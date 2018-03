De promesas y políticos

En la administración del doctor Gonzalo Camacho (2011-2013) se inauguró con lujo de detalles, empastado y alumbrado de las canchas de futbol en el Nou Camp “Güerito” Contreras. Ahí acudieron personalidades del medio político y deportivo. Se trataba de un logro importante, desde la administración anterior, pero el sello en ese momento era otro. ¡Había un “pelo” en la sopa!La cancha que está al fondo del predio deportivo no tenía pasto, ni estaba terminada en su arreglo total, como la de la entrada. Ahí se expresó que en unas semanas o meses quedaría igual o mejor que la primera.Pasó el tiempo y no hubo nada de ello. Y también terminó su trienio sin volver a darle un mantenimiento adecuado. Ahora esas canchas vuelven a sentirse con las tolvaneras en cada juego, y eso que todavía no llegamos al verano ardiente. Luego, en el periodo de Liliana Cárdenas Valenzuela (2014-2016), el director de Obras Públicas, César Sánchez, hizo un recorrido por esa área, anunciando una rehabilitación completa.Y a propósito de hallus sapis, chujiris, -traducción- “Fui tuyo y lo seré, mas no te ufanes”. ¡Ai´sí! Prometió de todo, como buen político, y así como llegó se fue. Me tocó hacer un recorrido por todos los rincones deportivos en The Rosca City, junto a ese funcionario y Jach’s, así como de Marco Antonio López, pero después solo recuerdos quedan. Han llegado nuevas gentes a la silla principal, pero poco voltean a ver las carencias y calamidades de los futbolistas en el populoso barrio.