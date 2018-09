De turismo y cangrejos en la cubeta

Hace una semana le hice una consulta, off the record, a Pablo Azcárraga. Le pregunté cómo verían que se subiera el Derecho de No Inmigrante (DNI) 7 dólares.



Tenía la información de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba analizando elevar ese “impuesto” para allegarse más recursos a fin de financiar el Tren Maya.



El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) no dudo en cuestionar la medida. Dijo que las líneas aéreas terminarían pagando el pato y que México se encarecería como destino final.



Me llamó la atención que dos días después lo que platicamos en la confidencialidad lo estuviera ventilando una agencia de relaciones públicas a nivel de trascendido. El enfoque era el mismo: cuestionar la idea.



Mal hacen los turisteros en cerrarse y descalificar, en automático, todo. Cuando supieron que ese tren se construiría con el DNI pegaron el grito en el cielo y ahora que se buscan alternativas tampoco les gusta.



Eso de que las aerolíneas saldrían raspadas y que México perdería competitividad frente a otros países, está por verse. Y más vale que la Canaero y su presidente Sergio Allard no salgan a hacerle a la llorona.



Saben perfectamente que si llegara a sobrevivir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se terminará de financiar con un nuevo aumento a la Tarifa de Uso de Aeropuerto.



Aeroméxico de Eduardo Tricio, Interjet de Miguel Alemán, Volaris de Enrique Beltranena, Viva de Roberto Alcántara y demás, están ciertos que viene un incremento a la TUA ahora para vuelos de conexión.



Ahora que si hablamos de competitividad turística, ésta también es muy cuestionable. ¿De qué nos sirve ser el sexto país que más turistas atrae si estamos en el lugar 15 en captación de divisas y en ¡40! en gasto percápita?



Los que integran el CNET deberían ser más propositivos, máxime porque ese sexto lugar podría ser temporal. Hay por lo menos cuatro factores que nos podría regresar al lugarv 10 u 11 del ranking.



Apunte la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, que ocasinó una baja momentánea de su turismo; la reestricción en los controles migratorios de Alemania por asuntos de seguridad de Estado.



Y también por seguridad, la salida temporal de Turquía del mercado turístico debido a su alerta Nivel IV. La nueva Secretaría de Turismo que encabecerá Miguel Torruco trae buenas ideas. Dénle chance.



ADIÓS A SEADE

Descarte a Jesús Seade Kuri como futuro subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. No le interesa ni ésa ni ninguna otra posición en el gobierno federal que encabecerá a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador. Lo que el ex representante de México ante el GATT le ha pedido al tabasqueño, en realidad es la embajada en China. Y es lógico. Quien fuera vice presidente de la Universidad de Lingnan, en Hong Kong, vivía hasta que el candidato de Morena ganara las elecciones en julio justo en esta última ciudad. Y ya añora regresar. Al final fue una estrella fugaz que si bien es el representante de AMLO en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, su ingerencia en este proceso, a juzgar por lo que Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray negociaron con el gobierno de Donald Trump, podría calificarse de cuestionable: no metió ni las manos en temas como la regla de origen automotriz y la eliminación del Capítulo 19 de Resolución de Controversias.



AFIRME DESPUNTARÁ

No pierda de vista a Julio Villarreal. El empresario acerero cayó parado con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones pasadas. Es público que su banco, Afirme, se la jugó con el tabasqueño desde 2006, cuando concentró las cuentas del PRD, y ahora en 2018 no solo financió al ya presidente electo, sino que en sus fideicomisos se resguardaron los recursos del fondo Por los demás. La noticia es que Afirme será la institución por la cual se dispersarán los millonarios recursos de los programas para los adultos mayores, discapacitados, los aprendices, y becas para estudiantes. La plataforma y solución tecnológica, que incluye un monedero electrónico y un teléfono celular, estarán amarrados a la infraestructura que aportará Afirme.



GOLPE A BROWN FORMAN

Pues nada, que el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, declaró este miércoles la infracción de la marca San José por parte de la multinacional Brown Forman. Le decía hace un par de días que las hermanas María Elisa y Luz Gabriela Romo de la Peña demandaron a la nueva dueña del Tequila Herradura por uso no autorizado de San José. Resulta que en algunas presentaciones la botella contiene esa denominación, que es el rancho donde la familia Romo producía esa bebida. San José no se incluyó en la compra de Herradura hace ya 12 años. La noticia es que los magistrados Carlos Ronson, Julio Humberto Hernández y Joel Carral por unanimidad determinaron que Brown Forman sí incurrió en una violación.