De inviabilidades del Tianguis Turístico Mazatlán

La operación del Tianguis Turístico 2018 (TT 2018) en Mazatlán, según el portal oficial, va a tener una “ÁREA DE EXPOSICIÓN: Alrededor de 22,000 metros cuadrados”. Revisando el portal del Centro de Convenciones de Mazatlán (MIC), cuenta con un total de 14 mil metros cuadrados entre la planta alta, la planta baja y el mezzanine. A esos espacios hay que restar los metros cuadrados que se ocupan para circulación, recepción. El secretario de Desarrollo Económico de Mazatlán declaró que actualmente el MIC contaba con 5 mil metros cuadrados de área de exposición (Noroeste, 9/sep./2017). En el portal “Mazatlán Interactivo”, el secretario de Turismo del Gobierno del Estado declaró que el MIC contará con una “capacidad adicional de exposición de 15,000 metros cuadrados, según se marca en la convocatoria pública para estos fines”. En realidad aún faltarán 2 mil, de acuerdo a la página oficial del TT 2018, ya que se construyan esos 15 mil que anunciados.



En una visita al MIC, el viernes pasado, no se observó, al 15 de septiembre de 2017, ningún inicio de obras de tal magnitud. Exactamente a siete meses de la inauguración de la más importante feria comercial del sector turístico en México no hay nada de un crecimiento de 300% del área de exposición con respecto a los 5 mil existentes.

DE HABITACIONES DE HOTEL Y MANTENIMIENTO

Es importante desatacar un punto que debe de tomarse en cuenta y que será tema inmediatamente después del TT 2018: el 20 de abril. El MIC opera desde 2009 a la fecha con esos 5 mil metros de área de exposición. Su funcionamiento ha logrado subir la ocupación hotelera de Mazatlán. Si se hace una simple operación aritmética, aumentar el área de exposición de 5 mil a 20 mil, o los 22 mil que ofrece el TT 2018, requeriría de subir el número de habitaciones en Mazatlán en 300%. Construir y operar 3 habitaciones adicionales por cada una que hay actualmente. Esto significaría un esfuerzo de inversión incalculable. Por otro lado, significaría para el MIC un aumento del 300% en el mantenimiento de sus instalaciones, a partir del 20 de abril 2108: aseo, pintura, gasto de luz, agua, jardinería, albañilería, vidrio y aluminio, personal administrativo, seguridad y mantenimiento, etcétera.



Las interrogantes de estos aspectos financieros y económicos van más allá de apreciaciones sobre la seguridad pública, para la viabilidad del TT 2018, como en su momento lo señalo el diputado Roberto Cruz. Son variables administrativas de racionalidad económica. Adicionalmente, está la cancelación de la visita a Mazatlán del secretario de Turismo del gobierno federal, Enrique de la Madrid, la semana pasada. Queda la interrogante: ¿por qué canceló? Y, por otro lado, está otra pregunta: ¿cuándo se iniciarán los trabajos del MIC para completar los metros cuadrados de exposición que demanda y exhibe la organización del TT 2018?

DE FECHA FATAL PARA COALICIONES ELECTORALES 2018

El proceso electoral ya inició. Habrá en Sinaloa elecciones de todos los puestos de elección, menos de gobernador. En el ámbito nacional el gran tema es las coaliciones. Todas las encuestas coincidían en que Andrés Manuel López Obrador y Morena eran las opciones con mayor preferencia electoral. En cuanto apareció la intención del PAN, PRD y MC de formar una coalición electoral, inmediatamente esa opción ocupó el primer lugar. En las elecciones federales (presidente de la República, senadores y diputados federales) la fecha límite para el registro de coaliciones electorales es el primer día del inicio de las precampañas. El INE acordó que será el 14 de diciembre. Esto lleva el límite fatal para que las coaliciones en las elecciones federales el próximo 14 de diciembre a las 23:59. Ni un minuto más. Es menos de tres meses se sabrá cuáles coaliciones se lograron concertar. Ese será una primera señal de cómo podrían moverse las preferencias electorales de la elección y su eventual ganador.



En Sinaloa, el límite para presentar coaliciones es igual, el primer día del inicio de las precampañas. Está programado para ser el 13 de enero. Es decir, en Sinaloa se sabrá qué partidos irán en coalición en elecciones de alcaldes y diputados locales el sábado 13 de enero a las 23:59.

PÁRRAFOS: DEL PAS EL 2018

En las elecciones federales el tema central para definir los niveles de competitividad será la concertación de la coalición PAN-PRD-MC. En Sinaloa ese rol lo va a jugar el PAS: con quién irá en coalición. De acuerdo a las estadísticas electorales no hay ninguna duda que el partido que concerté coalición con el PAS tendrá altas probabilidades de triunfo. Falta conocer encuestas de preferencias electorales, pero estadísticamente el escenario tiene una alta probabilidad. En 2016 la coalición electoral PAN-PAS no se logró, terminó abortando. Hasta ahora el PAS ha sabido negociar su peso político electoral. Una vez que inicien las precampañas (14 de diciembre) ese espacio de negociación habrá prácticamente llegado a su fin. Si no es precandidato un militante del PAS de una coalición federal o un partido, entonces, difícilmente habrá coalición con esos partidos en la elección local. El plazo para que un militante o dirigente del PAS sea candidato independiente, como 2015, termina, para senador, el 11 de octubre; y, para diputado federal el 6 de octubre. En menos de tres semanas se agota el tiempo para seguir el camino que utilizó el PAS en 2015. Seguimos el análisis el miércoles.

