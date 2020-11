La pandemia del coronavirus no ha acabado. No hay vacuna. Siguen las muertes y enfermos. Cada día, cada amable lector conoce un nuevo caso de su entorno cercano. De repente una persona deja de contestar el celular o los mensajes de las redes sociales y empieza la intranquilidad. Esa zozobra está en prácticamente todas las relaciones sociales.

Para cuándo leas esto, amable lector, ya habrá un registro oficial de más de tres mil seiscientas muertes en Sinaloa provocadas por enfermedades que detona el coronavirus, el COVID 19. Debe seguirse insistiendo, se debe guardar distancia.

Se deben observar los protocolos de higiene y seguridad que han establecido las autoridades de salud. El derecho a la vida es un derecho constitucional, y es deber de cada ciudadano observarlo. El coronavirus está presente en el ambiente de cada municipio de Sinaloa.

Todos los ciudadanos debemos de observar las medidas de higiene y cuidado para proteger a los infantes bajo nuestra custodia y guarda. Es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Las autoridades hacen su función pública.

De pandemia y muertes

Para eso está el voto, LA HERRAMIENTA del ciudadano para que el representante popular rinda cuentas. Si no es aprobada su gestión el ciudadano simplemente vota contra él y su partido, o sus candidatos. En tanto que llega el día de la elección, los ciudadanos debemos de cuidarnos y cuidar a los que están bajo nuestra responsabilidad.

La pandemia sigue. No se ha ido. Vivir con el coronavirus implica restricciones a las libertades. Las niñas, niños y adolescente no pueden ir a la escuela. Los jóvenes y adultos tampoco pueden ir a sus universidades. De igual manera, los adultos e infantes no pueden ir a los cines. Entre otras muchas más restricciones

De un auto cinema

En ese sentido, un joven empresario local sinaloense, en Mazatlán, Loar López ha puesto en marcha un auto cinema. Es un pequeño viaje al pasado que trae la diversión con una nota de nostalgia. Pero en estos tiempos de pandemia, es una oportunidad para dar un servicio de entretenimiento con seguridad y guardando los protocolos de salud que exige la pandemia.

Loar ha emprendido esta nueva oportunidad de dar diversión y esparcimiento a los mazatlecos y visitantes de este puerto turístico. Va un saludo y felicitación para Loar y todo su equipo, por este ejemplo de emprendimiento para esparcimiento con seguridad en tiempos del coronavirus. También eso es muy necesario para hacer frente a la pandemia.

De todos valemos más y democracia

En ese momento, de las campañas por el voto y de la intimidad de la mampara para emitirlo el día de la elección, vale la pena recordar esta parte de la historia de la democracia mexicana. La respuesta de Porfirio Muñoz Ledo, como presidente del Congreso de la Unión, al tercer informe de gobierno del Presidente Zedillo.

En ese discurso Muñoz Ledo utilizó la referencia popular del Juramento de Aragón: “Ninguna ocasión mejor que ésta para evocar el llamado que, en los albores del parlamentarismo, la justicia mayor de Aragón, hacía el entonces monarca para exigirle respeto a los derechos de sus compatriotas: “Nosotros, que cada uno somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos”.

Esta cita consagró la primera vez que el PRI perdía el control de la mayoría en la Cámara de Diputados. Después Muñoz Ledo dijo esto: “Que esta igualdad en que hoy descansa el equilibrio de las instituciones de la República se convierta en la forma de vida que heredemos a las futuras generaciones de mexicanos.

Remontemos las comarcas de la intolerancia; mostremos a todos que somos capaces de edificar, en la fraternidad y con el arma suprema de la razón, una patria para todos”.

Así que ahí está el recordatorio para todos los grupos de interés y fuerzas políticas: la democracia es nuestro régimen político. Y, citando, de nuevo, ahora a Winston Churchill: “Se ha probado muchas formas de gobierno, y se probarán en este mundo de pecado y sufrimiento.

Nadie pretende que la democracia sea perfecta ni omnisciente. De hecho, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, exceptuando todas las otras formas que se han probado desde todos los tiempos”.

Párrafos: De la lección de la elección del 2021

La principal lección que habrán de dar los ciudadanos el próximo año, en el ámbito del proceso electoral federal, es si refrendan al Presidente Andrés Manuel López Obrador su mayoría en la Cámara de Diputados. O bien, si se la dan a otras fuerzas políticas. En ese momento, se sabrá si la función de gobierno fue aprobada o no por la mayoría de los ciudadanos.

Por otro lado, en Sinaloa habrá elecciones locales. En ese proceso se elegirán gobernador, presidentes municipales y diputados locales. El voto decidirá, en primer lugar, quién va a gobernar Sinaloa los próximos seis años. En segundo lugar, si ese gobernador tendrá mayoría en la Cámara de Diputados del Estado. Y en tercer lugar, se elegirán alcaldes en los 18 municipios sinaloenses.

En alcalde y diputados locales los actuales, en su gran mayoría, pueden optar por la reelección. En ese momento, quienes opten por la reelección, estarán frente a los ciudadanos. Ellos decidirán la rendición de cuentas que hacen de su gestión con el voto y tendrán, si es el caso, la posibilidad de alternancia. Así es la democracia. Gana el que más votos tenga. Punto.

