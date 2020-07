De traición

En medio de la pandemia del COVID 19 y noticias sensacionalistas van unas líneas, sobre la traición publicadas en EL DEBATE en diciembre de 2012. Hoy es un momento para la reflexión sobre ese tema. Van:

De la traición se puede decir mucho. Según un diccionario es la violación de la fidelidad debida. Sin embargo, la traición es algo más. Es lo que dejas de lado, por perseguir lo que escoges como imperativo moral, no por simple conveniencia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El traidor no es el tramposo, alevoso o convenienciero. Dice un querido amigo: el que traiciona una vez, traiciona siempre.

El escritor francés, de origen algeriano, Sadek Aïssat, escribió en el diario “Le Matin d'Alge” (14/11/2002) una reflexión sobre la traición. Asimismo, en 1988 los franceses Denis Jeambar e Yves Roucaute, escribieron un libro titulado:

“Elogio de la traición. Sobre el arte de gobernar por medio de la negación”. Aunque no llevan el mismo sentido, los dos textos tienen un fin común: centrar la traición como algo más allá de una apreciación vulgar.

Distinguirla, el primero, de la trampa; y los segundos, definirla en el marco del pragmatismo político frente a dos elementos de los procedimientos de la democracia: la rendición de cuentas y el filtro de las elecciones. Van unas citas de Sadek Aïssat:

“Estar con el que está de pie. El buen capitán, hoy, es el que no se hunde con su barco. Más vale ser una rata viva. La náusea de los días ordinarios está llena de esas faunas mayoritarias, que se alinean sabiamente, prudentemente, en las filas de las mayorías.

En política, en los medios de comunicación, en las administraciones, ponerse del buen lado del viento. En términos recatados, le llamamos a esto realismo, pragmatismo, se le adjuntan otras denominaciones de origen controlado, cuando a menudo no es más que el ruido de las chaquetas que se invierten”.

“En una guerra, en un combate de boxeo o cualquier otra competencia --amorosa por ejemplo--, las estrategias, las tácticas, los planes de batalla se planean y se ejecutan de manera más o menos fría y con más o menos éxito. Es la buena guerra.

La inteligencia consiste precisamente en anticipar, prevenir, incluyendo lo que puede haber de engaño en los proyectos del adversario. Por las ventanas pasan pérdidas y beneficios. Se dice que es la vida. Así está hecha. La vida, son las pequeñas cobardías ordinarias que hacen nuestras vidas tan pequeñas.

Y a veces de los actos de heroísmo que hacen acrecentar al hombre ante nuestros ojos. Entonces hacemos de ellos los símbolos abstractos y contundentes que, seguido, sirven de muletas para discursos justificativos de nuevas ventanas”.

“Sería más cercano del orden humano concebir y comprender el heroísmo como una cualidad de seguir el orden moral y las reglas, de ser honestos. Este heroísmo quizás entonces sería despojado de su carácter divino, intocable, se le regresaría a la dimensión de la vida. Los héroes no serían más “una industria del martirio”, ni una herencia ni una renta para aquellos que tienen el derecho”.

“Observar la moral, ser honesto, consiste en ser fiel, no a los otros, sino consigo mismo. Es una conciencia con la cual se intenta simplemente conformar los actos. Entonces, quizás se dejaría de considerar a los especialistas del cambio de chaqueta como traidores.

No son traidores, son tramposos remunerados, profesionales del engaño. Por pequeños que puedan ser considerados, no son traidores, porque no traicionan nada, y si dan la impresión de ser infieles a otros, son fieles a sí mismos, su sola creencia reside en la necesidad de voltear la chaqueta cuando el viento da la vuelta. La traición, es toda una otra historia.

Para traicionar, es necesario creer, uno traiciona en lo que cree. La traición es arrancarse uno mismo. En este sentido, si uno la localiza en el nivel moral, es tan excepcional como el heroísmo. Es igual de difícil de sobrevivirla. Traicionar, es estar con aquel que esta al mismo nivel, de pie contra el viento. Debe quemarse la chaqueta.”

Queden estas reflexiones morales y filosóficas como crisol del análisis de lo político y público en nuestra realidad nacional, local y/o personal (Lecturas, 98/Dic/2012).

Párrafos: De once meses

Sinaloa está a once meses de la elección local de gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del Estado. También, de la elección de siete diputados federales a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Será muy difícil que la acción social, económica, política y de gobierno, en sus diversos niveles, no sea vinculada con ese proceso.

La Constitución mexicana y las leyes en materia electoral son muy específicas con lo que está catalogado como delito electoral y actos anticipados de campaña. Así que aquellos que alberguen alguna intencionalidad política de figurar en las boletas electorales como candidatos deberán de estar atentos a no violar estas disposiciones. Once meses y estaremos en una jornada electoral.

Habrá ganadores y perdedores. Antes habrá registro de aspirantes, precampañas, registro de candidatos, campañas, debates, y, la elección. Todo eso en el transcurso de once meses. La convocatoria a elecciones la emitirá el Congreso en la primera quincena de diciembre.

Hasta entonces toda acción política de proselitismo puede ser sancionado por las autoridades electorales como acto anticipado de campaña e incluso como delito electoral. Por supuesto, muchos grupos de interés y actores políticos irán guardando, algunas de esas acciones, para su uso en el momento político electoral que sea más conveniente para ellos.

lecturas_eldebate@yahoo.com