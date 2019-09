De sismos e inundaciones

Ayer, en la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil se llevó a cabo un megasimulacro en el país para recordar los dos sismos, el de 1985 y el del 2017, que estremecieron a la Ciudad de México y a todo el centro y el sur, y aquí en Sinaloa a las inundaciones sucesivas que han dejado a su paso miles de familias damnificadas y de las cuales aún no nos reponemos.

Aparte de los simulacros, en Sinaloa está latente la amenaza de la cercanía del huracán Lorena, y el gobernador Quirino Ordaz llama a la población a no confiarse porque este cambió su trayectoria rumbo al mar, porque estos fenómenos meteorológicos son impredecibles y pueden dejar muchas lluvias.

En Ahome y en todo el estado siguen abiertas las cicatrices de las inundaciones que provocó el año pasado la depresión tropical, las ciudades todavía están llenas de socavones del drenaje pluvial y sanitario, todavía no se reconstruyen las vialidades y la infraestructura hidráulica, y en México a pesar de que han pasado dos años, un alto porcentaje de viviendas, templos y escuelas siguen destruidos y abandonados. Incluso se asegura que desaparecieron miles de millones de pesos donados para la reconstrucción.

Aparte el Fonden o fondo para desastres no ha respondido a las necesidades ciudadanas, no se han destinado los recursos suficientes para paliar los efectos devastadores de las inundaciones. Ayer aquí por la tarde se entregaron por primera vez premios a los elementos de Protección Civil: Claudia Leticia Enríquez, al grupo Sierra de voluntarios, a Ramón “El Zurdo” Vázquez y a la familia Márquez Rodríguez de Ahome, por su entrega en la ayuda a la población.



Popurrí. Venía bravo ayer el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen. Dijo que es mentira que su partido esté haciendo alianza con Redes Sociales Progresistas para la contienda del 2021, sino que está afinando la estructura partidista para ganar la elección, aunque de todas maneras aclara que nunca hay que decir “de esta agua no he de beber”, porque puede aliarse con otros partidos.

Que luchará hasta las últimas consecuencias para sacar de la congeladora del Congreso federal las iniciativas ciudadanas de reducir el subsidio a los partidos políticos, eliminar el cambio de horario y que desaparezca el impuesto estatal a los combustibles, para que no haya más gasolinazos.

Ya los tribunales emitieron fallos a su favor, y ahora si no lo atienden los diputados y senadores, los demandará ante la Fiscalía Federal de la República para hacer valer los más de 280 mil firmas con las que avala sus propuestas. También exige que se destinen más recursos al campo y a la educación.



TRICOLOR. También estuvo aquí el dirigente del PRI, Jesús Valdés, y anunció que su partido promueve manifestaciones para presionar al Congreso y al gobierno federal a que desistan de los recortes presupuestales al campo.

También critica que con la reforma educativa se intente dar el control de la educación, o al menos de las plazas de maestros a la CNTE de Oaxaca, donde hay más retraso en esta materia.