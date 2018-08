Dediqué estas líneas a mi padre, cuando todavía las podía leer solo, el 12 de agosto de 2012. Hoy, ya no está. Van, con una pequeña editada, como agradecimiento a quienes han hablado y saludado a su esposa, sus hijos y sus nietos: “…En agosto de 2012 cumplió ochenta años. Me enseñó la política, en el más amplio sentido platónico del término: como el ejercicio de lo justo frente a los otros. Sin duda mi visión de mi padre es una identidad de lo que muchos ven reflejado en el suyo. El conjunto de vicisitudes a que nos enfrenta la cotidianidad, el seguir aquí muestra voluntad y esfuerzo, lucha y búsqueda del placer. Alrededor de haber logrado llegar a esa edad en el planeta, algo tuvieron que haber hecho bien.



En el caso de mi padre, desde su juventud decidió que debía salir de la marisma, ir más allá de los confines de su puerto. Viajó, buscó, estudió, leyó, conoció. Al lado de sus maestros y amigos de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Nacional de Cardiología conoció la ciencia, la institucionalidad y la izquierda como visión progresista de la sociedad. Y regresó. El decidió cuándo era esa hora.



En su regreso a Mazatlán decidió tomar el camino de la acción política. Fue un trascurso que lo llevo del Movimiento de Liberación Nacional al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Después de unos años decidió que su labor social estaba en el ejercicio de su profesión: la medicina y su especialidad la cardiología. La política quedó para compartirla con sus hijos y amigos, es un elemento de socialización que siempre estuvo a su lado. Fue testigo del sistema político mexicano: desde el autoritarismo, el corporativismo persistente, la transición, la democracia, la alternancia, el regreso del PRI y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.



Fue de los dos primeros cardiólogos que hubo en Mazatlán, llegó desde los sesenta. Durante más de treinta y cinco años fue constante y dedicado a la atención de sus pacientes. Fueron décadas de trabajo médico institucional y privado. Vio a los jóvenes médicos pasar de internos a especialistas, directivos de hospitales, en fin, hasta uno Secretario de Salud. Desde su consultorio vio pasar los años, atendió a sus conciudadanos.



DE SUS VISITAS Y CARTAS

Durante más de diez años hizo viajes constantes a visitarnos a la Ciudad de México. Eran días de fiesta. Recuerdo cuando en una ocasión fue llamado por la Unión de condóminos, debido a quejas sobre sus hijos. En cuanto llegó a bocajarro nos hizo dos preguntas: “¿Le han faltado el respeto a una esposa o hija de alguien en el edificio?” “¿Le pegaron a alguno de los que viven aquí?” Ante nuestra negativa, se salió al departamento del secretario del condominio. Agazapados en las escaleras, sus tres hijos, de veinte, diecinueve y dieciocho años, lo oímos preguntarle lo mismo al señor que se había quejado. Ante la respuesta negativa, comenzó a enrojecer y le dijo: “¡Pues mira, el día que lo hagan los coso a chingadazos, pero si no, ellos seguro te van a coser a ti, así que déjalos en paz!” Regresó atrás de nosotros y nos dijo: “Vámonos para el centro a comer y por unas cervezas. Ya clareaba el día siguiente cuando regresamos al departamento, después de haber recorrido el salón Corona en Bolívar, el Victoria en López, la Mascota en Mesones, El Bar León en Brasil y el Gran León en Querétaro.



Más tarde, cada domingo, se sentó durante cinco años, de fines de los ochenta y mediados de los noventa, a escribirnos cartas a mi hermano y a mí para donde andábamos estudiando nuestros posgrados. Aún no eran los tiempos del internet y la comunicación telefónica se dejaba para ocasiones especiales. Cada semana nos llegaban sus cartas. Sus recuentos familiares, sociales y políticos locales llenaban varias cuartillas manuscritas. Siempre lo vi como su oportunidad de compartir con nosotros y acompañarnos en aquellas latitudes. Viajó a Europa a visitarnos, a Madrid y París. También viajamos por España, recorriendo parte de la ruta de Don Quijote y luego llegamos a Sevilla, Granada y Portugal. Compartió ese atesoramiento de sabores y olores que el poeta demanda en su poema Ítaca.



Luego, cuando los dos regresamos y mis otros dos hermanos seguían con sus vidas profesionales, nunca dejamos de venir a visitarlo. Cada uno de sus hijos ha seguido su camino, pero acudimos a escucharlo, a esperar su opinión sobre las cosas que cada uno fue haciendo.



En muchas ocasiones he recordado la canción El ferroviario de Angel Parra, ahí encontré reflejos de lo que hubiera querido decirle a mi padre. Primero, los años de su lucha política: “Su presencia militante le clavó muchas espinas, relegado por los montes fue a curarse sus heridas”. Luego, sus salidas de madrugada a los hospitales y llegadas cansado de noche de dar consultas y hacer visitas: “Cuando le tocaba noche volvía de madrugada, su pelo lleno de estrellas mi ventana despertaba”. Al final, sus enseñanzas: “Quisiera darle las gracias por lo que a mí me enseñó: que la justicia es el pueblo, que la mujer el amor”.



PÁRRAFOS: DE HASTA SIEMPRE

Le agradezco a mi padre, en sus casi 87 años de vida, eso que me enseñó y podré seguir compartiendo con mis hermanos, mis compañeras, mis hijos, amigos, alumnos y colegas: su vida, su pasión por la literatura, la ciencia, el mar y Mazatlán, su puerto. Al final, ese intercambio, entre un hijo y su padre, es una de las bases de la acción social. Ya no está. Su recuerdo, sus enseñanzas y todo aquello que compartimos, ahí seguirá. Hasta siempre, padre.

