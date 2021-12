¿De quién depende tu felicidad?

Cuentan por ahí que durante un seminario para matrimonios le preguntaron a una mujer si su marido la hacía feliz. Muy pronto se desvaneció el hinchado y orgulloso pecho del esposo ante el firme ‘no’ que contestó. Aunque la respuesta en un principio desconcertó, la mujer continuó explicando que su felicidad no dependía de ninguna otra persona que no fuera ella.

Las veces que he platicado esta anécdota a mis alumnos no suelen entenderla y me imagino que les ha de pasar a muchos. Nos han vendido mucho la idea de que los finales felices existen, de que algún día llegará el príncipe azul, de que trabajando duro haremos dinero, de la familia perfecta, el trabajo ideal y un sinfín de situaciones hipotéticas que nos hacen construir castillos en el aire.

Hoy en día, con el ‘boom’ de los influencers se complica más. Cientos de historias viviendo en cuentos de fantasía que se transmiten, se reproducen, se comparten y se imitan. Los más influenciables empiezan a creer en esas versiones donde ven lo que no tienen y, sin importar si lo necesitan, lo desean, pero como no lo pueden conseguir, se decepcionan y se frustran.

Se sienten infelices porque no tienen una vida con lujos: paseando por el mundo, vistiendo ropa y accesorios caros, comiendo en diferentes lugares, conociendo gente famosa, asistiendo a eventos exclusivos pero la realidad dista mucho.

Quien decide ser feliz lo será siempre, aunque no tenga el final de cuento de hadas que nos venden. Aquel que cree que su felicidad depende de algo o de alguien se condena a sí mismo. Nuestra felicidad no debe necesitar de algo que esté en constante cambio, y bien lo dijo Heráclito, que lo único constante es el cambio, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, ¿por qué dejar que nuestra felicidad dependa de algo que probablemente nunca llegue?

Retomo el ejemplo con el que inicié. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad. A lo largo de nuestra vida vamos a experimentar situaciones que nos generan dolor y tristeza, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, alguna separación o cualquier otro duelo, pero eso no quiere decir que seamos personas infelices. Una cosa no sustituye a la otra.

Cuando aprendamos a ser responsables de nuestra propia felicidad nos daremos cuenta de que no importan las circunstancias, los obstáculos o los momentos tristes, todo es pasajero y todo cambia. Busquemos la manera de ser felices, independientemente de si estamos con alguien o no, de si tenemos abundancia o estamos pasando por alguna crisis. Encontrar la manera de sentirnos realizados sin depender de nada ni de nadie es descubrir la felicidad eterna.