¿De qué sirve jugar bien si los triunfos no llegan?

La permanencia de un entrenador en un equipo profesional depende de los resultados y si estos no llegan con prontitud lo más factible es que su contrato no llegue al tiempo que se estipuló a su llegada a la institución.Es algo lógico que sucede en todas partes y por ende podemos comentar que si a Chivas no le llegan pronto las victorias, dudamos de que su técnico José Saturnino Cardozo pueda superar en tiempo y los éxitos que conquistó su antecesor Matías Almeyda.En la presente edición de la Liga MX, las Chivas son los dueños del frío sótano con un empate y tres derrotas, un lugar que en nada le favorece a uno de los clubes más importantes del balompié mexicano.Reconocemos que el Guadalajara tiene un futbol agradable de buena propuesta ofensiva, pero mientras su ataque no despierte de nada le servirá jugar bonito, pues al final de los 90 minutos lo que realmente cuenta son los puntos, aunque hayas jugado bien o mal.Por otra parte, nos gusta el optimismo que sigue mostrando el timonel del cuadro tapatío en el sentido de que no tardan en llegar los buenos resultados, pero si no sucede eso pronto, vemos muy complicado que Cardozo vea el otro lado del calendario regular del Apertura 2018.El club que sí nos sigue llamando la atención es el del Cruz Azul, que logró superar la aduana de Tijuana al empatar con 10 hombres frente a Xolos, en un duelo que resultó muy polémico por las decisiones arbitrales y por lo ríspido que se jugó.La máquina luce bien consistente y se nota que las contrataciones que llegaron para este torneo por medio de su nuevo director deportivo, Ricardo Peláez, fueron muy acertadas. Ya veremos si le alcanza el gas a los celestes en lo que resta de la temporada.Pero si quiere un equipo con cero poder ofensivo, ahí le tenemos a los Zorros del Atlas que ya suma 360 minutos sin poder anotar un gol y pese a ello se mantiene arriba de las Chivas.Vaya que el recién retirado futbolista Rafael Márquez sacó la rifa del tigre con el puesto de director deportivo de los atlistas, porque la verdad no se ve por dónde pueda salir del hoyo el equipo que lo vio nacer y que tiene 65 años sin ser campeón en el torneo mexicano.La llegada del futbol femenil profesional vino a revolucionar este deporte entre el llamado sexo débil, pero lamentablemente también comienza a sufrir tremendos fracasos como le ha sucedido a la rama varonil. Por ejemplo, en el Mundial Sub-20 que se juega en Francia, nos ilusionó con esa resonante victoria sobre Brasil, pero luego vinieron dos fracasos ante Corea del Sur e Inglaterra, pero este último con una tremenda cueriza de 6-1 que desmoronó por completo a las chamacas al quedar eliminadas. Y esto confirma que al futbol mexicano le hace falta saber terminar los proyectos en todas sus divisiones y ramas.