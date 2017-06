De los días cibernéticos

Hoy nos vamos a poner cibernéticos y criticones, más lo segundo que lo primero porque se nos da más. Con la llegada del correo electrónico las cartas escritas de puño y letra pasaron a esa zona de riesgo conocida como “en peligro de extinción”. Cuando el arroba suplió a las estampillas, en aras de la modernidad, hasta las cadenas de oración se volvieron cibernéticas; ya nada de teclear, sacar fotocopias y andar de incógnito aventándolas a las casas o dejándolas en bancas y altares de iglesias, todo era cuestión de seleccionar entre los contactos a quien se quería enviar la gracia, dar clic y listo. El milagro iba en camino.El correo electrónico no solo transformó la manera de compartir la fe, el humor también cambió de vía. Los chistes ya no se contaban, se enviaban por e-mail y se leían, para fortuna de quienes somos capaces de volver la mejor de las historias en la más aburrida por la total carencia de gracia y porque la mala memoria invariablemente provoca que el chiste se nos olvide a la mitad. La modernidad acabó con el reinado de los graciosos y permitió que los “salados” nos empatáramos.Las señales de humo electrónico incluyeron la posibilidad de adjuntar archivos y, en breve, plegarias, chistes, recomendaciones para una vida sana y mensajes motivacionales se convirtieron en presentaciones de Power Point. Mensaje que se considerara tal tenía que llegar en esa presentación; pero un día apareció la mensajería instantánea y el correo electrónico fue desplazado, no a los niveles de su predecesor, el correo postal, que hoy en día parece haber quedado reducido al envío de estados de cuenta y avisos de cobro, pero el cibernético parece que para allá va.Con la mensajería instantánea vía teléfonos inteligentes, los teléfonos dejaron de usarse para lo que fueron creados: hablar. Si alguien necesita comunicarse, primero le envía un whatsapp (no dice mensaje, dice “whatsapp”), y si no obtiene respuesta en minutos u horas, dependiendo de la urgencia, le llama como último recurso.El asunto es que, así como los mensajes mutaron de vía, así la palabra escrita por sí sola parece estar perdiendo su valor, a menos de que vaya acompañada de una caricatura, fotografía o video.En esa constante transformación en que hasta para orar hoy basta con copiar y pegar la plegaria y, por supuesto, acompañarla de unas manitas para reforzar la fe, la pregunta es: ¿qué sigue? Primero dejamos a un lado la voz para privilegiar el texto, luego suplimos el texto por la imagen. ¿Llegará acaso el tiempo en que se nos olvide hasta cómo es nuestra voz?Muchas gracias por leer estas líneas. Por favor, comentarios, sugerencias, invitaciones, mentadas y hasta felicitaciones en [email protected] En Twitter, @MarisaPineda. Que tenga una semana que le deje muy gratas imágenes.