candidato será mujer, todos los hombres que solicitaron su registro quedarán descartados en automático, y viceversa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De paridad de género y coaliciones electorales

Por otro lado, los partidos que decidan hacer coaliciones electorales deberán alinear sus definiciones de paridad de género. Es decir, si el partido A quiere formalizar antes del 23 de diciembre una coalición electoral con el partido B y el C, entonces los tres partidos deberán de homologar sus propuestas de paridad de género en los estados en los que decidan hacer coalición. Por ejemplo, si el partido A, en Sinaloa, decide que su candidatura a gobernador será para una mujer, y, propone hacer coalición con el partido B y C. Entonces los partidos A, B y C deberán presentar en el INE, el 15 de diciembre como límite, que en Sinaloa irán los tres con una candidatura femenina en esa elección de gobernador. Para poder estar en condiciones los partidos A, B y C de formalizar una coalición electoral en la candidatura a gobernador, antes del 23 de diciembre. Lo que pase el 15 de diciembre será el siguiente elemento que ira configurando el escenario de la competencia electoral en las quince entidades que habrá elección de gobernador. Y, será definitivo para los aspirantes a la candidatura a gobernador.

Para acabar este análisis, vale revisar el caso de Morena en Sinaloa. Una vez dictada la resolución del Tribunal electoral federal, si ratifican los criterios del INE, y en caso que este partido decidiera que será la candidatura para la gubernatura para una mujer, en automático quedarían fuera diez aspirantes hombres registrados. Y viceversa, si la decisión es para que la candidatura fuera para un hombre, quedarían fuera 4 mujeres registradas. A seguir el análisis de estos aspectos del proceso electoral.

Párrafos: De muertes por COVID 19

El primero de noviembre la Secretaria de Salud de Sinaloa reportó 3,601 muertes por COVID 19. Ayer martes 8 de diciembre la cifra es de 3,998. Esto lleva a un incremento de 11% en 38 días. Las fiestas decembrinas no deben de ser motivo para bajar la atención en las medidas de higiene y cuidado para que no haya infección de familiares. Quedan ya pocos meses de guardar la distancia, de usar el cubrebocas. No deben de dejar de tomarse las medidas de seguridad. Pronto llegaremos los sinaloenses y todos los mexicanos a la vacuna contra el coronavirus. En unos meses esta pandemia será historia. Ya no será tema en los medios de comunicación. Pronto. No hay que bajar la guardia. Todavía la pandemia está como el primer día. Y las muertes que ocasiona, como se vio arriba, están en un crecimiento de 11% en sólo 38 días. La tasa de crecimiento podría subir, exponencialmente, si en las fiestas familiares de este diciembre no se observa prevención y cuidado. Sobre todo si no se siguen las medidas de higiene y distancia que dicta la secretaría de salud. Saque cuenta amable lector, en lo que queda de diciembre y primeros días de enero, puede haber cientos de fallecimientos adicionales sino se sigue con el cubrebocas y la sana distancia.

lecturas_eldebate@yahoo.com