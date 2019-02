De inversionistas idiotas

Aquí se ha descrito como diversas cadenas hoteleras han decido a invertir en Mazatlán últimamente. Estos inversionistas arriesgan su capital, crean fuentes de empleos temporales en el sector construcción y permanentes en el sector hotelero, comercial y restaurantero. Al lado de estos inversionistas hay vatos vivos, “muy vivos”. En sus casas particulares, incluso en fraccionamientos y condominios donde está prohibido rentar temporalmente, deciden habilitar una, dos y hasta tres recamaras como estudios de renta por vía de una plataforma de internet denominada “Airbnb” (acrónimo de “airbed and breakfast”). Ese medio, vía internet, renta por días apartamentos y casas. En los condominios llegan a meterse decenas de personas por dos días y la tranquilidad del hogar de otros condóminos se vuelve un infierno dantesco: la música y el estruendo resuenan hasta altas horas de la noche. Ese vato “muy vivo” piensa que el empresario que dedica centenas de millones de pesos a construir un hotel es un idiota: Pagar empleados que construyan y administren, agua y luz a precio comercial, impuestos a la Secretaria de Hacienda en el SAT.

DE NO PAGO DE IMPUESTOS Y ATENTADOS

Tan fácil que sería para ese inversionista idiota, seguro dice el vato “muy vivo”, comprarse unos condominios o casas en un fraccionamiento y poner un par de jóvenes estudiantes universitarios a dar seguimiento de sus rentas en “Airbnb”. En cuanto al pago de impuestos, en el mismo sitio de internet de “Airbnb” inducen a no declarar ante el SAT: “PD.: La renta de hospedaje amueblado es gravable con IVA 16%, la renta de hospedaje NO amueblado no causa IVA. PD2.: Considera que no entregas documentación de AirBnB, ya que las cantidades no tienen nada que ver con lo que se declara! PD3.: “No olvides que no todos piden factura ;-) ; nadie te puede culpar, si tienes unos cuantos meses sin rentar!” (https://community.withairbnb.com/t5/Consejos-y-tutoriales/Gu%C3%ADa-y-consejos-de-facturaci%C3%B3n-e-impuestos-en-M%C3%A9xico-Legal%C3%ADzate/m-p/260023/highlight/true#M646). Esos tres signos de puntuación significan un guiño de ojo al propietario a engañar al SAT: no pagues impuestos, simula. En tanto que los hoteleros tienen que lidiar con las juntas de agua potable. En los departamentos que se rentan por día, pueden hacer uso de tarifa residencial del agua. En consumo de energía eléctrica reciben subsidio para casa habitación, cuando en realidad están usándolas comercialmente. Desde esta perspectiva, los inversionistas sí son idiotas. Esos inversionistas pueden o no hacer sus inversiones.

Lo que sí es una gran abuso y atentado contra los derechos de los otros, es cuándo en un fraccionamiento residencial, en un condominio, una familia compra una casa habitación. Espera vivir con tranquilidad, seguridad para sus familias. Y de repente ve arribar en la casa de al lado, al cuarto que antes era bodega, un grupo de jóvenes que no paran la fiesta e ingesta de alcohol toda la noche. Al lado de la recamara de los hijos. Es como cuando un vecino en un condominio decide hacer una fiesta con banda de música regional sinaloense hasta la madrugada. En lugar de irse a rentar la casa club del fraccionamiento. La muestra de que su casa fue adquirida con acumulación originaria es que las fiestas sólo se repiten un par de años, tres a los mucho. Luego, se ve el letrero de se vende. Pues ya no está libre, o en este planeta, el proveedor de esa casa.

PÁRRAFOS: DE OTRO FEMINICIDIO

EL DEBATE ayer: Corriendo para salir del cuarto del motel de paso. Una joven de 18 años (no describe el reportero como tuvo conocimiento de la edad de la víctima) es abatida a balazos a la entrada de la habitación 36 de un motel de la salida sur de Culiacán. Noroeste reporta que el nombre del establecimiento es “Motel Costa del Sol”. Ese astro que la joven no alcanzó a ver salir por las montañas ese sábado, la única luz naranja-amarilla que vio fue la del fuego de la pistola de 9 milímetros que el hijo de pu... de la pu... madre que lo parió disparó contra ella hasta matarla. No hay ninguna razón para que un hombre mate a una mujer en un hotel que sólo da “lo necesario para descansar y seguir adelante”, en lenguaje coloquial conocidos como hoteles de paso.

Ninguna. Afortunadamente, ayer mismo la Fiscalía de Sinaloa anunció que están detenidos y fueron vinculados a proceso por ser considerados probables responsables del delito de feminicidio agravado, Cristhian Danyely E. por el feminicidio del 26 de diciembre 2018 de Aleizarg Fernanda “N”. Y, de Juan Pablo “S” por el feminicidio del 27 de enero de este año de Miriam “V”. Además, EL DEBATE informó que “durante el año 2018, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa llevó ante una autoridad jurisdiccional un total de 26 casos de feminicidio y obtuvo 20 sentencias condenatorias”. Aún faltan casos por presentar ante los jueces y conseguir la condena de los feminicidios. Pero el porcentaje de atención es alto y digno de reconocer. Sin dejar de demandar, cada vez que se publica sobre el tema, que ningún feminicidio debe de quedar impune. En un hotel de paso quedó la joven mujer tendida con su falda corta y sus piernas al aire cubierta de sangre. El animal que la mató es de esperarse que reciba la máxima condena. Y, a la hora que ingrese al penal reciba, de los otros reclusos, rechazo por haber asesinado una mujer.

