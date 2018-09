De las promesas a los anuncios. Ya terminó la campaña, dijo López Obrador. Es hora de sumar y unidos sacar adelante el país. La visita a Sinaloa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, resultó positiva por los anuncios que realizó sobre su programa social. Becas a estudiantes y apoyos a los adultos mayores (que pasará de los 65 a los 68 años). También la posición de López Obrador en contra de que el Golfo de California sea declarado reserva natural y queda prohibido para la pesca comercial. Esto hizo brincar de gusto a los dirigentes pesqueros Ricardo Michel y Humberto Becerra, presentes en el acto público de Mazatlán, en Olas Altas. Este evento resultó una réplica de los que acostumbraba el PRI. Con la diferencia del discurso del protagonista principal, López Obrador. Al margen de los anuncios lanzados por el presidente electo, el inicio de una buena relación entre él y el gobernador Quirino Ordaz Coppel es lo que marcará el futuro inmediato de Sinaloa. Dicho por el propio López Obrador, entre él y Quirino se dio la empatía. Dijo que no conocía a Quirino y que ahora que platicó con él le causó muy buena impresión. Adelantó que trabajarán unidos y en concordia por Sinaloa. López Obrador reconoció que él no está acostumbrado hacerle la barba a nadie...Pero Quirino le causó muy buena impresión. A Quirino no se le dificulta presentarse tal cual es. No hay dobles posturas. No hay hipocresías. Habla directo y lo que siente. Tal vez esa forma de ser del mazatleco le cayó bien al presidente electo.

Te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan. El alcalde electo de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, no puede echar mano de la amnesia. Mucho menos de no saber cual es la “línea” marcada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Quedó claro que lo que el próximo presidente quiere es trabajar en concordia y unidos. Que las campañas ya quedaron atrás. Que no hay por qué pelear. Benítez no acompañó a López Obrador en su camino por carretera de Tepic a Mazatlán. Tampoco cuando viajó de Mazatlán a Culiacán. Sí estuvo en el mitin organizado en Olas Altas. Ahí, atrás de López Obrador. A unos cuantos pasos de él, escuchó el mensaje. Y si no lo entendió, ahí tenemos la grabación.

El cercano que verdaderamente piensa. La visita de López Obrador mandó varias señales. El hombre cercano a él es el senador Rubén Rocha Moya y la también senadora Imelda Castro. Ambos lo acompañaron en todo el recorrido por Mazatlán y Culiacán. Tanto Rocha Moya como Imelda tienen verdaderamente el pulso de lo que se vive en Sinaloa. De lo que se está realizando y lo que podría realizarse para el desarrollo armónico del estado. Nadie mejor que los dos senadores para orientar, y bien, a López Obrador acerca de Sinaloa.

Todo listo. Hoy arranca la temporada camaronera en el sistema lagunario Huizache-Caimanero-Las Cabras. Hay optimismo de que las capturas sean buenas y el camarón tenga buena talla. Mañana arranca la zafra camaronera en altamar. La flota camaronera de Mazatlán se reporta lista. En lo que cabe. Pues muchos de los barcos apenas recibieron una “manita de gato”. Para el dirigente pesquero Ricardo Michel, los primeros días de capturas marcarán la pauta para saber cómo resultará la temporada que mañana inicia.