De regresar por la tele o por el celular

El acceso a la red de internet de ciudadanos, jóvenes y niños vía el teléfono ha logrado dar una velocidad casi inmediata a la comunicación. En conferencia en EL DEBATE, Julián Gallo (asesor en comunicación de redes de internet del presidente de Argentina, Mauricio Macri), señaló que el asesor de redes sociales es sólo un medio para el mensaje (citó a Marshall Mcluhan: “el medio es el mensaje”). Lo cierto es que siguiendo a Eco (la legión de los idiotas), ls usuarios de internet, con teléfonos, pueden hacer público lo que pasa en su entorno de inmediato. A veces logran atención. Pero, que sí cuenta, el ciudadano se llena de información.

Frente a esta realidad, debe volverse a un texto del siglo XIX: “Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu” de Maurice Joly. Tanto este escritor francés como el teórico alemán Robert Michels, pusieron fin a su vida suicidándose, por la evidencia de sus previsiones. Este libro se conoció en la preparatoria en la Ciudad de México, cuándo se entrevistó, para el periódico estudiantil al entonces director de Excélsior, Regino Díaz. Al preguntarle por el diario “Uno más Uno”. Nos contestó: “Es uno más. Maurice Joly, en sus diálogos decía al referirse a los periódicos que atacaban al príncipe: “Requerirá mucho menos desgaste de imaginación que el que suponéis. Contaré el número de periódicos que representen lo que vos llamáis lo oposición. Si hay diez por la oposición yo tendré veinte a favor del gobierno; si veinte, cuarenta; si ellos cuarenta, yo ochenta. Ya veis para qué me servirá, ahora lo comprendéis a las mil maravillas, la facultad que me he reservado de autorizar la creación de nuevos periódicos políticos”. Saliendo de la entrevista se compró y leyó el libro de inmediato.

DE SATURAR DE INFORMACIÓN

A partir de la inmediatez de la información y el medio que es mensaje, Joly fue estructurando en la voz de Maquiavelo la realidad de la acción política y el ejercicio del poder. Respetando, inclusive, la formalidad democrática. Por ejemplo, para describir como la información en las redes no es más que ruido y confusión baste leer esta cita de Joly, donde el que habla, es Maquiavelo:

“El secreto principal del gobierno consiste en debilitar el espíritu público, hasta el punto de desinteresarlo por completo de las ideas y los principios con los que hoy se hacen las revoluciones. En todos los tiempos, los pueblos al igual que los hombres se han contentado con palabras. Casi invariablemente les basta con las apariencias; no piden nada más. Es posible crear instituciones ficticias que responden a un lenguaje y a ideas igualmente ficticios; es imprescindible tener el talento para arrebatar a los partidos esa fraseología liberal con que se arman para combatir al gobierno. Es preciso saturar de ella a los pueblos hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Se suele hablar hoy en día del poder de la opinión; yo os demostraré que, cuando de conocen los resortes ocultos del poder, resulta fácil hacerse expresar lo que uno desea. Empero antes de soñar siquiera en dirigirlas, es preciso aturdirla, sumirla en la incertidumbre mediante asombrosas contradicciones, obrar en ella incesantes distorsiones, desconcertarla mediante toda suerte de movimientos diversos, extraviarla insensiblemente en sus propias vías. Uno de los grandes secretos del momento consiste en adueñarse de los prejuicios y pasiones populares a fin de provocar confusión que haga imposible todo entendimiento entre gentes que hablan la misma lengua y tienen los mismos intereses”.

DE MORAL Y “IERROS”

Ante estas consignas, Joly hace contestar a un Montesquieu escandalizado y responde a un Maquiavelo, pues maquiavélico. Esta es el cierre magistral de la continuación del diálogo:

“Montesquieu: ¿Cuál es el sentido de estas palabras cuya oscuridad tiene un no sé qué de siniestro?

Maquiavelo: Si el sabio Montesquieu desea reemplazas la política por los sentimientos, acaso debiera detenerme aquí; yo no pretendía situarme en el terreno de la moral. Me habéis desafiado a detener el movimiento en vuestras sociedades atormentadas sin cesar por el espíritu de la anarquía y la rebelión”.

El gobierno no es moral. Ya viniendo más acá, en la historia. Por allá de la segunda mitad del siglo XX en México. Se puede citar al caudillo y cacique revolucionario de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos: “La moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada”. Y en cuanto al control de sus enemigos, menos sofisticado que Maquiavelo en sus memorias dice: “Siempre se aplicó en San Luis Potosí la ley de los tres “ierros”: encierro, entierro o destierro”.

PÁRRAFOS: DE CITA A JOLY Y CORRILLO POLÍTICO

Muchos excandidatos perdedores se están integrando al Gobierno del Estado en Sinaloa. El único espacio en que hay una oportunidad. El gobernador Quirino Ordaz Coppel está configurando su propio juego sucesorio. Uno de quienes citó la obra de Maurice Joly en EL DEBATE, fue el editorialista y actual coordinador de asesores del gobernador, Guadalupe Robles (13/Ene/2014).

En ese entonces tenía unos días de secretario del Ayuntamiento del presidente municipal Sergio Torres. Ya en el corrillo político sinaloense: Quizá, sólo quizá, a ese exjefe de Guadalupe le faltó leer el libro que el mismo citó. Pero todavía es tiempo, es ahora secretario. Y, nos dicen, pudiera estar en el grupo de políticos funcionarios que el gobernador tomaría en cuenta para su sucesión.

