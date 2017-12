De todo como en botica pasó en el futbol soccer

Estamos de regreso en nuestra computadora, luego de casi un mes sin teclear, con los dedos un poco entumidos por la inactividad, pero motivados por volver a este espacio y dar a conocer lo que sucede en torno a temas del futbol local y profesional, ¡y vaya que en ese tiempo pasó de todo, como en botica!De lo que consideramos entre lo más relevante podemos citar de entrada la anunciada eliminación de losDorados de la liguilla, la salida de su novel técnico Diego Ramírez y la llegada de Francisco Ramírez, un viejo conocido de la afición y ganador del único título de Copa por un equipo de la Liga de Ascenso en el 2012.En la Liga MX de Primera División Profesional se cumplió el pronóstico con la final regia entre Monterrey y los Tigres de Nuevo León, que a partir del día de mañana comenzarán la guerra por levantar la copa del torneo apertura.Sin duda, se trata de un duelazo esta serie final porque los dos cuentan con tremendos trabucos, fueron el uno y dos de la clasificación general y en la Sultana del Norte son poseedores de un tremendo número de seguidores que propiciarán que la presente semana Monterrey se convierta en un manicomio.Tomando en cuenta el potencial que portan los protagonistas de dicha final, nos reservamos el derecho de inclinarlos por algún color, solo esperamos que los dos encuentros resulten emocionantes, abiertos y de una gran calidad futbolística por el bien del espectáculo y de este deporte.En la rama femenil, nos dio gusto que el equipo de las Chivas del Guadalajara se proclamara campeón de la primera temporada profesional de la liga femenil, al vencer en la serie final a las Tuzas del Pachuca con una espectacular voltereta de 3-0 en el segundo juego y ganar con global de 3-2.Las chamacas tapatías le pusieron la muestra a los varones y más gusto nos dio porque la portera Brenda Félix, quien tuvo una destacada actuación, es sinaloense.Por los rumbos del futbol polilla, tenemos que Deportivo Amigos del Venado se convirtió bicampeón al coronarse en los torneos de verano Grand Máster y Oro Máster, al derrotar en sus respectivas finales a Combinado-Costa Rica y Agrícola deGala. En la división Platino Plus, UAS-Júnior hizo buenos los pronósticos para agenciarse el título en la Platino Plus al doblar a Óptica Buena Vista.es el que le mandamos a Luis Alberto García Viveros, todo un personaje de la famosa colonia Ejidal, quien en estos momentos se encuentra con familiares en la ciudad de Mexicali. Pero es bueno aclarar que la primera parada del Luichone García se dio en Tijuana, en donde estuvo unos días con su mamá y se dio el lujo de conocer el estadio Caliente, conoció a algunas figuras y convivió con nuestro excompañero de trabajo Emor Villa, a quien cariñosamente le digo mijo. Cuídate, muchachón, y feliz regreso a Culiacán.