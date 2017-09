De reelección y no licencia de alcaldes y diputados

El pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que en el caso de Yucatán los alcaldes y diputados locales no deberán separarse de sus cargos para contender por la reelección. El abogado Jacinto Pérez Gerardo en su columna de un portal de noticias local lo señaló. Ahora el tema es analizar cómo va a ser usado este argumento jurídico: Por un lado, puede usarse como un palo para darle a los alcaldes y diputados en funciones para que no vayan a querer actuar con independencia a los designios del poder real en cada entidad. Por el otro, puede usarse como un aliciente para que esos funcionarios electos representen, si así lo quieren, a su partido en la próxima elección. Es decir, para pararlos se esgrimirá que la sentencia sólo es para Yucatán. En Sinaloa, por ejemplo, que la Ley Electoral del Estado está firme porque ya pasaron los plazos para impugnar, etcétera. Pero también puede ser un incentivo para que las dirigencias de los partidos impulsen y promuevan los recursos jurídicos para que los actuales alcaldes y diputados, incluida la presidenta de la Junta de Coordinación Política, puedan participar como candidatos sin tener que pedir licencia.



Los argumentos de los ministros de la Corte fueron por demás esclarecedores y sólo quién no quiera, no los puede ver. Bueno, y, quién pretenda controlar las designaciones de candidatos en un partido, el PRI, por ejemplo en el caso de Sinaloa. El argumento del ministro Arturo Zaldívar fue el siguiente: “En la lógica de la reelección está el que la ciudadanía valore el trabajo de los legisladores y me parece desde un punto de vista, no sólo razonable sino obvio, que no se separen del cargo porque explícitamente eso lo que se está valorando por parte de la ciudadanía en un sistema de reelección…Imaginemos un parlamento europeo que se separa totalmente para buscar la reelección o un presidente de los Estados Unidos de América que se separa mientras está la campaña electoral, no me parece que vaya en la razonabilidad de la reelección”. (El Norte, 29/08/17). Por su parte, el ministro Javier Láynez “enfatizó que las reglas para uso de recursos públicos y propaganda son aplicables a todos los servidores públicos, los que se quieran reelegir y los que no” (Ibídem).



Es decir, los ciudadanos votaron en su mayoría por quienes gobiernan y legislan, para que gobiernen y legislen, no para que renuncien. La Constitución les permite reelegirse, no pueden dejar de atender el mandato de la mayoría de los ciudadanos: es la soberanía popular. Por otro lado, el argumento de que un alcalde en funciones puede usar recursos públicos en su favor en una elección, eso está penado por la ley, sea quien sea que lo haga. Es completamente fuera de lugar buscar quitar sus derechos constitucionales a alguien porque se cree que puede violar la ley.



Es como si se decidiera en un partido o en el INE que no será candidato un empresario porque tiene mucho dinero y puede violar la ley buscando comprar el voto. En Sinaloa, en 2010, el candidato del PRI fue el aportante con la mayor cantidad de dinero para su campaña. Y nadie le acusó de que por ser rico iba a comprar votos. Inclusive, a pesar de ser uno de los hombres más ricos de México, perdió la elección.



Así las cosas, se verá, en Sinaloa, si los partidos apoyan a sus alcaldes y diputados para ser candidatos a la reelección (derecho constitucional), y, les ayudan jurídicamente para que no tengan que separase de sus cargos. O bien, la decisión es buscar obstaculizarse el camino para la reelección solicitándoles que dejen el mandato de la mayoría de los ciudadanos, de la soberanía popular, de sus municipios y demarcaciones distritales.

PÁRRAFOS: DE TRES RESTAURANTES INACCESIBLES EN MAZATLÁN

Mazatlán es el destino turístico más importante de Sinaloa y tiene un lugar destacado en el ámbito nacional. Unas de las cadenas hoteleras locales, El Cid, fue una de las pioneras en la industria sin chimeneas en el país. Entre los atractivos que las autoridades promueven constantemente en las campañas publicitarias está el arte culinario. En gustos se rompen géneros. Pero difícil que alguien disienta en que tres son los más visitados y gustados restaurantes de Mazatlán: Hector’s Bistro, El Presidio y El Cuchupetas. El orden es sólo por el ritmo de inaccesibilidad que fue cercando a estos tres establecimientos. Desde principios de marzo de este año, hace más de seis meses, se iniciaron obras en el centro histórico del puerto que fueron sitiando los dos primeros restaurantes.



Más de 180 días después, siguen con una muy difícil accesibilidad. De hecho, cuando llueve, se vuelven, de plano inaccesibles, o de plano la clientela que los visita así lo demuestran por el ritmo de sus reservaciones y clientes. La puntilla ocurrió esta semana cuándo las autoridades decidieron que también El Cuchupetas se volvería inaccesible e iniciaron obras frente a este restaurante. ¿Cuánto tiempo estará así? Por el placer de sus comensales es de esperarse que no los más de seis meses que llevan las obras que están frente al Hector’s Bistro y El Presidio.

