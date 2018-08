De muchas latas de atún y negativa de información

El lunes EL DEBATE publicó la columna de Carlos Loret de Mola, titulada: “#Gananciadepescadores”. Ahí el periodista reporta que la empresa de Mazatlán, Sinaloa, Pinsa Comercial vendió a Diconsa 795 millones de pesos en latas de atún. Sin mediar un concurso o licitación pública. Todo por asignación directa. Este monto representa que Pinsa Comercial vendió el 40% de todas las latas de atún que compró Diconsa, de diciembre de 2012 a septiembre de 2018. El porcentaje es aproximado al de la participación en el mercado nacional que tiene esa empresa en la producción y comercialización de latas de atún en el país.



En el reportaje se informa que Diconsa compró, en total en ese periodo, latas de atún por 2 mil millones de pesos. Lo cual hizo por asignación directa, sin licitación. Por otro lado, Diconsa se negó a informar cuántas latas de atún compró por esos 2 mil millones de pesos. El argumento de la empresa pública fue, en resumen, el siguiente: hacer público el número de latas podría afectar la oferta que Diconsa recibe de sus proveedores. Si publica el número de latas, otros clientes exigirían el mismo precio para ellos que al que venden los proveedores a Diconsa. Es decir, el argumento oficial, en la respuesta a la solicitud de acceso a información pública, para negar esa información, fue que las empresas ya no podrían darle un precio más bajo que a otros clientes de comercializadoras de latas de atún.



DE PRECIOS DE VENTA A DICONSA Y SUBSIDIO AL DIÉSEL

Esto abre todo un abanico a la especulación. Por ejemplo, 795 millones de pesos, a un precio comercial de 16 pesos menos el cargo por distribución y el porcentaje de utilidad, en el caso de Diconsa sería pagar operación, sin tener el dato, por la negativa de información pública, podría situarse la compra aproximadamente en 11.7 pesos por lata. Si así fuera, significaría que compraron a Pinsa Comercial un promedio de 1.2 millones de latas por mes. Y, en total Diconsa habría comprado 3 millones de latas al mes. Si se toma en cuenta una población de 16.3 millones de alta marginalidad, Conapo 2015, entonces, casi cada uno de esos mexicanos logró tener acceso a una lata de atún al mes. Siempre y cuando el precio de lata haya sido ese. Lo que resulta, por demás extraño es que Diconsa justifique la opacidad en base a un criterio comercial de sus proveedores. Ese es problema de los proveedores, en todo caso. Los mexicanos tienen los derechos constitucionales a la alimentación y del acceso a la información pública.



Diconsa debería saber, quizá no lo sepan sus directivos, pero Conapesca, otra entidad pública, subsidia a la industria pesquera de alta mar con miles de millones de pesos para diésel marino (Lecturas, EL DEBATE, 29/Jul/2018). Si los proveedores deciden dejar de vender a un precio competitivo para Diconsa, bastaría que hubiera una reunión interinstitucional para que el subsidio al diésel se detenga para esos vendedores de latas de atún. Para el efecto de que se hagan, con el procedimiento legal respectivo, las trasferencias de una entidad pública a la otra, y, de un partida presupuestal a otra. Así los millones de mexicanos en alta marginación no dejarían de poder adquirir latas de atún distribuidas por Diconsa.



PÁRRAFOS: DE ECO Y PRIVILEGIO DEL PERDEDOR

Rubén Velázquez, al menos hasta febrero de 2018 en la Conferencia de Atún de las Américas, era CEO de Pinsa Comercial. En su cuenta de Twitter califica el artículo de Carlos Loret de Mola “pobre de investigación y falso”. El que tan alto funcionario de una de las empresas señaladas por el periodista diga eso, tendría que venir con un comunicado para explicar porque no se hace pública la información de a qué precio vendió, precisamente la empresa que él dirigía en esa fecha, las latas de atún a Diconsa. Por otro lado, esta categoría de “falso”, se contradice con la información pública que está en el portal de transparencia de Diconsa. No es necesaria ni siquiera una solicitud de información, está en libre acceso cada contrato de adjudicación directa, sin licitación. En sólo 10 adjudicaciones directas, ocho de 2014, una de 2013 y una de 2015, Pinsa Comercial vendió a Diconsa 47.6 millones de pesos de “abarrotes comestibles”. No hay algo “falso” del artículo de Loret de Mola. En el portal de transparencia de Diconsa está publicada la información pública de las 2,256 adjudicaciones directas que le hizo Diconsa a Pinsa Comercial del 5 de diciembre de 2011 al 29 de diciembre de 2016. Cientos de millones de pesos en “abarrotes comestibles”. Tal parece que Rubén Velázquez no sólo no leyó el informe completo de la investigación que sustenta el artículo, sino que tampoco se dio a la tarea de leer Número Cero de Umberto Eco. Así sabría que el desmentido en los medios de comunicación tiene una respuesta igual a menos, lo que se quiera desmentir. Cosas inmanentes, que igual lo dice Eco en esa novela, de la erudición: placer reservado a los perdedores, no a los que venden cientos de millones de pesos a Diconsa en asignación directa y sin dar a conocer el precio de venta. Habrá que seguir analizando otros puntos de este tema: relación subsidios con atención a población en alta marginación. Acceso a la alimentación de alto contenido proteico y presupuesto público. En fin, ya lo ha mencionado el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: atención y apoyo a los pobres.