De nueva ley en Sinaloa

audima

El pasado 24 de mayo el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la “Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de Sinaloa”. Fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de mayo. El poder legislativo y ejecutivo local de Sinaloa marcaron un precedente, en lo general en la defensa de los derechos humanos, y, en particular en el ejercicio de la libertad de expresión, inclusive a nivel nacional.

Cabe resaltar la definición y alcance que, en su artículo 2 fracción II, hace esta ley sobre: “El periodismo, considerado como profesión y como actividad de observación, descripción, investigación, documentación, análisis o divulgación de acontecimientos, declaraciones, políticas públicas, así como cualquier acción o propuesta que pueda afectar a la sociedad y sus integrantes”. Es decir, toda actividad de observación, descripción y análisis de la acción social está protegida por esta ley. Nadie puede atentar contra otra persona por hacer público el resultado de estas actividades intelectuales.

Además, la ley establece, en el artículo 6, el alcance de las garantías especificas para la defensa de los derechos humanos y el periodismo: “I. No ser sujeto de persecución por sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos o periodismo; II. No ser objeto de censura o represión por el ejercicio de su libertad de expresión; y III. No ser sujeto de discriminación o menoscabo en sus derechos y libertades por el ejercicio de sus actividades”.

También establece los mecanismos que el Estado deberá implementar desde la formación del órgano encargado de la observancia de esta ley, y, de las diferentes políticas públicas que deberán implementarse para que se haga efectiva esa protección en Sinaloa. Ahora toca al gobierno del estado hacer las modificaciones presupuestales y al Congreso del Estado hacer los nombramientos que establece la ley. El primer paso está dado. A seguir analizando la construcción de los mecanismos institucionales.

De ansia de consumo

En la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado jueves declaró: “Es también lo de la ambición al dinero, la ambición a lo material. A mis hijos, a la gente que quiero, a quienes me quieren, ¿qué les aconsejo? Aléjense lo más que puedan de esas ambiciones, controlen esas tentaciones, que no les domine el dinero, que no les domine el poder, no tengan tanto apego ni al dinero ni al poder, se puede ser feliz de otra manera, y hay que amarnos”.

México es un país en dónde hay derechos humanos y libertad. Cada persona puede hacer lo que quiera mientras no lesione el derecho de los otros. También, vivimos en un modo de producción capitalista. La propiedad de los medios de producción es privada. Las empresas públicas y el gobierno en sus vertientes federal, estatal y municipal sólo dan empleo a una parte de la población. El resto lo da el capital privado. Por otro lado, millones de mexicanas y mexicanos tienen sólo su fuerza de trabajo para ofertar en el mercado y poder conseguir con su salario la subsistencia: alimentación, habitación, educación y salud. Las dos últimas el Estado las proveía en su mayoría, pero en este sexenio ha caído el número de esa atención. Nadie puede obviar la pandemia y sus efectos. Ahora habrá que analizar comparativamente cifras de 2022 y 2023 con 2017 y 2018.

Las y los mexicanos salen cotidianamente al mercado de trabajo a trabajar y conseguir dinero para comprar las mercancías que satisfagan sus necesidades. Cada quién decide libremente que consume. El llamado presidencial es válido para sus hijos y familia. Seguramente les inculcó no vivir consumiendo y estar lejos de tentaciones de consumo. Como muchos padres, con moral franciscana, el presidente López Obrador no lo logró. Carlos Loret de Mola lo demostró. José Ramón López Beltrán es libre de consumir y tener lo que él quiera, mientras no atente contra los demás. Punto.

Párrafos: De prensa, Sinaloa y narcotráfico

Algo está pasando a Sinaloa. Desde finales de la semana pasada se ha soltado una andanada de comentarios en los medios de comunicación donde se insiste en relaciones del narcotráfico, elecciones locales 2021 y el gobierno del presidente López Obrador. Carlos Marín, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Anabel Hernández, entre otros. Sinaloa no es narcotráfico. Como tampoco Chicago es mafia. Chicago es arquitectura, ganadería, producción de granos. No se puede decir Chicago y no pensar en Frank Lloyd Wright y la Escuela de Bauhaus. Habrá quienes mencionen Al Capone, como quienes digan Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no se puede dejar de observar y analizar lo que los medios de comunicación están publicando, es parte de la gobernabilidad. Un dato: ha sido la víspera de la Cumbre de las Américas convocada por el presidente de los USA, Joe Biden.

Para sugerencias y comentarios:

E-mail: lecturas_eldebate@yahoo.com