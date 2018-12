De nuevo sistema de salud y aborto

La iniciativa del presidente López Obrador de un nuevo sistema de salud universal para todos los mexicanos, más allá de los límites de las entidades federativas tendrá muchas consecuencias: financieras, presupuestales, laborales, sindicales, políticas, de afectación de intereses, etcétera. En esta ocasión mencionemos una que puede ser fundamental para las mexicanas: la oferta del Estado para ofrecer la posibilidad de un servicio médico para practicar un aborto a la que desee interrumpir un embarazo.

DESCRIPCIÓN-RELATO: En el semáforo. Se para el automóvil antes del semáforo. Hay una cola de varios carros. Por el lado del conductor se ve que viene acercándose un infante, de entre 5 a 6 años. Quizá más si ha sufrido los estragos de la desnutrición. Camina cansinamente, al llegar a la ventanilla del conductor de cada carro ofrece, en una caja, golosinas a la venta. Atrás, una mujer cargando un infante en brazos, hace lo mismo por el otro carril de automóviles, se le ve pasar por la ventanilla derecha. Y en otro punto del crucero, un hombre ofrece collares de cuentas.

¿Por qué esa mexicana parió dos infantes si no tenía los medios para mantenerlos? ¿Por qué esa mujer explota a esos infantes? ¿Por qué no hay organizaciones de derechos humanos que defiendan a esos infantes? Existen organizaciones sociales para atender a los migrantes. Otras para atender a las madres y familiares de desaparecidos. Pero para cuidar y preservar los derechos constitucionales y legales de esos millones de niños no hay. Ni en Mazatlán, Sinaloa ni en México. Cuando un ciudadano desaparece es deber del Estado atender la demanda de los familiares que interponen una demanda. Pero ante la flagrancia del delito de explotación de infantes NADA hace el Estado mexicano, el gobierno de Sinaloa, el gobierno de cada municipio sinaloense. Las comisiones de derechos humanos tampoco son garantes de los derechos de esos infantes. Un dicho musulmán, con toda su carga machista dice: “No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre” (atribuida a la madre del último sultán de Granada). Desde la academia se sigue trabajando para frenar esta injusticia. Ahora, sirvan estas líneas para demandar a las autoridades del Estado atención a esos infantes mexicanos.

Una alumna de maestría está desarrollando su proyecto de investigación sobre el aborto en Sinaloa. En el seminario tutorial se le ha encomendado en la etapa de la descripción y clasificación encontrar las razones, primero, del embarazo. Igual que otra alumna encontró que la repetición (Freud-Nassio) es una patrón en las hijas de madres menores de veinte años en México.

DE PRIMER DEBATE ENTRE CANDIDATOS

A GOBERNADOR EN SINALOA: 1998

El primer debate entre los candidatos a gobernador en Sinaloa se dio en Mazatlán, en el Teatro El Cid, de ese complejo hotelero. Participaron Emilio Goicochea-PAN, Juan S. Millán-PRI, y Rubén Rocha-PRD. Apenas un año antes, Armando Galván había ganado la elección de diputado federal por mayoría de votos y por primera vez desde la izquierda (PRD) el distrito de Mazatlán. En ese debate de 1998 de candidatos a gobernador, los tres aspirantes estaban por segunda ocasión buscando ganar la elección de gobernador: Goicochea lo había intentado en 1992, Rocha en 1986 y Millán en 1992. Tendría que anotarse que este último que dentro de las prácticas oligárquicas priistas ya había sido precandidato en dos ocasiones: en 1987 (era senador) y en 1992 (fue electo en 1991 diputado federal por el PRI, cuándo en 1988 habían sido las contestadas elecciones presidenciales de Salinas de Gortari). Ahora, para el 2021, de esos tres candidatos que debatieron en 1998: El panista Emilio Goicochea se encuentra dedicado a sus actividades empresariales. Juan Millán ganó la elección de 1998. Y, Rubén Rocha es senador de mayoría por Morena. Prácticamente, es el único de los tres que está vigente, hoy, para aspirar a estar en la boleta del 2021. El sábado inauguró su oficina de atención ciudadana, acompañado del presidente municipal de Mazatlán, también de Morena.

PÁRRAFOS: DE INCIDENCIA CRIMINAL

Y GOBIERNO DE QUIRINO ORDAZ COPPEL

Los diversos indicadores de seguridad pública han venido a la baja en Sinaloa de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía del Estado y las de la organización civil “Semáforo delictivo”. Si se analiza comparativamente las estadísticas de esta organización para Sinaloa en noviembre 2017 y 2018 se encuentra que en la disminución fue drástica en homicidios, feminicidios y secuestros. Tomando como base 2017 las disminuciones en estos tres delitos fue en 2018 de 39, 100 y 75 por ciento respectivamente. En otros dos rubros hubo un aumento significativo: violencia intrafamiliar y violación, un aumento de 44 y 92 por ciento en cada una. Por un lado, este aumento tiene un elemento positivo, las víctimas están denunciando el delito. Por otro lado, ahora las autoridades de procuración de justicia y de policía y políticas preventivas deben de redoblar esfuerzos para que esta incidencia no siga subiendo. Se ha inhibido los delitos de alto impacto, pero las violaciones y la violencia en la familia siguen siendo el principal reto del gobierno actual. Haber logrado su reconocimiento y denuncia son, sin duda, un avance fundamental, ahora, sigue la acción del Estado para inhibirlo y detener estos delitos.