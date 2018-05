De segundo debate

El próximo domingo será el segundo debate entre candidatos presidenciales. Concurrirán por segunda ocasión, en vivo por televisión, todos los aspirantes a la presidencia de la república: se verán las caras frente a frente, o lado a lado. Después, quedarán poco más de 30 días de campaña. El saldo más relevante del primer debate es que fue visto por 18 millones de mexicanos. Esto representa poco más del 20% del total de la lista nominal, es decir, aquellos que podrán votar el 1° de julio. Para analizar esto se pueden plantear dos supuestos: Uno, que quienes vieron el debate tienen la intención de votar, si tomaron su tiempo libre para informarse, es altamente probable que acudan a las urnas. Dos, que la tasa de participación fuera aproximadamente del 50% (una media entre la tasa de los procesos locales y las últimas dos elecciones federales). A partir de esto, se puede inferir que el primer debate lo observaron el 40% de quienes van a ir a votar. Finalmente, si a esto añadimos un tercer supuesto, que la audiencia del segundo debate va a incrementarse. Se podría dimensionar la importancia electoral que tendrá el encuentro entre candidatos presidenciales del domingo 20 de mayo.



Tan sólo con un incremento de la cuarta parte de los que sintonizaron el primer debate, estarían viendo este segundo evento más de la mitad de los potenciales votantes. Ese es el tamaño de la importancia del próximo debate entre candidatos presidenciales. Además, por un lado, queda claro que sólo irán a los encuentros que organice el INE, no va a lograr consensar un debate ningún medio ni organización no gubernamental. Sólo irán a los dos restantes del INE. Si van.



DEL TERCER DEBATE

Esto, por otro lado, sería una de las consecuencias electorales más sonadas del encuentro del 20 de mayo. Es altamente probable que después de los efectos que tenga el segundo debate, al tercero no vaya el candidato que viera afectado negativamente sus porcentajes de preferencia electoral. Específicamente, Andrés Manuel López Obrador, que actualmente está en primer lugar indiscutible en todas las encuestas. Si tuviera una afectación negativa, en sus preferencias, es muy probable que pudiera decidir no acudir al tercero. Hay que considerar adicionalmente, que la sede del tercer debate será Mérida. En Yucatán las encuestas muestran, en la elección de gobernador, en esa entidad a Morena con un lejano tercer lugar de los dos candidatos con mayores porcentajes: el del PRI y del PAN. Tomando este elemento adicional, el aliciente para un “no show” del puntero, hasta ahora, en Mérida tendría altas probabilidades. A analizar cuáles serán los efectos de una decisión de ese tamaño. Podemos adelantar dos: uno, el solo morbo por observar la silla vacía, en caso de que anunciara la no asistencia; y, dos, la curiosidad por ver si va a ir o no, sino lo dice anticipadamente. Ambas, incrementarán el número del auditorio.



Lo que está claro, es que si el número de mexicanos que sigue el debate se incrementa, podrá tener un importante peso, no sólo en las preferencias electorales, que pueden manifestarse o no, sino sobre todo, en la decisión electoral el 1° de julio.



PÁRRAFOS: DE MOTOCICLETA Y NO PARIR

Iban tres personas arriba. El conductor, un joven. En medio un niño de menos de 4 años, y al último una mujer joven. Sólo portaba casco el hombre. Ni la mujer ni el niño. La moto estaba vieja. La imprudencia del conductor fue evidente al rebasar por la derecha. Surgió un coraje inmediato. ¿Quién le dio el derecho de atentar contra la vida de ese infante al idiota que conducía? ¿Por qué ninguna autoridad detiene a ese conductor y a esa mujer por intento de homicidio de un niño? El solo hecho de que vaya sin casco y a una velocidad superior a los 45 kilómetros por hora en una calle asfaltada debería ser imputado al conductor como intento de homicidio. Una pregunta adicional, que ronda la cabeza inmediatamente que rebasa la moto: ¿Es ese infante hijo de esos dos adultos jóvenes? Ante esto, se regresa a las más de 500 mil mujeres menores de 20 años que paren anualmente en México. Y recordar la cita recién leída: “Christen Reighter, ensayista y activista por los derechos reproductivos de las mujeres, argumenta que hay varios factores que muy pocas veces se tocan abiertamente, pero son los más comunes entre las mujeres (para no ser parir), como el riesgo de transmitir enfermedades hereditarias, miedo de dejar de tener acceso a los medicamentos durante el embarazo, preocupaciones por la sobrepoblación y el acceso a los recursos y en especial, o al menos un factor importante para ella, fue el hecho de que hay cientos de miles de niños esperando a ser adoptados” (Milenio, 10/Mayo/2018). Aquí en México, habría que decirlo, si las autoridades actuaran en observancia a la ley, habría millones de niños esperando ser adoptados. Ese infante en la moto, sería uno de ellos. Si es que sigue vivo ahora que escribo estas líneas.

