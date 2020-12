De muerte de un médico

Mi padre fue un médico cardiólogo. El me enseñó que los médicos son seres humanos. Todos los médicos tienen un gran deber social: curar la enfermedades de los otros. Son ellos quienes están al frente en un consultorio cuándo uno se siente mal, enfermo. Ellos son quienes mantienen con vida en el planeta a los otros. Hay profesiones muy importantes, para dar viabilidad a la economía y a la acción social. Pero el derecho universal a la vida, quienes lo mantienen y preservan son los médicos. Ayer falleció un médico sinaloense muy respetado en su especialidad y funcionario público del sector salud, el Dr. Ernesto Echeverría Aispuro.

Decenas de miles de personas fueron atendidas y curadas por este médico. Siempre tendrá el agradecimiento y recuerdo como un especialista de la medicina. Hay un aspecto a resaltar de su vida profesional, en la medicina de asistencia privada, su labor para la creación y consolidación del proyecto Mi Salud, S.A. de C.V. Ese esfuerzo ha dado atención médica a decenas de miles de sinaloenses de bajos ingresos. Eso es algo que siempre se loreconocerán y recordarán los sinaloenses.

A su familia y seres queridos, un fuerte abrazo y desde este espacio. El reconocimiento para ese médico que los dejó solos muchas noches, tardes, días de vacaciones. Porque él estaba cuidando, atendiendo y curando a otros seres humanos. Tengan ustedes la seguridad que hoy, todos ellos tienen en su mente el recuerdo del Doctor Ernesto Echeverría Aispuro con admiración, respeto y un gran cariño por haberlos atendido y curado. Gracias por haberlo querido y cuidado cuando llegaba cansado de atender y curar a los otros. Sé que algunas veces dolió cuando él trabajaba y no estaba, pero pudieron verlo de regreso, cansado, fatigado y con la frente en alto: Por haber sido el médico que regresó la salud a otros, el ser humano del que ustedes y los sinaloenses siempre estaremos orgullosos.

De las 23:59 horas y coaliciones

El límite para el registro de los convenios de coalición entre los partidos que contenderán en las elecciones federales, para elegir diputados a la Cámara federal, y en el caso de Sinaloa para las elecciones locales de gobernador, presidentes municipales y diputados al congreso del Estado. Ayer se anunció que el PRI, PAN y PRD irán en coalición en 150 distritos electorales. Falta que ese convenio se registre ante el INE antes de las 23:59 de esta noche. Por otro lado, Morena, PT y PVEM ayer martes seguían en el proceso de concertación de una coalición. En Sinaloa, hasta ayer martes aún no había ninguna solicitud de registro de coalición electoral en el Instituto Estatal Electoral (IEES). Este miércoles el INE y el IEES estarán con las oficinas de recepción habilitadas hasta que el reloj marque el último segundo del 23 de diciembre.

Quedan aún los detalles de cada coalición: Genero de las quince candidaturas de las coaliciones. División de las candidaturas para los diferentes puestos de elección. En Sinaloa, en particular serán la gubernatura, 18 presidencias municipales y 24 diputaciones de mayoría relativa, y, las posiciones en las planillas de regidores. Además, de las 7 candidaturas a una diputación federal. Como se puede observar la intermediación política es por demás complicada si la coalición se hace entre tres o cuatro partidos. Pues el solo hecho de haber llegado a la mesa de negociación hace acreedor a un partido político de significación de rentabilidad electoral, más allá de lo que pudieran reflejar los porcentajes de las encuestas de preferencias electorales. Es decir, el valor es intrínseco a la inclusión en la coalición. Habrá que estar atentos al fin de este día, en Sinaloa a las 23:00, pues a esa hora ya habrá cerrado el INE el registro de coaliciones en la Ciudad de México. Y a las 23:59, esperar que pasen los últimos 60 segundos del 23 de diciembre para saber que partidos lograron llegar a la concertación política para el registro de coaliciones electorales en Sinaloa.

Párrafos: De cenas mañana

Mañana, amable lector, piense muy bien con quienes va a cenar. Cuántos serán a la mesa. Son tiempos de cuidarse. Los hospitales están con alta ocupación. No es tiempo de festejar. Ya vendrán muchos años más. Todo va a volver a donde lo dejamos. Cuidemos a los otros y a uno mismo. Piense que unos meses vendrá la vacuna. Quizá pueda pensar que en poco más de cinco meses irá a las urnas. O bien, recuerde a los que ya no están. También, puede pensar en que debe hacer para eliminar la obesidad y el sobrepeso, eso alejará de su cuerpo y el de sus seres queridos la posibilidad de enfermedades del corazón y la diabetes, que si contrae COVID 19 puede poner en peligro su vida. Tiempos de cuidarse. No festejos. La pandemia sigue.

