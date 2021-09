De lo que no tiene nombre ni rostro

En 2017 surgió en Estados Unidos el movimiento Me Too a raíz de las denuncias de agresión sexual contra el productor de cine neoyorquino Harvey Weinstein. Dos años después, la directora y guionista Kitty Green estrena su película The Assistant (2019).

La historia transcurre en la larga jornada laboral de Jane (Julia Garner), quien ha sido contratada para ser la asistente de un ocupado productor de cine en Nueva York.

De madrugada, Jane es la primera en llegar a la oficina a iniciar sus labores: encender las luces, sacar juegos de copias, limpiar, recoger objetos del suelo, fregar muebles, recibir correspondencia, ir por la comida de sus compañeros y ordenar la agenda del magnate.

A las horas, veremos llegar esporádicamente a los demás trabajadores, quienes apáticos interactúan con Jane.

En el transcurso del día, Jane observará desfilar a un gran número de jóvenes chicas a la oficina de su jefe. Dicha situación le revelará hechos que la llevarán a hacer un reporte a la oficina de recursos humanos, sitio donde se dará cuenta del terrible lugar en el que se encuentra y no únicamente hablando de la oficina en la que labora.

Esta película es una fuerte radiografía de lo que miles de mujeres han tenido que atravesar dentro de la industria del cine. Y aunque Green afirmara que la película no se trata de Weinstein, nos da una clara visión de la podredumbre que hay detrás de muchas casas productoras, hombres al mando de las mismas y en la industria en general.

En el filme, este hombre poderoso que atiende visitas de singulares ejecutivos todo el día, que es invitado a la Casa Blanca y recibe cajas de un medicamento equivalente al viagra, no tiene nombre, ni rostro. El único atisbo que tenemos de él son gritos, correos electrónicos que develan misoginia y una figura de traje azul que entra y sale acompañado de un sin número de personas.

El hecho de que Green haya plasmado al personaje de esta manera es extraordinario. Va más allá de simplemente tener “al villano de la película”. Nos refleja que en la realidad, este jefe poderoso es en sí un gran sistema que desde la impunidad, ha cosificado y violentado a mujeres por décadas.

Green tenía una visión concreta con su obra. Clara nota de ello es que produjo, escribió, dirigió y hasta editó la película. Esa enorme cantidad de trabajo se refleja excepcionalmente, pues logró una cohesión precisa entre historia, ritmo y mensaje, que contribuyó a transmitir el sólido propósito del filme. Parte de este gran éxito también se le debe reconocer a Garner, cuya estoica actuación fue magistral.

Una fracción de la audiencia ha afirmado que la película les aburre porque “no sucede nada”. Y eso, aparte de ser alarmante, confirma todo lo plasmado en el filme. Pues aseverarlo, ratifica la premisa de que los abusos, el acoso y la humillación laboral, están dentro de lo cotidiano y tan normalizado que consideran que la jornada laboral de Jane es completamente normal.

The Assistant se encuentra disponible en Prime Video.