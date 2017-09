¿De quién es este discurso…?

No, eso de la memoria no es lo suyo y ya se le olvidó. Florestán.

Hoy le voy a presentar extractos de un comunicado de prensa y le quiero pedir que lo lea y al final me diga su autoría, Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya.



1. Acabar con la corrupción, la impunidad y con la violencia, así como lograr el crecimiento económico para todos y terminar con la pobreza y la desigualdad.



2. El régimen político, económico y social actual está agotado y ya no le sirve a nadie.



3. Lo que nos hemos propuesto es una profunda transformación que se traduce en un auténtico cambio de régimen.



4. El régimen autoritario está podrido por la corrupción.



5. (El partido) participa (…) con la firme convicción de recuperar nuestra opción preferencial por los pobres. Hoy, nos afirmamos decididamente por los que menos tienen, convencidos de que el Estado debe intervenir de manera activa para promover la solidaridad entre los que más saben, más pueden y más tienen, con los que ni saben ni pueden ni tienen.



Si usted dijo que es de López Obrador, se equivocó, es de Ricardo Anaya (comunicado de prensa 267/2017), presidente del PAN y cabeza del Frente Amplio Opositor, quien ha dado un giro de 180 grados en su discurso si nos vamos a sus posiciones como presidente de la Cámara de Diputados, en su rol en el Pacto por México y sus declaraciones del primer año de gobierno priista, cuando no estaba en su agenda ni siquiera ser jefe del PAN, menos ser su candidato presidencial.



Es muy interesante cómo ha cambiado su mensaje hasta mimetizarse con el del candidato de Morena, que ha sido consistente a los largo de sus tres campañas presidenciales, incluida la actual y de su posición en los últimos 17 años.



Anaya rompe con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el que mantuvo una extraordinaria relación y alianza, acerca su discurso al de quien era, entonces, su peligro para México, evita confrontarlo como lo hacía y declara la guerra al PRI para lo que formó el frente electoral con el PRD y Movimiento Ciudadano, del que será su candidato presidencial.



Y desde ahí, busca quitarle votos a López Obrador, una misión imposible pues lo suyo es una feligresía leal y definida.



Pero cada quien es libre de sus dichos, responsable de sus hechos y de elegir a sus enemigos.

Anaya ya declaró la guerra al suyo y no es Andrés Manuel.

RETALES



1. CAMBIO.- Alejandro Murat canceló la ceremonia del Grito por respeto a las víctimas del terremoto. Pero cuando supo que Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, lo daría en forma institucional, suspendiendo los festejos, cambió y ayer dijo que siempre sí. Les digo;



2. AVANZADA.- Héctor Serrano deja la Secretaría de Movilidad y queda como encargado Carlos Meneses Flores. Serrano es la avanzada de la campaña presidencial de Miguel Mancera que permanecerá como jefe de Gobierno hasta octubre; y



3. SUYA.- Alejandra Barrales desmintió que el Frente PAN-PRD-MC haya hablado con Ricardo Monreal para ofrecerle la candidatura al gobierno de Ciudad de México. Y es que esa posición es suya, de Alejandra.



Nos vemos el martes pero en privado.