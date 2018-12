De risa la planilla Por el Futbol de Culiacán

Bien reza el dicho de que Dios los hace y solos se juntan, porque no pudimos soltar la risa cuando vimos ayer la planilla denominada Por el Futbol de Culiacán, que quiere tomar las riendas del Comité Municipal de Futbol por el trienio 2018.

Mire usted, resulta que la mayoría de los que integran dicho grupo forman parte de esa camarilla de disidentes que crearon un organismo paralelo para no afiliarse a la Asociación Estatal de Futbol y que al final no tuvo fuerza y se tuvo que diluir, al no estar de acuerdo en la forma en que llegó a la presidencia su expresidente Carlos Lara Cebreros y quien en la actualidad es el titular del Imdec.

Ellos son Jesús Eduardo Millán López, Juan Manuel Rivera Peregrina, Domingo López y Félix Acosta, los últimos tres directivos de la Grand Máster, Máster Oro y Diamante, que siguen sin afiliarse a la Asociación Estatal de Futbol.

Lo que nos parece extraño es de que en ese grupo aparezcan Cuauhtémoc Cota y Francisco Páez Rivera, directivos que sí cumplen con la normatividad de estar debidamente afiliados. A Eduardo Beng y Paúl Cortez no los identifico en calidad de directivos.

Y ahora resulta que estos mismos personajes que se niegan a formar parte de los torneos oficiales de la Afoesac se están organizando para tratar de tomar las riendas del CMF, y eso es algo que nos carga de risa porque los muchachones ahora, y por razones que desconocemos, sí quieren formar parte de un organismo que es avalado por el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física.

Incluso, los integrantes de dicha planilla le hicieron la solicitud al Imdec para que posponga del 28 de diciembre para mediados de enero del 2019 las elecciones, cuando se reactiven todas las ligas.

Mira nomás, ahora hasta el lujo se dan de exigir, cuando lo menos que han mostrado es interés en tener debidamente ordenados sus respectivos circuitos, aduciendo que los que no quieren afiliarse son los mismos equipos. Y si esto es cierto, entonces ¿por qué ellos no renuncian en una prueba de que tienen dignidad?

Ahora viene la pregunta del millón: ¿a poco el Imdec, que preside Carlos Octavio Lara Cebreros, permitirá que los mismos detractores que lo atacaron con todo cuando fue presidente de la Afoesac se adueñen de un CMF para el que la nueva administración municipal tiene un gran proyecto? En lo particular, lo dudamos.

La fiesta... es la que se espera el día de mañana en el poblado de El Higueral con la realización de la segunda edición de su juego del recuerdo. Sí, la comunidad futbolera de ese lugar se encuentra muy entusiasmada y solo a la espera de que llegue la fecha del domingo para comenzar a darle con fe a la pelota. Habrá encuentros infantiles, juveniles, femeniles, de 50 años y mayores, y se contará con la visita de los cuadros de El Cubilete, Guasave. Los organizadores ya tienen listos los reconocimientos para los jugadores de la vieja guardia. Tras concluir todos los encuentros, habrá un gran convivio.