Para mi hermano Renato

Se publicó en Lecturas, EL DEBATE, el pasado 9 de septiembre, de la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Sinaloense contra la reforma electoral del Congreso del Estado que, entre otras cosas, cambiaba la fecha de la convocatoria a elecciones “dentro de la primera quincena de septiembre” a “dentro de la primera quincena de diciembre”.

El día de ayer “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, mediante las cuales se modificó el calendario electoral y se aplazó el inicio del proceso comicial” (Línea Directa, 25/Oct/2020).

La única parte que invalidó la SCJN fue lo referente al segundo párrafo del artículo 79, dónde se establece que el Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa “emitirá y dará amplia difusión en la convocatoria que declara iniciado el proceso de registro de las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes sobre la convocatoria a candidaturas independientes”.

El segundo párrafo, reformado dice: “Dentro los últimos siete días del mes de octubre del año anterior a la elección, el Consejo General del Instituto acordará los plazos en los que deberán desahogarse los procedimientos a que se refiere este artículo, y podrá al concluir dicho término publicar la convocatoria correspondiente”.

Con esta sentencia de la SCJN los aspirantes a candidaturas independientes tendrán que esperar a que el órgano electoral de Sinaloa publique la convocatoria después del 15 de diciembre.

De sentencia de la SCJN

De candidaturas independientes (IV)

Con este referente, se continúan con las notas sobre esta figura electoral, pues cada vez cobra mayor relevancia en la posibilidad de un entorno dónde los grupos de interés decidan utilizar esa figura de la representación política para lograr ganar elecciones:

Por supuesto, la solicitud debe ir acompañada de la documentación con la cual el aspirante acredita que cumple los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley, a saber:

“Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; tener veintiún años cumplidos el día de la elección; ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella (la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular).

No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella; no ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos; los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección; no ser Ministro de algún culto religioso; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

Si el registro es para competir por una diputación, sea federal o local, por disposición constitucional, el registro debe solicitarse en fórmula (propietario y suplente). Los aspirantes deberán presentar, como queda dicho, los informes del origen y monto de los ingresos obtenidos por financiamiento privado y de los gastos aplicados en los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, presentando los estados de cuenta bancarios.

El INE fiscalizará que los informes financieros estén en orden, que no se hayan rebasado los topes de ley y que no se hayan recibido aportaciones indebidas; y, checará que las firmas y los datos presentados como respaldo sean verídicos, compulsándolos contra los datos que aparecen en los registros de cada uno de los integrantes de la lista nominal distrital correspondiente.

Los órganos responsables del Instituto analizarán la documentación relativa a los requisitos de elegibilidad para ver si está en regla. Si se determina que procede el registro, se otorga la Constancia respectiva a la fórmula como candidatos independientes, para que pueda iniciar la campaña electoral.

Párrafos: De mi hermano Renato

En alguna ocasión platicando de su trabajo, con alguno de los muchos gobiernos de partidos políticos diferentes en dónde él ha trabajado, me dijo mi hermano: “Carnal, nosotros somos funcionarios públicos, porque funcionamos”.

Esa ha sido su trayectoria profesional en el sector público, un funcionario público que funciona. Hoy en su cumpleaños, no quise dejar de recordar esa anécdota, sobre todo en tiempos en que la pandemia exige a quienes estamos en el servicio público, funcionar. Después, vienen los tiempos electorales. Pero eso es ya tema de otra entrega.

