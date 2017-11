De tres días

José Antonio Meade Kuribreña (JAMK) tiene tres días desempleado, por primera vez desde 1997, veinte años. Además, siete, de esos veinte, ha sido secretario de estado. Resalta que ha sido un negociador del gobierno con las cámaras de diputados y senadores. En los tres sexenios de alternancia política, quince de los veinte años, fue de los principales negociadores del ejecutivo con el legislativo: sepultura de Banrural y nacimiento de Financiera Rural, aprobaciones de presupuestos y paquetes hacendarios, reforma energética, aprobación de embajadores y cónsules, en fin, una amplia gama de rubros. Uno de los principales atributos de JAMK fue ser un excelente negociador para el Presidente de la República, sea del PAN o del PRI.

Ya todos señalaron y descubrieron que Meade era el bueno para el PRI. Ahora, sigue saber, descifrar, que ha hecho estos tres días que ha estado desempleado. ¿Cuál ha sido su agenda y las reuniones? Ya no habrá reuniones con personajes con la representación política. Ahora, la reunión deberá ser para definir cómo hacerse de la representación política. JAMK es un probado economista y financiero público, un funcionario público honesto y comprometido, hay pruebas de ello. Hoy, desempleado, aspirante simpatizante a participar en el proceso de elección de candidato presidencial del PRI, deberá: lograr no sólo aceptación (esa ya se la dio el Presidente Peña Nieto), sino convencimiento de las oligarquías que controlan y dirigen al PRI y sus clientelas corporativas.

Del caballo bronco

La democracia es un hecho en México. También, que en el país predomina una cultura política parroquial y de súbdito. La racionalidad de la evaluación no es el parámetro de la acción política ciudadana. Eso, seguro lo sabe JAMK, lo encontró y vivió en su paso por la Secretaria de Desarrollo Social. El México bronco está ahí, empoderado con el voto. Bronco al fin. El caballo bronco se monta con ayuda de caballerangos, sino te tira antes de poder agarrar las riendas. En cada ciudad, municipio, estado, sector, hay líderes que fuera o dentro del PRI tienen el control y tienen la intermediación con esos diputados y senadores con los que Meade se ha juntado por quince años. Esos lazos corporativos siguen ahí. No necesariamente en el seno del PRI. Pero ahí están. Gobernadores y exgobernadores que mantienen ligas con los intereses de cada entidad. Políticos que mantienen viable sus relaciones clientelares, más allá que quién ocupa la silla sea otra persona.

En un país con cultura política participativa eso no sería posible. Los ciudadanos estarían ocupados en trabajar, vivir, estar alegres, tristes, festejando y gozando. Pagando sus impuestos y poniendo la basura en su lugar. Pero en un país dónde matan al defensor de derechos humanos (Baja California Sur), matan a la fiscal especializada de delitos sexuales y contra la familia (Veracruz), matan a más de 80 mujeres (Sinaloa). En ese país, no hay participación ciudadana. El ciudadano busca la parroquia para guarecerse, busca al soberano para que lo proteja como su súbdito.

En estos tres días de desempleo, JAMK seguro piensa y busca la estrategia para encontrar a esos intereses. Quiere ganar la elección presidencial. Necesita describir y clasificar las oligarquías que intermedian con esos ciudadanos, con derecho al voto, que son parroquianos y súbditos. No es labor del político, en búsqueda del voto, la explicación. Eso es para el académico. Meade está frente al México bronco, más allá de doctorados, cifras y estadísticas. En su habilidad para encontrar esos intermediarios estará la base de su triunfo electoral. Es el designado por el Presidente Peña Nieto, pero enfrentará, por primera vez, el reto de ser el mismo el responsable único de lograr la mayoría de los votos: él, nadie más. Otro candidato doctor por poco no es Presidente: Carlos Salinas de Gortari. Hoy, es otro México y sigue bronco.

De voceros y oligarquías

Cada grupo oligárquico tiene sus voceros. Buscará llegar a Meade. Decir que ellos son los interlocutores. Apoyar con dinero y pedir posiciones a cambio. En ese “toma y daca” estará la posibilidad de llegar a ser, primero, competitivo en la elección, después, a ganarla. Si en el análisis y toma de decisiones hay una equivocación, Meade, en su primera elección no podrá revertirla. La línea: “vamos a ganar, después vienen los acomodos”, de poco le servirá. Los grupos de interés tienen, igual que Meade, 17 años en la alternancia. Saben, de cierto, que quién se compromete en el instante responderá, quién dice que luego. Pues, luego, se vuelve, luego. La honestidad probada de Meade no es un elemento, ahí sólo hay una premisa: “la palabra se cumple”.

La espada de la justicia no es un elemento. En la democracia hay separación de poderes. Están los amparos. Cuándo hay faltas, no hay duda, caiga quién caiga es la premisa. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es la prueba. Pero, quesíi vale, sigue sin ser condenado. Todo indica ha surtido efecto el parafraseo a Santiago Montoto que hizo al salir de la audiencia en Guatemala: “Paciencia, prudencia, verbal contingencia. Dominio ya. Presencia o ausencia, según conveniencia”. Y cuando los reporteros insistieron, Duarte repitió: “Verbal contingencia, gracias”. La frase original es “En Sevilla hay que tener paciencia y prudencia, verbal continencia; no exhibir excesiva ciencia, y presencia y ausencia según conveniencia”. El cambio de continencia por contingencia es lo que muestra, hasta hoy la utilidad de la referencia. Contingencia es la posibilidad de que algo suceda o no suceda.

Párrafos: De Sinaloa, ¿continencia o contingencia?

Este mes hubo órdenes de aprehensión y amparos contra exfuncionarios del gobierno de Mario López Valdez. Siendo candidato, Malova presumió que dejaría caer la espada de la justicia contra aquellos que “anden mal”, inclusive aconsejó a las autoridades del gobierno de Jesús Aguilar que pusieran orden, porque caería esa espada. No cayó. ¿Y ahora? Sí está cayendo. ¿Será que alguien está repitiendo la declaración de Duarte?