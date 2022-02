De líneas publicadas

audima

Después de escribir sobre la canción “Calma” para Riguito, se pudo comentar con un gran novelista sinaloense lo escrito. Comentó que era un bello y poderoso regalo, y, a petición de parte, dijo, cito libremente: “cada línea publicada es del que la lee”. Siguiendo esa idea, cuándo se le explicó a Riguito porque los pájaros en la tarde se paraban en los alambres, se regresó al poema de Leonard Cohen, “Like a bird on a wire”. Se le puso la canción y se le fue traduciendo. El poema de Cohen es también para un hijo, son líneas para todo aquella persona que se ha esperado y se ama. Cohen se fue en 2016, vaya este recuerdo para ese poeta, un amigo que siempre estará: estuvo en los ochentas, noventa, luego al inicio del siglo XXI, y ayer, de nuevo, ahí estaba. Van algunas líneas, publicadas en EL DEBATE (1/Feb/2004), ahora para el más pequeño.

De pájaro en el alambre

Entre las canciones más conocidas de Leonard Cohen está “Cómo un pájaro en el alambre” (Bird on the wire), publicada en el disco “Canciones desde un cuarto” (Songs from a room) en 1969...Habla de cosas que vemos y sentimos todos los días y de otras que desearíamos observar más seguido: honestidad, amabilidad, ambición y humildad.

Cohen comentó que esa canción la escribió estando en una isla en Grecia, poco después que pusieran los postes de electricidad en la isla y un alambre quedara justo frente a su ventana. Esto lo disturbó por mucho tiempo, pues le obstruía una bella vista. Entonces, relata Cohen, una mañana vio un pájaro parado en el alambre, lo que le hizo ver todo bajo una nueva óptica: para el pájaro no había diferencia entre el alambre y la rama de un almendro. De repente, dice el poeta, los alambres se volvieron hermosos para mí.

La primera estrofa de la canción dice: “Como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera de ser libre. Como un gusano en un anzuelo, como un caballero de un viejo libro, he guardado todos mis listones para ti. Si yo no he sido amable, espero que tú puedas dejarlo de lado. Si yo no he sido honesto, espero que tu sepas que nunca deje de serlo contigo”.

Es decirle al hijo amado que él es una historia de amor…Para Cohen desde la percepción del pájaro, como de quien ama, el alambre eléctrico sirve y pasa a ser como la rama de un almendro, igual que al ser amado se le hacen de lado sus defectos, cristalizándolo según Sthendal. Pero Cohen contemporiza, voltea a la catarsis dionisiaca en el borracho dando una serenata nocturna, para expresar su libertad…incluso en un anzuelo, nada en el mar.

De honestidad y humildad

La segunda estrofa dice: “Como un bebé muerto, como una bestia con su cuerno, he lastimado a todos los que se han acercado a mí. Pero juro, por esta canción y por todo lo que he hecho mal, yo te compensaré todo a ti. Vi a un mendigo inclinarse en su muleta de madera, él me dijo: ˂˂Usted no debe pedir tanto˃˃. Y una mujer bonita que se inclinaba en su negra puerta, ella me gritó: ˂˂Hey, ¿por qué no pedir más?˃˃”.

Es el retrato del sufrimiento por la acción inconsciente. Lo que toca se vuelve una herida, rasga a quien quiere acariciar, rompe y ofende a quien se acerca a ayudar. Es la prepotencia ciega y grosera, es la angustia, el temor a lo desconocido. Es dolor, imagen que hace sentir paranoia, que no permite ver el interior. Pero viene la respuesta en forma de consigna, de promesa, de juramento al amado: te voy a satisfacer, te voy a restituir, a reconfortar, todo para ti…Con la humildad para aceptar a quien se acerque sin lastimarlo, sin sentir que se invade nuestra soledad...

Párrafos: De libertad

Termina la canción de Cohen retomado los primeros versos de la primera estrofa: “¡Oh! Como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera de ser libre”. Es el recuento final: la lucha por la libertad es el legado. La razón última. Lo que permitirá ver al alambre como un árbol. Ahí está ya, nada va a detener al progreso. Es parte de la realidad, aun cuando no sea parte de la naturaleza, es parte de ti y de tu entorno. Frente a eso, no queda más que volver a la honestidad, amabilidad, ambición y humildad. Cuatro puntos cardinales que vienen definiendo el propio devenir. Y al final, todo lo vas a compensar al amado. No queda más que la esperanza y la ilusión que se estará ahí, porque has luchado, intentado a tu manera ser libre, y, sólo en la libertad podré estar contigo. Sin libertad sólo existe la bestia que destroza, la angustia haciendo pedazos a todo y a quien se acerca. Por eso el grito que insiste, he luchado por ser libre, porque ya llegaste, puedo amarte y estar para ti.

