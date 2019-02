De feminicidio y violencia contra mujeres

Las cifras de homicidios en Sinaloa siguen manteniendo una tendencia a la baja. En el primer mes de este año hubo 83 homicidios dolosos. Mientras que el mismo mes en 2018 se reportaron 92 y en 2017 hubo 112. Se observa una disminución de 12% con respecto al año anterior del 27% frente al primer año de la administración estatal actual. Por otro lado, en la estadística de feminicidios en enero de 2019 se reportaron 6. Esta cifra representó una baja de 40% con respecto al mes anterior.

La comparación con enero de 2017 y 2018, arroja un resultado negativo, pues hubo 5 y 3 respectivamente. La cifra de 2019 aumentó al doble, con el año pasado, por el atentado en donde acribillaron a balazos a tres mujeres en Badiraguato (EL DEBATE, 15/Ene/2019). El malestar social que representa el asesinato de mujeres es una asignatura pendiente de los sinaloenses. Como se comentaba aquí el domingo pasado: nada justifica que un hombre violente o le quite la vida a una mujer.

Ante el comentario de un amble lector, va esta explicación: Hay que reconocer que la acción de conductas delictivas es el mejor igualador de género. Es decir, si hay una vinculación social con la delincuencia o el crimen organizado, la posibilidad de morir acribillado a balazos es algo en lo que hay equidad de género. Se mueren igual hombres que mujeres cuándo hay relación con actividades del narcotráfico o crimen organizado.

DE EMBARAZO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

En la violencia contra las mujeres hay componentes culturales que se resisten a ser proscritos de la acción social de nuestro país, estado, municipio y localidad. La persistencia de embarazos en mujeres menores de 20 años es violencia de género: Es violencia condenar a una mujer a ver sufrir a sus hijos porque no tiene para mantenerlos. Esa mujer no volverá a ser la misma. La pobreza no es justificante para que un infante sufra privaciones. La pobreza debe hacer que el estado implemente las estrategias educativas para que las mujeres no se embaracen sino tienen los recursos para mantener a quién van a parir.

Podría plantearse la hipótesis siguiente: Embarazar a una mujer, sin los medios de manutención, es violencia de género. Ella que va a parir y sufrirá por observar las privaciones de ese hijo. Hay dos posibilidades para enfrentar esa violencia contra las mujeres: (1) Legalizar y facilitar la interrupción del embarazo. Y, (2) fortalecer las políticas educativas que hagan de la práctica del sexo algo no ligado al embarazo, al pecado o a cubrir carencias afectivas inconscientes.

DE ABSOLUCIÓN DEL PECADO DEL ABORTO

Antes de iniciar cualquier acción política para legalizar el aborto, en Sinaloa, donde más del 80% dice profesar la religión católica, debe repetirse lo publicado aquí. Subrayando que fue algo decretado por el máximo jerarca católico, el papa Francisco: El 11 de abril 2015, el Papa emitió la Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia que iniciará el 8 de diciembre de 2015. En el marco de esta Bula Papal, el Papa escribió, el 1° de septiembre pasado, una carta a Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Ahí expone lo siguiente sobre el pecado del aborto: “El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al sacramento de la confesión para obtener la reconciliación con el Padre. También por este motivo he decidido conceder a todos los sacerdotes para el Año Jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón.” El papa Francisco autoriza el perdón a las mujeres y hombres que han practicado el aborto. Esta decisión es una revolución en la religión católica. Millones de mujeres y hombres, que profesan la religión católica y que han practicado el aborto, encontraran finalmente una absolución a ese pecado que les negaba la comunión con sus creencias religiosas. Siguiendo el criterio teológico, mientras no sea reformada esta orden a “todos los sacerdotes”, seguirá vigente.

PÁRRAFOS: DE TIEMPO DE CONJUGACIÓN Y APOYO DEL PAPA

Por otro lado, vale la pena analizar textualmente la cita de la carta del Papa. Dice: “han practicado”. Concede el perdón a quienes han practicado el aborto. La conjugación de la acción es en el tiempo “pretérito perfecto compuesto”. Lo que es definido en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como: “Tiempo que denota una acción o un estado de cosas anteriores al momento en que se habla, vinculado con el presente. Es decir, el papa Francisco vincula el perdón del pecado del aborto con el presente, y el presente, es cada día. Y como la palabra del Papa es orden, entonces, cada día todos los sacerdotes pueden absolver el pecado del aborto. Además, aclara el papa Francisco: “no obstante cualquier cuestión contraria”. No hay nada que pueda contradecir el perdón que ordena el papa Francisco, lo dice desde su palabra y máxima autoridad de la Iglesia Católica. Nada puede ser “cuestión contraria” a su permiso de dar la absolución al pecado del aborto, vinculado al presente, por lo tanto, cada día (EL DEBATE, 6/Sep/2015). Ahí están las herramientas para pedir, al cura de su predilección, el perdón si se decide interrumpir un embarazo.

