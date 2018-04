De mal en peor la Diamante

De mal en peor la Liga Diamante-Platino. Se conoció que el sábado anterior no hubo juego de nuevo. Y lo mismo sucedió el anterior. O sea, que el torneo de los tatas lleva un buen rato sin ver acción.Quizás va para un mes. Antes de Semana Santa al encuentro programado no acudió el silbante. Luego el descanso de esos días santos y la fatiga. En el regreso, el cotejo entre Club de Veteranos y Abejorros de Taquería El Encontrado no se pudo llevar a cabo. Pierde el dueño de casa, Club de Veteranos, al no completar su nómina de jugadores. Los problemas para el directivo de la Liga, Jorge “Pery” Obeso, se han multiplicado, luego de la salida del cuadro de Santaneros. Recordemos que la justa se quedó solo con tres equipos.Y así tendrán que seguir, hasta terminar la competencia. En un futuro corto pueden encontrarse soluciones. Pero además de la apatía entre los jugadores por asistir, lo mismo sucede con los pocos aficionados que los alentaban. La cancha y graderío se ven escuetos.Y a propósito de vorrupis, soris, muyikis, -traducción- “Estoy enamorado de ti, mujer, pero en silencio”. ¡Ai´sí! Directivos y delegados de esta liga deberían de ir viendo el futuro. La llegada de nuevos elementos en la edad requerida, deberá afirmar la competencia y servirá de apoyo para que la categoría no fenezca. Los jugadores viejos, -entre ellos, me cuento- ya vamos de salida y debemos dejar ese espacio en cualquier momento. ¡Digo!