De segunda parte de la introducción

Todos los sinaloenses sabemos que alguien de nuestra familia o conocidos está relacionada con el narco, de una u otra manera. A ese que te presume que él no, dile si ya sabe que su primo es bien “cocodrilo”, a aquel, recuérdale que no sufra en silencio por la adicción de su hermano. O bien, el otro debe recordar que su primo está en la cárcel porque lo agarraron con un cargamento. Finalmente, el amigo de la infancia, que lees años después, murió de una ráfaga de metralleta. El narco llegó desde los cincuentas y se quedó. En fin, ir a misa sólo sirve para lavar los pecados en el imaginario de cada uno. A ver, piensa lector, ¿quién será el valiente que avienta la primera piedra?



¡Voila! Un tema para jalar la atención. El más allá. Advierto al lector que se pondrá el dedo en las llagas que propone, mantiene y supone una moral judeo cristiana, nicho de simulaciones vitales más que de vida. Porque el aquí y ahora es solitario, mejor una buena acogida pensando en un más allá; siendo sinaloenses, ese camino pasa por la religión católica y su moral judeo cristiana. En eso estamos repitiendo, dirás. Es tan terrible ver a las niñas-mujer embarazadas que es imposible no dejar de señalarlo, más adelante entre las páginas se vuelve a mencionar. Es un tema triste para el tiempo libre, pero esta lectura no es espacio de ocio, también quedas advertido.



Estoy perdiendo tu atención. Vuelvo al tema central: la angustia a la nada. Conforme avance el día puede haber una ingesta regular de cerveza, llega la tarde con somnolencia suficiente para acostarse y un poco de televisión, ya muy elaborado una película o serie de Netflix. Terminar ese rompimiento de la rutina. Va a alejarse el cuestionar: ¿A dónde vamos y para qué estamos? Con el crepúsculo vienen esas preguntas. Es la hora cero: cuando circulando no se ve con claridad ni con las luces del carro. Recuerdo que a esa hora, en la carretera, mi padre se paraba, porque no se podía ver bien, decía. Era un tiempo en el que platicábamos, nos contaba sus anécdotas, convivíamos, él seguramente alejaba su soledad con sus hijos y su esposa. Tú lector, ¿ya preparaste tu hora cero de este domingo? ¿Con quién la vas a acompañar y compartir?



Va otra línea, la economía. No se deja de lado. Ya viste que el dólar y las tasas de interés siguen estables o varialbes, según el tiempo del sexenio. Los créditos hipotecarios aún accesibles con tasas ya no de un dígito, pero accesibles y fijas. Cada vez más personas a tu alrededor te comentan que van a comprar casa o carro. En Culiacán, el Tres Ríos ya está completamente urbanizado y aquellos páramos que estuvieron deshabitados durante la década de los noventa están en plena actividad. En Mazatlán, después del primer puente a los Cerritos todo fueron lotes enmontados, ahora frecuentemente comienzan una nueva torre de condominios y avanzan los proyectos turísticos al norte y sur del puerto. Igual se ve crecimiento en Los Mochis, Guasave o Guamúchil. En mucho apoya este desencadenamiento la apertura del crédito inmobiliario. Sin ser ingenuo, no se olvida el dinero del narcotráfico. Coexistiendo (dixit Marx, en el capital original) con buenas cosechas de hortalizas, granos, la pesca de camarón en altos niveles de producción y la multiplicación de la inversión que trae la industria de la construcción.



Un penúltimo mensaje, si es que llegaste hasta aquí lector. Definitivamente la invitación es a leer. La única solución. Un montón de libros. Ellos nunca nos dejan. Siempre puedes acompañar la soledad y alejar la angustia. Antes, durante y después de la angustia está el arte, con la literatura, el cine, la música, la danza, la pintura, arquitectura y poesía para acompañar, para entender, reflejarte en ellos, recordar la universalidad de tus sentimientos. Puedes diferenciarte de los otros por tus letras leídas, por la música que acompaña tu historia. Puedes comentarlas a tu amiga, esposo, novia, amante, compañero, ex o lo que sea. Luego, podemos volver a cualquier tema.



Adelante van pues el compendio de estos párrafos que fueron cosiendo una alternativa de expresión al lado del análisis de lo político y social en Sinaloa, pero que también son políticos y sociales (faltaba más) para buscar un espacio en la cotidianidad de las relaciones con los otros, cuando arrecia la mirada de esa amiga de Moustaki, ma solitude, cuando llega la angustia en la noche y solo queda el amanecer cada mañana.

PÁRRAFOS: DE GÉNERO Y LENGUA



Y ahora sí, lo último antes del principio: Dejemos de lado la mamarrachada de diferenciar los géneros, eso de “mexicanos y mexicanas”. Imagínate, cuántas páginas se necesitarían para decir maestras y maestros, doctores y doctoras, arquitectas y arquitectos. En fin, como diría el escritor Pérez-Reverte: “El uso genérico del masculino gramatical tiene que ver con el criterio básico de cualquier lengua: economía y simplificación. O sea, obtener la máxima comunicación con el menor esfuerzo posible, no diciendo con cuatro palabras lo que puede resumirse en dos”. Y mira, lector (así seas mujer), que el señor es miembro de la Real Academia Española y de izquierdas.

lecturas_eldebate@yahoo.com