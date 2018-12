De nuevos gobierno y mayoría

Los poderes de la unión para los sinaloenses están representados por: Un presidente de la República de Morena. Un gobernador del PRI. La mayoría calificada (dos terceras partes más uno) del Congreso local de Morena y aliados. En el Congreso de la Unión, los diputados federales de mayoría de Morena y en el Senado dos de los tres senadores son de Morena. En los últimos días hubo dos sesiones del Congreso local en donde Morena no pudo sesionar. La toma de la Cámara por militantes priista devino en una situación de ingobernabilidad en el Poder Legislativo del estado. Se pueden plantear múltiples hipótesis, de acuerdo a la capacidad de especulación de cada uno: que sí fue una situación orquestada para exhibir al gobernador priista, que si el PRI quiere demostrar músculo político en Sinaloa y su independencia del gobernador, que si algunos grupos de Morena están aliados al gobierno local y quisieron exhibirlos, en fin, que todo fluye porque así es la política local, sin tanta especulación y está sólo el día a día, la coyuntura, sin más trasfondo que saca el pendiente inmediato.

El presupuesto del gobierno federal 2019 será la prueba de acción política de la mayoría en la Cámara de Diputados. Después, en Sinaloa seguirá la aprobación del presupuesto del Gobierno del Estado. En estos dos eventos podrá observarse la verdadera posibilidad de iniciar las acciones que transformen la administración de lo público nacional y localmente. De nada servirán discursos políticos, en los hechos lo que no esté en el techo presupuestal será sólo eso, discurso.

DE INVESTIDURA PRESIDENCIAL Y CAPITALISMO

Ayer fue investido el presidente de México para el periodo 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador. La parte central de su discurso ante el Congreso de la Unión fue la propuesta de un nuevo acuerdo social, que denomina cuarta transformación. Es una propuesta de cultura política que propone el presidente de la República. Dijo textualmente en su discurso: “Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno”. Es decir, de los tres elementos de la divisa de la Revolución francesa, el presidente López Obrador decidió escoger el tercero, dejando de lado, en la centralidad de su discurso, los otros dos: igualdad y libertad. La democracia, en el modo de producción capitalista, está sustentada en la libertad y la igualdad.

Carlos Marx descubrió en El Capital que la única libertad que tienen los ciudadanos era la igualdad de vender su pellejo (trabajo). Eso es el régimen económico capitalista desde mediados del siglo XIX, en cualquier nación que tenga ese modo de producción. En México se encuentran los inicios del capitalismo en la época porfirista. En eso, el discurso de investidura de López Obrador tiene una falla de metodología de análisis de la historia económica. Después, en el llamado a centrar la forma de vida y el gobierno en la fraternidad y honestidad dijo: “…estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada”. No es en las últimas décadas, sino en más de 10 décadas que el modo de producción capitalista ha provocado desigualdad, pobreza y acumulación de capital. Aquí se ha repetido al cansancio que para que haya capital, debe haber antes una acumulación originaria y esta sólo se logra en base al robo, al hurto y al saqueo (ahí están la corrupción y el narcotráfico).

Ante la falla metodológica de análisis económico, el presidente López Obrador continuo bordando, ya ideológicamente: “En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo, esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”. En cincuenta y cinco palabras borró la explotación del trabajador por el capital. El problema económico no es que un capitalista es dueño del modo de producción y por lo tanto de la apropiación del plustrabajo. No, la propuesta se sustentaría en que pobreza y la desigualdad económica son tarea de promover una forma de vida con “honestidad y fraternidad” en los mexicanos: Fraternalmente el capital entregará sus modos de producción y el trabajador recibirá su salario y su plustrabajo. A partir de esto, se enunció, se construirá la cuarta transformación de la república mexicana.

PÁRRAFOS: DE PATRIMONIALISMO Y EL LÍDER

Hay una parte del discurso de investidura de López Obrador que lleva un mensaje de fuerte carga patrimonialista y corporativa: “Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”. El adjetivo posesivo “mi” en el discurso presidencial está fuera de toda proporción. El pueblo no tiene propietario ni dueño. Hasta ahora, el pueblo son todos los ciudadanos libres e iguales. Nadie que es libre es propiedad de otro. El adjetivo posesivo “mi” no se aplica a personas en una nación de seres humanos libres. Aplica a cosas y animales: Mi casa, mi carro, mi celular, mi perro, mi gato, mi caballo, mi propiedad. Una visión patrimonial observa lo público como propiedad de quien está en el poder (Weber). Exponer que el pueblo es propiedad de alguien atenta contra la libertad de los ciudadanos y la voluntad popular.

