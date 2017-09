De la farándula a la política. El cantante Julio Preciado da un salto de la farándula a la política. Aunque no hay mucha diferencia. Ahora resulta que el grupero, quien sin estar afiliado ha estado cerca del PRI, ahora lo cambió por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), muy cerca del líder, Andrés Manuel López Obrador. Desde que “El Peje” visitó Concordia, gente cercana dice que será el próximo candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por este partido, y en un comunicado ya lo manejan como el Mesías. Dicen: “En Julio Preciado hay generosidad y lealtad hacia el pueblo de México”. ¿Pero lo dirá convencido Luis Guillermo Benítez Torres, líder de Morena en Mazatlán?, pues todos saben que quiere la presidencia.

No se la creen. Habitantes de las comunidades de Matatán y pueblos circunvecinos, en el municipio de Rosario, ya tienen sus dudas si la autoridad municipal y estatal les cumplirá con la obra de rehabilitación de la carretera Matatán-Chilillos. Y es que desde hace más de un mes, los trabajos están detenidos y no ven señales de que se quiera avanzar. El alcalde Manuel Pineda ha justificado que la máquina que produce el asfalto se descompuso, y que la pieza que necesitan la traerán del extranjero. Para los habitantes, ya es mucho esperar por una pieza mecánica, y ya hasta sospechan que les volvieron a jugar el dedo en la boca.

Hacen lo que quieren. Las autoridades municipales y estatales dicen una cosa y hacen otra. Esto en relación con las obras del malecón. Se había dicho que en la primera etapa no habría espacios de estacionamientos en el camellón central, y el domingo se habilitaron al abrir la circulación sin restricciones, cuando se anunció que los espacios estarían en la acera del lado de comercios y hoteles, que no se han instalado. Ante esta situación, el presidente de la Fecanaco, Guillermo Romero Rodríguez, se pronunció por que se respeten los lineamientos, además de que no han sido llamados para las reuniones de socialización de la segunda etapa, quizás para evitar críticas.

Deslinde e irresponsabilidad. Al director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Pérez Bernal, se le olvida que no nada más la basura provoca problemas en el puerto, sino que también el que no se desmonten los lotes baldíos. Se justifican de que hay terrenos que son propiedad privada, sin embargo, desde un inicio se dijo que por parte del gobierno municipal se haría el trabajo y luego se les aplicaría un pago por no atender su propiedad. En muchas colonias de Mazatlán, este deslinde de la autoridad municipal le ha costado caro a los habitantes, pues tienen que desmontar por su propia cuenta, es decir, se atreven a meterse en los terrenos ajenos para limpiarlos a fin de que sus familias no sean picadas por un animal o que el monte se convierta en criadero de roedores.

Deficiencias en hospital. Usuarios del Hospital Integral de San Ignacio se han quejado de las deficiencias que existen en los servicios médicos, que sin duda alguna, les generan gastos extras que no tienen contemplados. Aseguran que desde hace cuatro años, carecen de médico internista, y desde hace seis, de un ginecólogo estable, por lo que cualquier parto tiene que ser trasladado a Mazatlán. Urge que el secretario de Salud se dé una vuelta por el referido nosocomio y escuche las demandas, no solo de los pacientes, sino también del personal médico.