De organizaciones que quieren ser partidos

Va esta entrega en viernes de Lecturas, estamos a tres días de que empiece el proceso electoral federal en donde participan los partidos políticos. Y hoy, 4 de septiembre, los diez Consejeros y el Presidente del INE, integrantes con derecho a voto, del Consejo General del INE, decidirán otorgar o no el registro a nuevos partidos políticos nacionales. Los que se estrenarían en el proceso electoral que inicia oficialmente el próximo lunes.

En el INE se llevó a cabo un largo proceso de revisión de las 52 manifestaciones de intención de organizaciones que notificaron que querían constituirse como partidos políticos nacionales. Finalmente, ayer jueves la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (CPPP) del INE, conformada por cinco de los Consejeros, acordó el dictamen que se presentará al Consejo General con los proyectos de resolución sobre las solicitudes de siete organizaciones que llegaron a la etapa final de evaluación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De estas siete, determinó la CPPP, dos son procedentes y rechazó cinco. Hay que tomar nota que estas propuestas fueron tomadas por mayoría de votos, en una decisión dividida. Esto augura un amplio debate y dificultades para que la decisión final salga de manera unánime en la sesión del Consejo General del INE el día de hoy.

El INE verificó que las organizaciones cumplan con un número mínimo de 233 mil 945 afiliados (0.26% del Padrón Electoral); que sus registros estuvieran vigentes en el Padrón Electoral; que al recabar afiliaciones no hubieran participado entes prohibidos como sindicatos o ministros de culto; y que esos afiliados no tengan militancia registrada en otras organizaciones o en partidos nacionales o locales.

De las siete organizaciones, en el dictamen de la CPPO sólo dos llegaron a ser aprobadas. Quedaron fuera cinco: “Grupo Social Promotor de México” (México, Partido Político Nacional), “Redes Sociales Progresistas A.C.” (Partido Redes Sociales Progresistas), “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” (Partido México Libre).

“Fuerza Social por México” (Partido Fuerza Social por México), “Fundación Alternativa, A.C.” (Alternativa PPN). “Súmate a Nosotros” (Partido SÚMATE). Y se aprobaron dos: “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” (Partido México Libre) y “Encuentro Solidario” (Partido Encuentro Solidario).

De elementos del dictamen

Seguramente el debate en el Consejo General se centrará en la aplicación de los criterios aplicados por la Comisión para depurar el listado de siete organizaciones que había reunido los requisitos básicos de ley, pero que se consideró que habían presentado alguna o varias irregularidades en el cumplimiento de otras obligaciones legales establecidas en el procedimiento de búsqueda del registro como partidos nacionales.

Los cuatro criterios controvertidos serán el llamado de las dádivas que se detectaron en tres casos. De acuerdo con esto las organizaciones “Redes Sociales Progresistas”, “Fuerza Social por México” y “Súmate a Nosotros” otorgaron algún recurso o prestación a los asistentes en un número significativo de sus asambleas distritales o estatales y eso les significó que les invalidaran un número de suficientes de esas reuniones y con ello según la Comisión se les cayó la posibilidad de registro.

También se estuvo checando que no participaran ministros de culto en las asambleas y en los procedimientos de afiliación. Pero en esta ocasión, aunque hubo algunas denuncias al respecto, el INE no pudo verificarlas, por lo que no se aplicó en ninguno de los siete casos analizados.

Las irregularidades en materia de fiscalización, seguramente uno de los temas que serán de lo más debatido en el Consejo General de este día, fueron en la Comisión materia para determinar la improcedencia del registro de “Redes Sociales Progresistas”, “Fuerza Social por México” y “Súmate a Nosotros”.

Pero, como la Comisión correspondiente impuso fuertes sanciones económicas a estas e incluso la multa más elevada fue para la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” y esta si pasó el filtro para ser propuesta como nuevo partido en la Comisión de Prerrogativas (será Partido México Libre), todo señala que habrá una amplia controversia a la vista.

Finalmente, la intervención gremial en las afiliaciones fue clave para que el “Grupo Social Promotor de México” y “Redes Sociales Progresistas” fueran vetados para llegar a ser partidos políticos. En ambos casos la compulsa del padrón de agremiados del SNTE fue determinante.

El Consejo General del INE validará o rechazará las propuestas de la Comisión de Prerrogativas, tanto las que considera improcedentes como las de los dos nuevos partidos que se están proponiendo registrar: “Partido Encuentro Solidario” y “Partido México Libre”.

Párrafos: De opciones ciudadanas

A los siete partidos con registro actualmente (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena) se sumarían dos más si logra el voto de la mayoría del 10 Consejeros y el Presidente del INE el dictamen de la CPP.

Lo que presentaría una boleta con la posibilidad de al menos nueve logotipos de partidos políticos. Para el domingo, aquí en Lecturas, analizaremos que decidió finalmente en este tema el INE.

lecturas_eldebate@yahoo.com