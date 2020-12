De responsabilidad

Los ciudadanos somos los responsables de nuestra salud. Es deber de cada uno cuidar su cuerpo para que no se vea afectado por el medio ambiente. En diversas publicaciones científicas se ha demostrado que la obesidad y el sobrepeso son morbilidades que se producen por malos hábitos alimenticios, y, a su vez están a la base de enfermedades como la diabetes y enfermedades isquémicas del corazón.

Ahora, que vivimos en una pandemia, COVID 19, el medio ambiente está infectado con el coronavirus. Es un virus que está ahí en el medio ambiente. Es trasmitido por medio del contacto de secreciones de otros seres humanos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nadie invita a que se dé un sorbo a un líquido con coronavirus, una aspiración a una línea de polvo con concentrado de coronavirus. Tampoco, lo venden en un abarrote o tiendita de la esquina. Ni está en venta en farmacias, supermercados o tiendas departamentales. Vaya, ni siquiera en un mercado ilegal en una esquina.

No. El coronavirus infecta el cuerpo porque no se toman las medidas sanitarias que, ya hoy, tiene más de nueve meses repitiendo cotidianamente el sector salud de México, en todos sus niveles: lavarse las manos, mantener la sana distancia, quedarse en casa, usar cubrebocas. Así de sencillo.

Pero las personas siguen saliendo. Quizá muchos se cansaron y decidieron ir a las fiestas. Un amable lector reconoce que tiene sobrepeso, lindando en la obesidad. Inclusive reconoció que eso del ejercicio a él no se le da, y, pues con el confinamiento ha aumentado de peso.

Tiene trabajando desde su casa hace más de ocho meses, tiene el privilegio de ser funcionario de una institución del Estado mexicano. Hace unos días, sube a sus redes sociales, que está en una posada en una casa. Se ven videos donde hay al menos seis personas de ambos sexos. Bailando abrazados, ninguno con cubrebocas.

En una vivienda de las medidas de las que provee el Infonavit y Fovissste a los trabajadores mexicanos. Se le manda un mensaje con llamada de atención y responde: todos nos cuidamos, por eso nos juntamos a festejar, por eso andamos sin cubrebocas. Es increíble que un grupo de profesionistas esgriman esos argumentos. NO DEBE HABER FESTEJOS. DEBE DE DEJARSE PARA OTRO AÑO LA POSIBILIDAD DE FESTEJOS.

De más de 4,118 fallecimientos

Quizá, sólo quizá, publicar que el día de ayer la Secretaría de Salud de Sinaloa reportó 4,118 fallecimientos por COVID 19 pudiera hacer explícito que el coronavirus MATA. No es una gripa nada más. MATA. No es tiempo de festejar NADA. Deben de ser días de seguir cuidándose diario.

De estar atentos a cualquier dato que nos pudiera hacer dudar que nuestra salud está en riesgo. No se debe de escatimar esfuerzos en ese cuidado. Es tiempo de gripas, enfriamientos, cambios bruscos de temperatura. El riesgo de que una complicación respiratoria se complique debe estar presente para todos.

La cifra de mortalidad del COVID 19 no es algo a tomar a la ligera. En la ciencia política un elemento de análisis es la comparación. Aquí en Lecturas, EL DEBATE, se han hecho en diversas ocasiones análisis comparados de las cifras de muertes por diabetes, enfermedades del corazón y los homicidios dolosos.

Hoy, se puede hacer este análisis comparado con los números de fallecimientos de COVID 19, a partir de las cifras oficiales.

De 2005 a 2020 (hasta octubre) en Sinaloa la Fiscalía General del Estado reporta 18,691 homicidios dolosos. Esto da un promedio mensual de 98 por mes en esos casi 16 años. Si se toma el promedio de la gestión del gobernador Quirino Ordaz Coppel el promedio baja a 94. Resaltando que entre el mes con más homicidios dolosos y los tres últimos años, la baja es de 40%.

Es decir, en Sinaloa se tiene una tendencia a la baja, en estos crímenes, que llevan esas estadísticas fatales a los niveles de principios del siglo XXI. Y muy por debajo de los puntos más altos en 2010 y 2011. En comparación, los fallecimientos por COVID 19, en los 9 meses, va un promedio aritmético mensual de 458muertes.

Sin embargo, la tasa de crecimiento es exponencial. Para finales de abril, había reportados 130 fallecimientos. El 19 de junio 990 reportaba la Secretaria de Salud. Finales de julio eran 2,159. A fines de noviembre 3,900. Y a los nueve meses: 4,118. Esto nos lleva a una diferencia de promedio mensual de casi 500% más muertes por COVID 19 que por homicidios dolosos en los últimos cuatro años.

Párrafos: De participación ciudadana

Estos análisis comparados deberían de hacer entender a los ciudadanos que en Sinaloa no son las balas del crimen organizado las que están matando a los sinaloenses. Es cinco veces más mortal el coronavirus. Y eso, es con los datos oficiales.

No. No son las balas de los R15. Es el estornudo, la saliva de alguien infectado asintomático lo que está matando 500% más sinaloenses que toda la actividad del crimen organizado. Es tiempo de cuidarse y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. No, no son tiempos de fiestas y festejos. Son tiempos de cuidarse.

lecturas_eldebate@yahoo.com