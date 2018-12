De nueva Presidencia de la República

La realidad llegó. En una decena de días, el presidente López Obrador ha logrado una serie de conflictos que no había antecedente desde los inicios del régimen posrevolucionario.

Primero, con el sector financiero por el anuncio de la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En un principio se percibía en los medios que era un conflicto doméstico. Poco a poco comenzó a repercutir en lo que se relaciona con el exterior, como la cotización del peso frente al dólar, luego con los índices bursátiles y finalmente con la esfera financiera internacional.

Los bonos que se manejan en mercados de valores norteamericanos no han podido ser recomprados por autoridades mexicanas.

Segundo, el conflicto entre los poderes Judicial y Legislativo ha escalado a un claro enfrentamiento por el asunto de los salarios como ventana pública.

Tercero, en medio de ese conflicto de poderes, ha estado la impugnación, nada menos que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la elección de gobernador de Puebla, que finalmente se decidió ganó la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Desde julio de 1955, primera vez en México que la mujer acudió a las urnas en une elección, no fue sino hasta julio de 2018, que una esposa de un exgobernador es electa gobernadora. Hubo una diferencia de menos de dos años entre el gobierno de un esposo y el otro. En plena presidencia de López Obrador, autodenominada Cuarta Transformación, se da el primer gobierno de la esposa de un exgobernador.

Cuarto, la decisión de hacer un tren en la parte sur del país denominado “Tren Maya” ha provocado reacciones en el sector de comunicaciones y empresarial. La principal preocupación es la cantidad de recursos públicos que se emplearan para un proyecto que no ha sido demostrado que tenga una rentabilidad y autonomía económica. Si es un servicio que deberá ser financiado y sustentada su viabilidad con subsidios costará a todos los mexicanos, y, estará fuera del mercado. Es tren está lejos de ser una necesidad de salud, educación o alimentación. Quizá, podría verse como un asunto de seguridad nacional, pero aún no está esa discusión. Quinto, la cancelación de la reforma educativa está siendo uno de los principales enfrentamientos en un sector empresarial y académico de México. Esta decisión será dada a conocer este miércoles por el presidente López Obrador. Aún falta observar y analizar en qué va a consistir esta nueva política pública que oferta el gobierno federal. Lo que es un hecho es que la descentralización del sector educativo ha sido la base para crear oligarquías sindicales locales que han llegado incluso a poner en jaque a gobernadores en algunas entidades.

PÁRRAFOS: DE EXILIO ESPAÑOL

Mi padre nos envió a hacer la preparatoria a la Ciudad de México en 1977. Apenas tenía 14 años mi hermano menor. Decidió que era la forma de asegurarse de que podríamos entrar a la UNAM a cursar al licenciatura. Fue a visitar colegios, porque en las preparatorias de la UNAM ya estaban teniendo problemas de ingreso los aspirantes que no eran del Distrito Federal. Finalmente se decidió por el Colegio Madrid. Ahí se conoció a una importante parte del sector intelectual mexicano. En ese sector tuvo otro de sus enfrentamientos la Presidencia de López Obrador. El sector intelectual se vio provocado por un provocador profesional, talentoso, artista e intelectual. Paco Ignacio Taibo provocó a muchos intelectuales con su expresión “se las metimos doblada”. Así en plural. Él y otros se la metieron a otros tantos. Taibo es un escritor que ha publicado decenas de libros. Novela, cuento, historia, ensayo político. Desde 1976 publica sus novelas. Además ha sido un incansable promotor cultural desde los setenta hasta hoy, y no sólo en áreas de influencia político electoral, no por pose o porque esté buscando votos. Una práctica moral, que más recuerda la novela de Carlos Fuentes, “Las buena conciencias”, se entronizó en los medios de comunicación en su contra. Al final, la mayoría de Morena aprobó una reforma a un ordenamiento anacrónico. Y, Paco Ignacio Taibo será el director general del Fondo de Cultura Económica. Baste hacer estas dos menciones, esa editorial hizo la primera edición en español del libro definitivo de la economía, “El Capital” de Carlos Marx, traducido por Wenceslao Roces; y, de la filosofía “El ser y el tiempo” de Martin Heidegger, traducido por José Gaos. Dos inmigrantes español nacionalizados mexicanos, igual que Taibo. En lo particular no hay más que saludar y felicitar al presidente López Obrador por este nombramiento. Un homenaje a un exilio que ha dejado a México una cauda de cultura y ciencia, sin la que no se entendería el México moderno. El hermano del escritor, Benito, fue a la preparatoria en el Colegio Vives, otro de los colegios fundados por el exilio español, como el Madrid. Es por la convivencia en la juventud con Benito, que desde la preparatoria, en los setenta, que se ha sido testigo de la labor de promotor cultural de Paco Ignacio Taibo.

