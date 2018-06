De niños y padres separados

El Universal publicó el viernes pasado una nota que buscó desmentir a las redes acerca de imágenes erróneas sobre la separación de infantes mexicanos en los USA. Separación que actualmente pasa en el gobierno del presidente norteamericano Trump. Aunque este procedimiento punitivo migratorio se aplica desde los gobiernos de Clinton y Obama, como lo ha señalado Jorge Castañeda en sus editoriales en El Financiero. De El Universal, quedan dos aclaraciones para que se les obscurezca completamente la razón: Una, los desmentidos son inútiles, y, si alguien debería saberlo es los periodistas de tan experimentado periódico, sino, que lean a Eco. Dos, en las redes está la legión de idiotas, y ahí sólo queda una recomendación de mi amigo René: “nunca discutas con un pendejo, porque puede no notarse la diferencia”.



La crueldad de la política migratoria norteamericana, separar hijos de sus padres, es una realidad de millones de mexicanos desde hace años. Esa frecuencia no quita un ápice a lo cruel, discriminatorio y atentado contra los derechos humanos de infantes mexicanos y centroamericanos, todos los días. Seguramente tú, amable lector, conoces algún familiar, amigo o compañero de trabajo que ha sufrido él, o, un familiar de esa separación de familias al cruzar ilegalmente la frontera norte. Ahora, las redes dieron rienda suelta a la indignación. Esos amigos, compañeros de trabajo que platican la tragedia de la separación hijos y padres desde hace más de diez años, son testimonios inaudibles. Quedan inmersos en la realidad económica de la inmigración ilegal y la movilidad de la fuerza de trabajo.



Los mexicano deberemos decidir, el próximo domingo, que país queremos. Uno aislado o uno inmerso en la globalidad económica. Uno que recuerde el desabasto de alimentos, papel del baño y hasta pasta de dientes. O uno en dónde hay flujo de inversiones extranjeras y de mercancías para el mercado interno. La disyuntiva no será difícil. Es Meade y la globalidad económica, o, López Obrador y la apuesta a que todo lo hagamos en México y lo que no se pueda, pues, cómo decía el personaje del cómico Héctor Suárez: ¡No hay!



DE DIPUTADOS LOCALES DEFENDIENDO DE VIOLACIÓN A MENORES SINALOENSES

De nuevo los legisladores sinaloenses están haciendo reformas para cambiar las relaciones sociales y proteger a los niños sinaloenses. El pasado jueves, el Congreso del Estado “reformó la fracción I del artículo 180 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, con lo cual se considera pertinente establecer que el delito de violación procederá mediante equiparación cuando sin violencia se realice cópula con persona menor de 14 años. De acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Justicia se elevará de 12 a 14 años la edad del sujeto pasivo de dicha conducta atípica para ser considerado como violación, previendo así el supuesto jurídico necesario para que las niñas y niños víctimas que se encuentren en el rango de doce a catorce años de edad puedan ser protegidos atendiendo en todo momento el interés superior de la niñez y se fortalezca la protección de una dignidad humana, cumpliendo con la exacta aplicación de la ley en materia penal”.



Es decir, cualquiera que mantenga relaciones sexuales con un menor de edad, hombre o mujer, de hasta 14 años, ira a la cárcel. Punto. Si quieres tener sexo, deberás esperar hasta los 15 años. Antes, los implicados irán a la cárcel por el delito de violación. Ahora quedó explicito, no hace falta aclarar nada. Si tienes relaciones sexuales con un menor de 15 años, a la cárcel. Punto.



PÁRRAFOS: DE REPRESENTANTES DE CASILLA

En el corte del INE del 19 de junio, los partidos habían registrado representantes de casilla en este número: PAN 367,146 (60% de los que podía acreditar), PRI, 604,258 (el 98% de los que podía acreditar); Morena 559,853 (91% de los que podía acreditar. Ahora, si se suman los que acreditaron partidos coaligados en las tres candidaturas dan los siguientes números: Anaya, PAN-PRD-MC: 760,793 – 41% de los que podían acreditar. Meade PRI-PVEM-NA: 1’099,242 – 60% de los que podían acreditar. López Obrador Morena-PT-PES: 828,152 – 45% de los que podían acreditar. Esto muestra que los tres candidatos de partidos pudieron registrar representación en casillas. También, que no acreditaron el 100%, los más cercanos fueron PRI y Morena. Ya con la sumatoria de partidos coaligados los tres candidatos tienen, sino se repiten, más representantes que el total de las 614,858 casillas que se instalarán: Anaya 760 mil, Meade 1.1 millones y López Obrador 828 mil. Muy por arriba del total de casillas. Ahora, habrá que observar y dar seguimiento, el próximo domingo, a esos 2.7 millones de representantes: Vayan a la casilla que les corresponde a las 8 de la mañana, permanezcan al cierre de votación, conclusión del cómputo y elaboración de las actas de casilla con la votación correspondiente. Cabe recordar que serán, al menos en Sinaloa, cinco elecciones y, por lo tanto, cinco cómputos y cinco actas de votación que deberán hacer los representantes de casilla junto con los funcionarios. Este cúmulo de trabajo en las casillas podría acabar muy entrada la noche. ¿Llegarán todos los registrados? ¿Seguirán ahí hasta que se elabore el acta? Esto será fundamental para que los candidatos perdedores puedan contestar el resultado. Lo demás, será carnaval, noche de mal humor o brujas, de acuerdo a cómo se pongan los resultados preliminares.

lecturas_eldebate@yahoo.com