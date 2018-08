De qué sirven los vales si no pueden canjearlos

Sin uniformes escolares se encuentran algunos proveedores ubicados en el primer cuadro de Culiacán, situación que ha despertado inconformidad en padres de familia que no pueden canjear los vales del programa gratuito. Talleres de costura interesados en surtir de nuevo a los centros de canje, favor de comunicarse con el secretario de Gobierno del Estado, Javier Lizárraga Mercado, al (667) 713 92 00.La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Ahome, Claudia Félix García, requiere de los servicios de la famosa abogada Ana María Polo, esa del programa Caso Cerrado, pues necesita una buena defensa para cuando los vecinos del fraccionamiento Las Canteras IV lleguen a su oficina, ya que al parecer no saben defenderse ante el pleito que los colonos traen por un lote que creían área verde, pero que fue permutado a una constructora. Y aunque todo sea legal, dicen, ella no conoce los argumentos de ese acuerdo. El asunto es que los defensores de ese terreno están preparando una visita a la funcionaria y ella necesita prepararse. Si alguien sabe dónde pueden localizar a la famosa abogada, favor de hablarle a Félix García al teléfono (668) 816 40 27.En Guasave, urge conseguir el contacto de alguno de programas televisivos en los que se dedican a la restauración de vehículos en pésimo estado, todo con poco recurso, para que se avienten el ‘jale’ de pegarles una buena ‘chaineada’ a los camiones urbanos, pues a varios ya les urge una reparadita, pero no se tiene mucha lana para hacerlo. Si tienes el contacto, échale la llamada al dirigente de la Alianza de Transporte Urbano, Gregorio López, al teléfono (687) 872 76 06.Se solicitan jardineros y plantas de ornato para llevarlas a la colonia Lomas del Valle, en la ciudad de Guamúchil, donde algunas calles están llenas de hoyos que, no solo son una lata pa’ los automovilistas, sino que le dan mala imagen al sector, por lo que, ya con unas florecitas que se planten, de perdida se van a ver bonitos. Si sabes dónde conseguirlas, márcale al ‘chaca’ de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.El Ayuntamiento de Rosario está realizando cotizaciones para la compra de galones de cloro, pues tienen planeado limpiar el cochinero que según hicieron las empresas jugueras en el arroyo Buñigas. Hay miles de litros de aguas negras estancadas que están afectado a las personas que viven en los márgenes, y ya hasta se han dado casos de enfermos. Si alguien se dedica a la venta de desinfectante, márquele al alcalde Manuel Pineda al número (694) 952 04 10 y hágale llegar la cotización, pues se requiere mucho cloro pa’ desinfectar lo contaminado.