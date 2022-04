De lluvias y contaminación de canales pluviales  

audima

Vendrán en un par de meses los días de lluvias. Es un momento en que vienen las emergencias en muchas ciudades sinaloenses. Los canales que la urbanización ha construido, en muchas ciudades del Estado, en sinnúmero de casos se encuentran completamente llenos de basura y desechos que los inhabilitan como canales para llevarse las aguas de las lluvias. Sobre todo cuando coincide, por ejemplo, con una marea alta, ese flujo de agua se vuelve aún más complicado. La contaminación es desde plásticos hasta colchones, y muchos desperdicios de diversos hogares se ve en esos espacios urbanos.

Esa contaminación no es responsabilidad de ningún orden de gobierno: federal, estatal o municipal. De ningún legislador. Es una acción de los habitantes de esas ciudades. Es decir, son personas que habitan o circulan en esas ciudades. En algunas ocasiones, incluso en esos canales integrantes del crimen organizado dejan en bolsas de plástico cuerpos de homicidios, completos o desmembrados. La contaminación de esos canales pluviales es producto de una acción social en dónde no hay una representación de acción ciudadana. Es acción de súbditos que no se ven observados por su Rey o Señor Feudal. No tienen participación positiva en el bien colectivo, ni evaluación del peligro y daños de su acción

De ciudadanos

Hacer esos canales pluviales fue una inversión de los gobiernos que son producto de una elección. Es decir, los ciudadanos votaron para elegir a los gobernantes que utilizaron recursos públicos para hacerlos. Pero es imposible que los gobiernos federal, estatal y municipal pongan un vigilante cada cierto número de metros para evitar que otros habitantes tiren basura en esos lugares públicos. La única forma de evitar que dentro de unos meses se vean reportes, en los medios de comunicación, de inundaciones de zonas habitacionales por el desbordamiento de los canales, es que los ciudadanos que habitan cuiden esos espacios públicos.

Seguramente más de uno de los habitantes de las inmediaciones de esos canales, con el uso de sus celulares, podría denunciar a los delincuentes que contaminan esos espacios públicos y ponen en peligro la vida de otros habitantes. Hay que subrayar que en muchas de las casas habitación, que se ven afectadas por las inundaciones, viven infantes que no pueden ni siquiera valerse por sí mismos para ponerse a salvo. Contaminando puede estarse cometiendo inclusive un homicidio de infantes que no tuvieron la posibilidad de llegar a tomar la decisión de detener a esos súbditos delincuentes. La acción de denunciar a eso delincuentes contaminadores de espacios públicos sería una participación evaluativa que haría a esos habitantes no súbditos, sino CIUDADANOS de su ciudad. Protectores de lo público que es de ellos. A ellos de dar aviso a la policía para que detenga a esos delincuentes que contaminan y ponen en peligro la vida de otros ciudadanos.

Participación y evaluación es la única forma de ser ciudadano. Para evitar que los bienes públicos se conviertan en un peligro para los otros. Y, una vez que todos los habitantes de la ciudad sean ciudadanos, no habrá más contaminación en los canales pluviales. Eso es lo que se ha trabajado para construir a partir de la transición, construcción y consolidación de la democracia en México.

Párrafos: De un novelista mexicano y sinaloense

Elmer Mendoza es uno de los más reconocidos novelistas mexicanos y sinaloenses. Uno de sus primeras novelas fue “El amante de Janis Joplin”. En esa obra logró juntar la diversidad de muchos aspectos culturales, sociales y económicos del Sinaloa de finales de los setenta: la izquierda en la política y su radicalización, el narcotráfico, la migración a los USA. La publicó en 2001. Hoy, Elmer Mendoza regresa a viajar por el planeta y participar en festivales de novela negra. Ayer sábado recibió el Premio Negra y Criminal del Festival Atlántico del Género Negro (se le concedió este reconocimiento en 2020, pero Mendoza no pudo recogerlo entonces ni el año pasado por las restricciones como consecuencia de la pandemia). La distinción tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, España. El mejor homenaje es leer las novelas de Elmer Mendoza, amable lector, en estos días de semana santa y pascua, que mejor que leer una novela de detectives y misterios. Ahí están las de Elmer Mendoza para quienes no lo hayan leído aún.