El 16 de septiembre se festeja el grito, llamando a la guerra de independencia de España, del cura Miguel Hidalgo y Costilla, en Dolores, Guanajuato en 1810. Es el inició histórico del surgimiento de la nación mexicana y del fin de la conquista española.

Hoy México es un país con régimen democrático. En dónde los ciudadanos eligen en elecciones a sus representantes políticos en el gobierno y el poder legislativo. En la presidencia de la república, las gubernaturas, presidencias municipales, así como a los senadores, diputados federales y diputados locales. Esto tomó muchos años.

El país ha pasado por muchos episodios violentos en dónde los intereses económicos nacionales y extranjeros, las fuerzas políticas y las expresiones sociales han dirimido violentamente sus diferencias.

Finalmente, en la década de los noventa del siglo pasado, se inició un proceso de construcción del régimen democrático, dejando atrás una historia de autoritarismo que permea prácticamente toda la historia del país desde aquel 16 de septiembre de 1810.

De independencia de México

En este año, este mes patrio inició el proceso electoral federal que llevará a las elecciones de diputados federales el 6 de junio de 2021. Los ciudadanos, en quince estados, también irán esa misma fecha a elegir gobernadores. En Sinaloa, además se elegirán alcaldes y diputados al Congreso del Estado.

De seducción

En una democracia, los diversos planteamientos de los partidos en sus plataformas políticas son las que orientan a los ciudadanos a votar por uno u otro candidato. Aunque también, cada candidato puede ofertar lo que piense le hará más seductor a los electores y los convencerá de votar por ellos.

El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define seducir bajo tres acepciones: “1) Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo, frecuentemente malo. 2) Atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. 3) Embargar o cautivar el ánimo a alguien.”

En un país con una cultura política participativa, los ciudadanos tienen una orientación evaluativa, y, la seducción no tiene lugar. Pues los ciudadanos tienen las herramientas y elementos para evaluar discursos y ofertas políticas de candidatos.

Sino es el caso, es difícil que el voto no se decida por la seducción que logre el candidato de los electores. En la arena electoral mexicana y sinaloense el análisis del discurso de los actores políticos permite comprobar que el ejercicio de la seducción juega un rol importante en las elecciones. Las redes sociales son quizá el mejor ejemplo.

En un celular puede una persona recibir un video de un actor político actuando. La veracidad y sustento del discurso del video es fácil o difícil de comprobar. Pero implica un ejercicio de análisis político que para el ciudadano no es parte de su prioridad.

Hoy, la prioridad de los ciudadanos es su salud y su posibilidad de adquirir los satisfactores para alimentarse y comprar los medicamentos que se requieren si falta la salud. Voltee a su entorno, amable lector, cuántos de sus conocidos están refugiándose o recibiendo a sus familiares en sus casas porque no hay dinero para la renta, o simplemente, para mantener un hogar.

O bien, cuántos han perdido su empleo o mermaron sus ingresos. En ese sentido, las elecciones del próximo junio seguramente los candidatos tendrán elementos de seducción muy fuertes en sus estrategias políticas para atraer la preferencia de los ciudadanos a votar por ellos.

Párrafos: De pandemia y economía

El COIVD 19 no se ha ido. Está presente en Sinaloa y en México. No son momentos para festejar. Siguen los días de cuidarse y cuidar a los seres queridos. La dificultad para llegar a una vacuna que proteja a los seres humanos aún no está. Mientras eso no esté no se podrá dejar de tener el cubre bocas a la mano.

Este utensilio medico es parte ya de la socialización de los mexicanos. Todos los sinaloenses debemos estar conscientes de la realidad de la persistencia de la pandemia del coronavirus. Los efectos en la salud y defunciones son algo que cotidianamente se vive en el entorno de cada uno.

El cuidado debe seguir. Además, las repercusiones económicas permearán cada vez más a los bolsillos de los sinaloenses. El presupuesto presentado por el Presidente de la Republica tiene en alerta a los sectores económicos como a los gobiernos de los estados. Los municipios avizoran tiempos difíciles.

Las reducciones presupuestales sólo dejaran endeudamiento o más impuestos locales. Lo segundo se ve prácticamente imposible. Lo primero necesita un proceso de negociación política. Que lleva, de nuevo, a las elecciones de junio del año entrante.

En las próximas semanas se conocerán los posicionamientos sobre el presupuesto de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Y luego, en Sinaloa, en el Congreso del Estado.

