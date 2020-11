De nuevo juntos los priistas

De nuevo juntos. A los aspirantes a la candidatura priista a la alcaldía de Ahome los siguen muestreando previo a la definición de esa posición. Si eso fue visible en el Foro de Participación Ciudadana, ayer fue lo mismo en la toma de protesta del Consejo Político Municipal. Y es que entre los consejeros están Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper y Marco Antonio Osuna Moreno, quienes acudieron al acto encabezado por el presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés. De hecho, este enderezó su mensaje hacia la unidad interna para poder recuperar la alcaldía y diputaciones locales en el 2021. Esto lo ve como la única fórmula más viable para alzarse con el triunfo. Se habla que la toma de protesta de los consejeros, entre los que están los pretensos, fue en un ambiente distinto al del foro en el que hubo jaloneo, sobre todo por aquello de la alerta de los traidores del partido. Dicen que el único “prietito en el arroz” que hubo es que Osuna Moreno llevó gente para que le aplaudieran. Fue algo de mal gusto.



La apuesta. Por cierto, el que no estuvo en este evento priista es el líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez. Dicen que no acudió porque no fue invitado como sí lo fue en el Foro de Participación Ciudadana, lo que causó resistencia interna porque se interpretó de que lo estaban metiendo en la lucha por la candidatura priista a la alcaldía. Y eso es cierto, a lo que el promotor deportivo no le hace “el fuchi” porque le interesa que el tricolor lo seleccione para la alcaldía, pero tiene abierta otras opciones, como en el Partido del Trabajo y otras para aparecer en las boletas en el 2021. Esto no es un secreto. La apuesta de “Mingo” Vázquez es el pragmatismo.



Ver para creer. Solángel Sedano, exdirectora del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, quiere ser diputada local por Morena sin estar afiliada. No es vacilada. Es en serio. A algunos morenistas les cayó en gracia la aspiración de Sedano. Con solo recordar su papel en la administración de Chapman les causa animadversión su inquietud. Eso sí, la exfuncionaria se subió al proyecto de la senadora Imelda Castro, que aspira a la candidatura morenista a la gubernatura.



Enlace. Desde ya, el presidente de la Fundación Yakar, Guillermo Algándar, es el enlace de la Congregación Mariana Trinitaria para apoyar a las familias más vulnerables de Ahome. Dicen que anda promoviendo los programas de la congregación entre los grupos sociales después de la capacitación que recibió para ser el gestor. Los apoyos son en salud, en vivienda, alimentación, entre otros. Así, Algándar logró tener el apoyo de la congregación lo que otros le negaron. El exregidor despacha en el local de la fundación, en la calle Melchor Ocampo 416 oriente.



De mal en peor. No conforme con tener un papel omiso con el funcionamiento del palenque, que fue clausurado por Protección Civil estatal, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, se hizo ayer de la vista gorda de la Cabalgata entre Amigos. O más bien, la cabalgata de priistas, entre los que están los que quieren ser candidatos a alcalde: Luis Alberto Lugo, Maribel Vega, Leonel Vea, Favián Cota, entre otros. Si en el palenque no se cumplían las medidas anticovid, en la cabalgata menos.