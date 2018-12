De porque sí y leer

El viernes pasado una alumna, del grupo que se es tutor, dijo que no leyó el libro que se había de tarea porque vio televisión. Era El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Se le describió su situación de joven mantenida totalmente por su madre soltera trabajadora. La injusticia de no estudiar cuando su madre la mantenía con su salario, porque a pesar de ser mayor de edad seguía estudiando. Se le clasificó el conjunto de actos de corrupción en que incurría como ciudadana usufructuaria de bienes públicos y de irresponsabilidad con su progenitora. Después, se expuso un análisis del libro. Hemingway muestra el orgullo del viejo por lograr regresar a tierra firme y al joven que lo acompañaba (literariamente), llegar con los restos del pescado y demostrar que seguía luchando. En ese libro Hemingway demuestra cómo el viejo estaba orgulloso de su lucha. Y ese joven, lo estaba igual que él de ser parte de esa lucha. A la alumna se le conminó a cumplir con la asignatura antes del domingo a las 23:59 horas, por correo electrónico.

El domingo, a las 20:47 horas llegó el control de lectura de la alumna. A esa hora, en domingo, se hizo una revisión y se le contestó: “Gracias por enviarme tu control. La lección del libro es la lucha. No la fe. La lucha es la vida. Luchar es vivir. Y por el momento, gracias al esfuerzo de tu madre, la lucha es leer y estudiar. Adelante con esa lucha. Ya llegará el día en que salgas a trabajar y deberás estar preparada lo mejor posible. Lee, lee, lee, lee, y luego, lee. Saludos,” Por esa alumna, que leyó en fin de semana, que hizo su control en español correcto, tenía que haber tiempo disponible, más allá de una jornada de trabajo. Por esos alumnos sí hay que trabajar cada día por un mejor México. Por nuestros seres amados imposiblemente, y, a los que se quiere mucho y poquito, sí hay que seguir el ejemplo del viejo y el mar.

DE NO LE FALLE A LAS MUJERES MEXICANAS PRESIDENTE

El presidente de México es de Tabasco. En Villa Puerto Ceiba, Tabasco, un infante de 10 años mató a su padre por golpear a su madre (El Universal, 3/Dic/2018). Ese parricidio está más allá de la referencia psicoanalítica y literaria a Sófocles. Es infante estará condenado a largos tratamientos psicoterapéuticos por las consecuencias de ese acto. Igualmente la madre golpeada deberá tratarse, además, de responder ante la justicia por haber permitido a ese infante, bajo su custodia legal, cometer homicidio. Esa tragedia es consecuencia de paternidades irresponsables. Se origina por mujeres embarazadas que deciden parir, sin tener medios para mantener y preservar la seguridad del infante.

El presidente de México fue jefe de Gobierno en la Ciudad de México y en esa entidad de la República se respeta el derecho de las mujeres a parir. El gobierno da las facilidades médicas para interrumpir el embarazo no deseado, sin poner en riesgo la vida. Porque en México no haya más mujeres que no puedan interrumpir un embarazo no deseado, porque no haya madres que tengan que sufrir ver a sus hijos ser parricidas, el presidente López Obrador no debe de fallarles. Debe darle a todas las mexicanas los mismos derechos que les dio a las mujeres de la Ciudad de México. Porque es el presidente de todos los mexicanos, no nos falle presidente López Obrador. Porque no haya mujeres golpeadas. Porque no haya niños que maten a sus padres. No le falle a todos los mexicanos presidente, su partido y sus aliados tienen mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión y en los congresos locales, pueden hacer las reformas necesarias. No falle presidente.

PÁRRAFOS: DE CORPORATIVISMO DE ESTADO

En México desde que nació el PRI hay un sistema de intermediación que hace obligatoria la afiliación a las cámaras, sindicatos y corporaciones del PRI. Algunos gobiernos estatales y municipales, con autorización de sus funcionarios, llegaron a descontar cuotas de militancia y depositarlas directamente al partido. Práctica seguida por otros partidos además del PRI. Ahora, el reglamento de fiscalización del INE prohíbe tal práctica. Es decir es ilegal y contra la normatividad electoral vigente. Apenas el jueves pasado la mayoría de Morena aprobó exhortar al gobernador de Sinaloa: (1) A “…evitar los cobros inconstitucionales que se aplican al margen de la voluntad de los productores agrícolas…tal es el caso de la llamada Cuota Ejidal…Explícitamente, de manera comedida, se le exhorta para que tome medidas que eliminen la Cuota Ejidal, también conocida como Cuota Liga, de los cobros que el Gobierno del Estado de Sinaloa hace al momento de recaudar el Impuesto Predial Rústico. (2) El Congreso local “invita atentamente al titular del Poder Ejecutivo para que rinda, a esta Soberanía, un informe de lo recaudado por la llamada Cuota Ejidal, durante los años 2017 y 2018”. (3) El Congreso local “solicita atentamente un informe…sobre la distribución del dinero que ingresó al Gobierno del Estado de Sinaloa por los cobros de las cuotas en comento, especificando las organizaciones y dirigentes que recibieron dichos recursos y señalando los montos correspondientes a cada caso”. Habrá que conocer la respuesta del gobernador a los requerimientos de información bajo la observancia de la ley de acceso a la información pública. Y, analizar si se configura una eventual violación de la normatividad electoral vigente.

lecturas_eldebate@yahoo.com