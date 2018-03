De rectificación sinaloense

El gobernador Quirino Ordaz Coppel tomó la decisión de reestablecer el programa de uniformes y útiles escolares para los niños sinaloenses. Esta acción de gobierno es una muestra de que puede haber gobierno y asistencia social a los más desprotegidos de Sinaloa. Sí se puede colaborar con una de las funciones más importantes del Estado: la educación pública. Ahora, los niños sinaloenses tendrán en que y con qué escribir, tendrán sus uniformes para aprender disciplina y construir su identidad en el conjunto social. El uniforme hace a todos los niños iguales. Es una forma de crear la consciencia del principio de igualdad en los infantes. Esta medida es, a nuestro juicio, uno de los mayores aciertos de la actual administración estatal. No va a faltar quién quiera juzgarla como una acción que busque apoyo electoral. Y no hay ninguna duda que así es. Pero así debe de ser toda la acción de gobierno: dedicada a buscar que los ciudadanos sientan el beneficio de la administración de lo público. Y, precisamente, con el voto hacer la evaluación de ese trabajo.

Muchos padres y hermanos de niños sinaloenses verán con beneplácito que sus hijos y hermanos tendrán uniformes y útiles escolares el próximo ciclo escolar. Si eso deriva en un juicio a favor de esos ciudadanos al partido del gobernador, bien hecho. Pero el gobernador no puede dejar de corregir un error por razones políticas, más bien, lo debe hacer porque es un representante político. El actual mandatario ha demostrado que es un especialista en administración y finanzas. Las razones de racionalizar el gasto sacrificando dos años este apoyo a los niños sinaloenses no fueron compartidas. Hoy, su rectificación demuestra que es un político sensible. Lo demás, es su discurso político, del que tiene derecho, tanto él, cómo sus opositores. Ahora, sí, que como omitir: Eso sí, es ¡Puro Sinaloa!

DE MILITANTES EN SU CASA

Si bien los partidos están regidos por la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels. Los militantes de todos los partidos deben disciplina a su dirigencia, y, en un régimen democrático estos militantes pueden disentir o no con los mandatos de esa dirigencia. El disenso al interior del partido consiste en no hacer trabajo político en las campañas por el voto de los ciudadanos: bajar los brazos. O cómo muchos políticos contestan: “a mí me encontrarás en mi casa, respetando las decisiones de la dirigencia, formal y de facto, de mi partido”. Aún con más enjundia, aquellos que se consideran con rentabilidad electoral y que no fueron reconocidos con una candidatura por sus partidos, dicen: “el día de la elección iré con mi esposa a votar, y mi voto será para mi partido, sólo puedo comprometer, mi voto, como todo ciudadano libre”.



Es una resistencia pasiva. En dónde no hay defección a otro partido, sólo una muestra de rechazo al trabajo partidista en plena campaña política. Los ejemplos en Sinaloa los hay en el PRI y en el PAN. Y a partir de 6 de abril se van a sentir en las estructuras y trabajos de campaña con más peso. Ya se registraron ante el INE los candidatos a diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional. Ahora seguirán los registros de candidatos a diputados federales y senadores de mayoría relativa. Aún puede haber cambios, aunque no se esperan.



“En mi casa”, ahí me encuentras, contestan a la pregunta priistas y panistas sinaloenses inconformes con las propuestas de candidatos, cuándo se les pregunta: ¿por dónde andarás en las campañas? En Sinaloa, la elección local, los registros de candidatos a alcaldes, regidores, síndicos municipales, candidatos a diputados de mayoría y plurinominales, serán en entre el 27 de marzo y el 5 de abril. Desde el 6 de abril comenzará a sonar el teléfono de la casa de muchos militantes priistas y panistas, pues van a verificar que ahí estén y no jugando las contras. ¿Cuáles serán los políticos sinaloenses que estarán en su casa a partir de las 23:59 horas del 5 de abril? Porque aún no cae el último out, los registros se cierran ese día. Tradicionalmente, los partidos estiran la liga hasta las últimas horas y minutos para llevar los registros de sus listas de candidatos al órgano electoral, y la mayoría de las veces es hasta la misma sede del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, para que sea la misma dirigencia estatal de cada partido quién lleve las solicitudes de registros. De nuevo, son las oligarquías de cada partido, las que definen quienes serán los candidatos. Además de las estructuras partidistas, están los funcionarios electos que son militantes de esos partidos, y, con especial peso político en este momento, los candidatos presidenciales y sus equipos de campaña.



PÁRRAFOS: DICHOS Y CANCIONES

De mención a los aireados está el corrido de Valente Quintero, cuando a lo brabucón de Valente, el Mayor le contesta dice: “Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionado”.

