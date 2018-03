De próximos senadores en 2018

En la elección de senadores en Sinaloa la situación de las preferencias y estadísticas electorales permiten hacer una prospectiva de las posibilidades de sus contendientes. La hipótesis es que ganará la mayoría la candidatura del PAS-PAN-PRD-MC, y cómo primera minoría Morena. Esta hipótesis se valida estadísticamente y por las situación de las preferencias electorales hasta principios de marzo de este año. Esta prospectiva puede cambiar, sin duda. Varios factores pueden hacerla cambiar. Primero revisemos las estadísticas que dan fundamento a esta prospectiva. Al final, se plantea que elementos pueden cambiar el sentido de la hipótesis.



En 2006, la fórmula de candidatos a Senador que encabezó el PRD tuvo 133 mil votos. En 2012, logró casi 190 mil votos. En 2016, el candidato a gobernador del PRD obtuvo poco más de 22 mil votos. Es decir, en los procesos que estuvieron involucradas las candidaturas presidenciales de Andres Manuel López Obrador, en Sinaloa, impulsó a su partido en 500 y 700 porcientos más.



DE MELESIO CUEN

Por otro lado, en los tres procesos, en primer lugar, para senador el PRI obtuvo 561 mil votos en 2006, en 2012 en esa misma elección 390 mil votos; y, en 2016, para gobernador 382 mil votos. Una disminución de más del 30% y casi los mismos votos en la elección presidencial y la de gobernador. El PAN, en 2006 para senador logró 359 mil votos, en 2012 logró 278 mil; y en la de gobernador sólo 180 mil.



A partir de aquí, surge un nuevo elemento en la escena electoral sinaloense: el exrector de la UAS, Melesio Cuen. En 2012, Nueva Alianza en la elección de Senador logró casi 190 mil votos, y en la elección presidencial sólo 22 mil. Una diferencia de más del 700%, entre una y otra elección. Esto respondió a la candidatura de Melesio Cuen. Al final de ese proceso, el exrector se dio a la tarea de organizar el proceso para fundar un partido local, el Partido Sinaloense (PAS). En su primera elección local, 2013, tuvo una votación de más de 124 mil votos. Al año siguiente, en la elección de gobernador tuvo casi 250 mil votos, el doble de la votación anterior. Mientras el PRI, en coalición con el PVEM y Nueva Alianza, en 2013 obtuvo 431 mil votos. En 2016, la misma coalición tuvo 4 mil menos, en la elección del candidato ganador, Quirino Ordaz Coppel.



DE PROSPECTIVA Y CANDIDATOS PLURIS AL CONGRESO LOCAL

Estos datos permiten la constatación estadística que la candidatura de Melesio Cuen al Senado por la coalición PAN-PRD-MC-PAS saldría ganadora: La base es el peso electoral creciente del PAS más el PAN con su votación, si bien decreciente, en un tercer lugar solido con más de 160 mil votos en su elección más baja en 2015. Después, el arrastre que tiene la candidatura presidencial de Andres Manuel sobre los candidatos a senadores de su partido pone en una situación muy competitiva la fórmula de candidato de Morena al Senado en Sinaloa. Finalmente, en las estadísticas se puede observar cómo el porcentaje de votos del PRI ha ido a la baja.



Este sería el escenario de partida para la elección de Senadores en Sinaloa. Esta hipótesis podría ser desechada, por el comportamiento de los elementos siguientes: los candidatos, la estructura electoral de los partidos y candidato independiente, las campañas, los debates, las expectativas de las preferencias electorales de la elección presidencial y los candidatos plurinominales locales. En el tema de los candidatos, Melesio Cuen y el candidato independiente, Manuel Clouthier, son sin duda, de lejos, los más conocidos en Sinaloa. En cuanto a estructura electoral, sumando la del PAS las del PAN, PRD y MC serán muy superior a la de cualquier otra que esté en la competencia electoral, incluso a la del PRI que es gobierno. La capacidad de debatir será fundamental. El candidato del PRI, Mario Zamora, tiene una capacidad técnica fuera de toda cuestión. Pero no así la posibilidad de transmitir calidez, por decir lo menos. Melesio Cuen y el candidato de Morena, Rubén Rocha, son buenos polemistas, además su perfil universitario y de políticos locales los hacen más accesibles al electorado. El candidato independiente, Clouthier, también tiene experiencia en la arenga pública. La forma en que evolucionen las preferencias de los candidatos presidenciales, se irá viendo en las próximas semanas. Ahí se verá si Anaya cayó Meade despegó y López Obrador se mantiene en solitario en primer lugar. Finalmente, las candidaturas locales serán determinantes para el acompañamiento de los candidatos a senador. Quienes sean candidatos plurinominales al Congreso local estarán en el acompañamiento de los candidatos a senadores y diputados federales. Podrán ser un apoyo, en cada uno de los puntos arriba mencionados. En el PAS, el PRI y Morena. En una selección racional y con posibilidades de suma en concertación se verá una señal de apoyo a estas prospectivas. A ver, las listas de diputados plurinominales de cada partido.



PÁRRAFOS: DE CUIDARSE

