De impuestos y obras en Sinaloa

Hace tres semanas fueron las elecciones presidencial y local. El Instituto Electoral de Sinaloa aprobó destruir el material electoral donde no hay quejas ante tribunales. Este acuerdo es el inicio de conclusión del proceso. Ganó Morena y sus coaligados, PT y PE, mayoría calificada del congreso de Sinaloa. Los presidentes municipales electos de Morena gobernarán más de 70% de la población del estado, los cuatro municipios más poblados y con mayor presupuesto. También, ganó la presidencia de la república, mayoría en Cámara de Diputados y Senado. Centremos, por el momento, en Sinaloa.



A partir del 1° de octubre y 1° de noviembre la responsabilidad de las acciones legislativas y de gobierno municipal, serán responsabilidad en Sinaloa de Morena-PT-PES. Eso llegará inclusive antes que Andrés Manuel López Obrador sea investido el 1° de diciembre. Después del entusiasmo, exaltación, furor, festejo, sigue la calma: El tiempo de asumir lo que sigue para aquellos que ejercerán la representación política. El inicio del ejercicio de esa responsabilidad será de los diputados locales de Morena y coaligados. Primero, elegirán a quiénes dirigirán los órganos de gobierno y administración del Congreso local y la Cámara de Diputados. Después, recibirán la iniciativa de Ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2019.



DE DIPUTADOS LOCALES, IMPUESTOS Y PRESUPUESTO 2019

El mensaje en redes y reclamo sociales fue que el gobierno estaba mal. Fue muy efectivo: los ciudadanos castigaron y cambiaron, prácticamente, todo lo que estaba en elección. Ahora, sigue ese primer ejercicio de representación política: aprobar la ley de ingresos y presupuesto estatales. Significa que cada peso que el gobierno del estado y los alcaldes cobren a los sinaloenses, será aprobado por la mayoría calificada de diputados Morena-PT-PES. Esos 27 legisladores locales aprobarán, para cada ciudadano, el cobro de predial, agua, tenencia, refrendo vehicular y calcomanía, predial rústico, cobros a vendedores ambulantes y puestos de tianguis y mercados. Cada peso que el ciudadano pague de eso rubros, será responsabilidad de Morena-PT-PES. También, aprobarán los recursos para que el gobierno pueda cumplir con el programa de útiles y uniformes escolares. Pavimentar calles, hacer obras de infraestructura que eviten inundaciones cuando llueve. Meter drenaje en donde no hay. Hacer infraestructura para garantizar abastecimiento de agua potable a todos los sinaloenses. O bien, de no aprobar hacer esos programas y obras.



El profesor Pedro Brito, ironizando, en una mesa de análisis en EL DEBATE, comentó: “esos problemas todos los querían”. En efecto, los del PRI y el PAN tenían décadas gobernando en Sinaloa. Ahora, va a cohabitar un gobernador del PRI con una mayoría calificada en el Congreso de Morena-PT-PES y alcaldes de Morena. Cada acción de gobierno que falte no será ya responsabilidad del gobernador, sino de los diputados de la mayoría, que no lo incluyeron en el presupuesto 2019. Si hay basura en la calle, sino sale agua de la llave, si no hay drenaje para que las heces se vayan de la casa, si no prenden de noche las luces en la calle, será responsabilidad, desde el próximo 1° de octubre, de los alcaldes de Morena en la mayoría del territorio sinaloense. Un gobernador que observe la ley no puede hacer más que lo aprobado por los diputados del Congreso local. El gobernador Quirino Ordaz Coppel no puede hacer acciones o crear programas que no hayan sido aprobados por los diputados. Igual, cada peso que cobre: por un acta de nacimiento, un refrendo o calcomanía vehicular, de predial, del agua serán aprobados por los diputados de Morena-PT-PES. Eso que provocó malestar en los ciudadanos y que decidieron cambiar, lo han hecho durante décadas los diputados del PRI y el PAN, ahora, lo harán los de la mayoría calificada: “Esos problemas que todos querían”, ahora en Sinaloa, serán de los diputados Morena-PT-PES.



PÁRRAFOS: DE CONGRESO FEDERAL, IMPUESTOS Y PRESUPUESTO 2019

A partir del 1° de septiembre en el Senado y la Cámara de Diputados federal se instalará la mayoría de Morena-PT-PES. Ahí recibirán los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2019. Y, la mayoría de diputados federales y senadores de Morena-PT-PES aprobarán la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Es decir, Morena será responsable de cualquier aumento o baja de impuestos, del precio de la gasolina, de que obras públicas se hacen en todo México, de si hay medicinas o no en clínicas del IMSS y cualquier hospital o clínica públicos. Serán responsables del cobro del IVA, o no, en los artículos que compren los mexicanos: “El paquete económico tiene la siguiente ruta crítica de aprobación:...3) hasta el 8 de septiembre, como límite, el Ejecutivo federal presenta los proyectos de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los Criterios Generales de Política Económica; 4) el 20 de octubre la Cámara de Diputados tiene como fecha borde para avalar la LIF; 5) el 31 de octubre la Cámara de Senadores tiene como fecha límite para aprobar la LIF; 6) el 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, aprueba el PEF; 7) 20 días naturales después de aprobados el Ejecutivo deberá publicar en el DOF la LIF y el PEF; y, 8) 20 días naturales después de publicado el PEF el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados los tomos y anexos del PEF”.

