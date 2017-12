De joven asesinada

Para Isabella siempre.



Un feminicidio más, una tragedia más en Sinaloa. EL DEBATE reportó el 28 de diciembre: “Asesinan a jovencita de 16 años en Culiacán…Una joven mujer fue localizada sin vida la noche de ayer miércoles… El cadáver de la joven quedó boca abajo. Autoridades informaron que Jasmín fue estrangulada…” Ayer EL DEBATE informaba del aumento de feminicidios en 2017, que aún no acaba. Son 103% más mujeres asesinadas que en 2016. Eso es puro Sinaloa. Esa es la realidad del estado que tiene récords en producción agrícola y pesquera. Es un 2017 en donde hogares de reconocidos profesionistas se enlutaron. Los homicidios del periodista Javier Valdez, el médico Miguel Ángel Camacho, tres profesores en la sierra de Concordia, el abogado Miguel Ángel Sánchez Morán, más una lista de casi noventa mujeres asesinadas. Un recuento que ya ronda los mil quinientos homicidios dolosos.

DE ALUMNOS ESTUDIANDO

En la Universidad Autónoma de Sinaloa hay alumnos estudiando y sobresaliendo. Una alumna luchando por irse a una Universidad de los USA para su estancia de investigación de maestría. Otra alumna de licenciatura luchando por irse a su estancia de movilidad estudiantil en España. Un alumno haciendo su trabajo de campo de su tesis de doctorado. Otros alumnos que están en la Ciudad de México cursando maestría. En fin, estos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado son puro Sinaloa. Ellos son un recuerdo que la educación pública es México, más allá de partidos, filias y fobias políticas. Ellos no son parte de las actividades del gobernador y su flotilla de funcionarios. Ellos no son dignos de una comida como a los reporteros, una cena con desfile de modas, una felicitación oficial que puedan presumir un día a sus hijos, un apoyo adicional del gobierno. Ellos tienen que andar buscando que les llegue la beca, dinero para los boletos y apoyos para ropa y comida. Ellos recibieron de sus padres educación, amor a la lucha y la posibilidad de estudiar. Ahí se les conoció, estudiando. Ellos y sus padres, porque luchan a diario, ellos sí, siempre son puro Sinaloa.

DE VOTOS Y REELECCIÓN

2018 tendrá la contienda electoral más caldeada de la historia reciente de México. Habrá elecciones federales y locales en gran parte del territorio nacional le mismo día. Sinaloa tendrá elecciones de todo menos de gobernador. Los candidatos a senador serán los primeros que se conocerán, luego, a diputados federales. Localmente, primero los candidatos a alcaldes, después, a diputados locales. De los dos, por primera vez, habrá la posibilidad de reelección. En el estado será inédito que un representante popular pueda reelegirse. Los ciudadanos enfrentarán la posibilidad de evaluar, con su voto, el desempeño de un alcalde o diputado. Se dice corto, pero será un cambio fundamental en la acción electoral de Sinaloa.

PÁRRAFOS: DE CIUDADANÍA

En cuatro años y nueve meses Isabella cumplirá 18 años. Ese día ella será una ciudadana mexicana. Entonces, con todos sus derechos constitucionales podrá decidir a quién le dará su voto. Ella irá a la urna electoral a los que van a administrar lo público en su municipio, estado y país. Igual, decidirá con su voto quienes legislarán en las cámaras federales y local. Será libre para estudiar lo que ella quiera, o simplemente, no estudiar. Ella podrá trabajar si así lo decide. Tendrá libertad para tener una vida sexual plena y libre, con todo el derecho a decidir con quién y a qué hora ella quiera. Será una ciudadana libre para definir su lucha, su vida. Ella podrá decidir si quiere creer que hay un más allá, o, que sólo hay el aquí y el ahora. Ella podrá contactar a su padre y asumirlo legalmente, o no. Entonces, cuando pasen los cuatro años y nueve meses, Isabella, tendrá que ser una mexicana libre y asumir la responsabilidad de cada una de sus decisiones. De estudio, familiares, legales, políticas. Ella deberá saber que ese día ella es responsable ante la ley de cada una de sus acciones. Nadie podrá responder ante las autoridades del Estado por ella y sus acciones. Sabrá que lo que haga debe ser bajo el irrestricto apego a la ley. Ese día, ella enfrentará el capitalismo en que vivimos. Estará consciente que el equivalente general es lo que hace posible intercambiar mercancías. Sabrá que ese equivalente general, denominado dinero, se obtiene trabajando. O bien, como es el caso de ella, de su padre desde que fue su hija. Ese día, de ella, y sólo de ella, será la decisión de serlo ante la ley. Ese día ella asumirá la plena responsabilidad de cada uno de sus actos. Mi padre nos leía la carta del Che Guevara a sus hijos. Van unos párrafos, para recordarlo ahora que sigue aquí, en este fin de año: “Queridos hijitos… Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre hijitos… Papá”.

