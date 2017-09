De mal en peor. A quienes ni los ven ni los oyen son a los directivos del Hospital General de Guasave, quienes desde enero se han estado quejando de las deficiencias con que opera el nosocomio. Ahora con las lluvias del viernes quedaron en evidencia las goteras y con ello el mal estado en que se encuentran los techos, y mientras a otros hospitales ya les autorizaron millonarias inversiones aquí las instalaciones están abandonadas. Lo peor del caso es que no se ve voluntad para resolver las demandas laborales de los trabajadores suplentes que llevan años pidiendo su basificación. Habrá que esperar a ver cuánto aguanta el director Miguel Adalberto Beltrán, que es el más presionado.

El tapado. Por el rumbo de Sinaloa se comenta que después de que la presidenta municipal María Beatriz León Rubio declaró públicamente que va por la reelección, algunos han dado como un hecho que el regidor y presidente del Comité Municipal Campesino No. 8 será quien ocupe la presidencia. Sin embargo hay otras voces que apuntan a que será el candidato a diputado local del Sexto Distrito, cargo que está representado ahora por Ana Cecilia Moreno.

Brilla por su ausencia. Con quien se ha perdido contacto casi por completo es con quien dirige los destinos de la Comisión Federal de Electricidad en Guasave, Sinaloa y Salvador Alvarado, pues al buscar contactar a funcionarios de esta dependencia federal la respuesta es que simplemente cualquier inquietud se atiende mediante comunicados de prensa y al nuevo encargado simplemente ni se le conoce. El tema ha resurgido debido a las múltiples fallas que han estado reportando en el servicio por parte de los usuarios durante esta temporada de lluvias. Además ahora que se mantuvo la alerta por posible impacto de los remanentes de la tormenta tropical ‘Lidia’ el encargado no acudió a la sesión del comité municipal de Protección Civil y no se sabe si acaso haya mandado a un representante.

De vacaciones. Los que de plano corrieron con mucha suerte son los ciudadanos que salieron a las calles y consumieron bebidas embriagantes aún al conducir, y es que el paso de la tormenta tropical ‘Lidia’ les dio un receso para que pudieran hacer de las suyas, pues el ya famoso operativo Alcoholímetro brilló por su ausencia los días jueves y viernes, y aunque aseguran que no se dejó de lado la labor de vigilancia, lo cierto es que más de alguno debió dar gracias por el descuido.

Incluso ya nada se ha sabido sobre el pollero que les facilitaba a los conductores en estado de ebriedad su paso por el sitio, lo cierto es que dicen las autoridades que en cada noche hay varios personajes con sus copitas encima que terminan detenidos, lo bueno que el trabajo rinde frutos porque eso de que estén horas en un sitio y que no agarraran a nadie sí que sería sospechoso.

Para que no digan. Los aclamados trabajos de desazolve que se llevaron a cabo en la ribera del río tuvieron poco avance en su primer día, tal parece que empezaron solo para que dijeran que tenían mucho apuro, pues aseguran los que saben que el avance no fue ni de 100 metros, por cierto que deberán meterle turbo a esa actividad porque esto de las lluvias tiende a prolongarse, y aunque las presas no tienen mucha agua, ahí están tres arroyos que pueden ser cruciales al momento de surtir líquido al afluente.